Купидон в красном: Ольга Парфенюк вышла в эффектном и дорогом съёмочном луке
Ольга Парфенюк удивила зрителей ярким и продуманным образом в новом выпуске шоу «Быстрые свидания». Для съёмок артистка примерила на себя роль женщины-купидона — и подошла к этому максимально эффектно. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Основой образа стал насыщенно-красный комплект от отечественного бренда: корсет, подчёркивающий фигуру, и юбка со шлейфом из атласной ткани, добавляющая драматичности и театральности.
Образ дополнили сабо на высоком каблуке, а также тщательно подобранные аксессуары — колье с кристаллами, несколько колец, кафф и серьги-пусеты. Все детали гармонично соединились в единый стильный лук, стоимость которого, по оценкам, превышает 100 тысяч рублей.
Поклонники уже обсуждают наряд в соцсетях: одни восхищаются смелым и женственным образом, другие считают сочетание спорным, но точно не скучным.
