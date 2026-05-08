Анна Семенович может стать депутатом от партии «Зеленые»
Певица Анна Семенович задумалась о политической карьере
Певица и актриса Анна Семенович прокомментировала предложение российской экологической партии «Зеленые» баллотироваться в депутаты Государственной думы в 2026 году. В интервью РИА Новости артистка сообщила, что рассматривает возможность участия в выборах.
Предложение поступило во время поездки Семенович на озеро Байкал в апреле. Артистка призналась, что пока не приняла решение по этому вопросу, так как не понимает, сможет ли совмещать артистическую и политическую деятельность.
«На самом деле это предложение было сделано совсем недавно. Честно говоря, я пока думаю над этим...Мне кажется, из меня получится хороший политик — такой эколог, политик», — сказала она.Семенович также ознакомилась с программой «Зеленых» и заявила, что разделяет изложенные в ней идеи. По словам звезды, партия продвигает экологичный подход к жизни в широком смысле, затрагивая не только вопросы охраны окружающей среды, но и отношение к женщинам, построение семьи и воспитание детей.