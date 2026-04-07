«Не в здравом уме»: Алёна Водонаева раскритиковала Бородину за пост о Дагестане

07 апреля 2026, 10:45

Алёна Водонаева раскритиковала Ксению Бородину из-за поста про отдых в Дагестане

Телеведущая Алёна Водонаева раскритиковала в личном блоге коллегу Ксению Бородину из-за просьбы не портить отдых в Дагестане.





В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение. Причиной стихии стали обильные дожди. Накануне Бородина попросила подписчиков в Instagram* не портить ей настроение новостями о бедствиях в республике.



Телеведущая ответила на анонимное сообщение, в котором пользователь указал, что она выбрала не самый удачный период для отдыха в регионе. Ксения на это заявила, что раньше её упрекали за недостаток путешествий по России, и подчеркнула, что не может влиять на погоду.

«Я не верю, что человек в здравом уме, на фоне происходящего в Дагестане, может такое транслировать. Какая же глупость и ограниченность. Без комментариев», — написала Водонаева.