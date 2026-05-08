Анна Семенович может стать депутатом от партии «Зеленые»

Певица Анна Семенович задумалась о политической карьере

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Певица и актриса Анна Семенович прокомментировала предложение российской экологической партии «Зеленые» баллотироваться в депутаты Государственной думы в 2026 году. В интервью РИА Новости артистка сообщила, что рассматривает возможность участия в выборах.





Предложение поступило во время поездки Семенович на озеро Байкал в апреле. Артистка призналась, что пока не приняла решение по этому вопросу, так как не понимает, сможет ли совмещать артистическую и политическую деятельность.



«На самом деле это предложение было сделано совсем недавно. Честно говоря, я пока думаю над этим...Мне кажется, из меня получится хороший политик — такой эколог, политик», — сказала она.