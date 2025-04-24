Настасья Самбурская в восторге от концерта Надежды Кадышевой и балалаечника

Настасья Самбурская (Фото: ВКонтакте @samburskayapublic)
Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская недавно посетила концерт известной солистки группы «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой и осталась под впечатлением. Об этом пишет Telegram-канал «ЗвездаПад».
Она поделилась яркими эмоциями от выступления и отметила, что особенно ей приглянулся красавец балалаечник.
Стоит отметить, что из-за небывалого взлета популярности Надежда Кадышева в этом году планирует выступать на стадионах вместимостью от 10 до 20 тысяч зрителей, помимо привычных концертов. Билеты на ее выступления раскупаются с невероятной скоростью, и желающим насладиться хитами, таким как «Плывёт веночек», стоит поторопиться, чтобы не остаться без места на концерте.
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«Вот это настоящая народная любовь! Надежда, спасибо вам, что вы есть! Я уже взяла билеты на август! Ребята, успевайте, это невероятный вайб! Жалею, что кокошник не успела подготовить!» — пояснила Настасья, выразив свою радость от концерта.
Стоит отметить, что из-за небывалого взлета популярности Надежда Кадышева в этом году планирует выступать на стадионах вместимостью от 10 до 20 тысяч зрителей, помимо привычных концертов. Билеты на ее выступления раскупаются с невероятной скоростью, и желающим насладиться хитами, таким как «Плывёт веночек», стоит поторопиться, чтобы не остаться без места на концерте.
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Дарья Осипова