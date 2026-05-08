Baza: Рэпер Птаха официально стал офицером в масонской ложе
Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) официально получил статус офицера в масонской ложе. Певца удостоили титула Досточтимого Мастера ложи России, что даёт ему более широкие полномочия по сравнению с остальными членами братства.
Как сообщает телеграм-канал Baza, решение приняли единогласно все участники тайного общества. Великая ложа России, в которую вступил музыкант, является единственной подобной структурой, легально действующей на территории РФ, и признаётся значительным числом масонских лож по всему миру.
Ранее в декабре исполнитель рассказал о пополнении в семье. В своих соцсетях артист опубликовал трогательный снимок с супругой Ланой Реутовой и дочерью Сияной. Судя по фото, жена Давида ждёт второго ребёнка.
На кадре, выдержанном в чёрных тонах, Птаха держит девочку на руках, а Лана, положив руку ему на плечо, мягко улыбается в профиль. Изображение передаёт тёплую и трепетную атмосферу семейного ожидания.
