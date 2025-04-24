Назван кандидат на место лидера российской эстрады вместо Пугачевой

Елена Ваенга (фото: Instagram* @vaengaofficial)
Певица Елена Ваенга могла бы занять место лидера российской эстрады, которое раньше принадлежало Алле Пугачевой. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что Ваенга никогда не поет под фонограмму на своих выступлениях, а также с любовью и уважением относится к своим слушателям.
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«И если уж говорить, кто мог бы занять место лидера на эстраде, которое раньше занимала Пугачева, то это, я считаю, Елена Ваенга. <…> Какое уважение к зрителю, общение, поклоны. Вот у кого надо учиться», — поделился Соседов.Критик подчеркнул, что восхищается концертами Ваенги, на которых певица исполняет свои песни только с живым звуком и с большим музыкальным коллективом.
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Данил Пономарев