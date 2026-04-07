Ида Галич пожертвовала миллион рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане
Блогер и телеведущая Ида Галич перевела один миллион рублей пострадавшим во время наводнения в Дагестане. Знаменитость сообщила об этом в своём Telegram-канале.
В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение. Причиной стали обильные дожди.
«Вода смывает жилые дома, разрушает плотины и мосты. Подтоплены огромное количество домов и дорог в 15 городах и населённых пунктах республики. Из зоны затопления эвакуировано более 4000 человек, организованы пункты временного размещения. К сожалению, есть пострадавшие...» — написала Галич.Знаменитость призвала подписчиков не оставаться в стороне и помочь жителям Дагестана. По её словам, хотя у блогеров сейчас нестабильная ситуация, она пожертвовала один миллион рублей.
