Ида Галич пожертвовала миллион рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане

07 апреля 2026, 10:18

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Блогер и телеведущая Ида Галич перевела один миллион рублей пострадавшим во время наводнения в Дагестане. Знаменитость сообщила об этом в своём Telegram-канале.





В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение. Причиной стали обильные дожди.

«Вода смывает жилые дома, разрушает плотины и мосты. Подтоплены огромное количество домов и дорог в 15 городах и населённых пунктах республики. Из зоны затопления эвакуировано более 4000 человек, организованы пункты временного размещения. К сожалению, есть пострадавшие...» — написала Галич.