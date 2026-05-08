Лайма Вайкуле, поддержавшая сбежавшую Пугачёву, возвращается в Россию ради лечения
Певица Лайма Вайкуле рассматривает возможность возвращения в Россию. По словам представителей её ближайшего окружения, решение связано с необходимостью прохождения курса лечения и реабилитации, доступного в столичных клиниках.
Источник сообщил, что Вайкуле в последнее время испытывает обострение хронических заболеваний, требующих регулярного медицинского сопровождения. Собеседник отметил — певица уже консультировалась с российскими специалистами и прорабатывает логистику переезда. В то же время официальный представитель Лаймы Вайкуле пока не подтвердил эту информацию. В 2022 году певица окончательно уехала из России и разорвала с ней все связи.
Напомним, в середине 90-х у певицы обнаружили рак груди. Лечение она проходила в Штатах, где пережила тяжелую операцию. Прогнозы врачей были скептическими: они предупреждали, что недуг может вернуться в течение пяти лет. К счастью, ремиссия растянулась на десятилетия, однако в 2022-м состояние здоровья снова ухудшилось — потребовались курсы лучевой и химиотерапии. В 2023 году исполнительница публично поддержала Аллу Пугачеву, также покинувшую Россию с семьей. Позже она сделала громкое заявление, отметив, что в 1990-е они вдвоем фактически содержали всю страну, так как государство получало колоссальные доходы от их концертов.
