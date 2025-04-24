Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Настасья Самбурская в восторге от концерта Надежды Кадышевой и балалаечника

Настасья Самбурская в восторге от концерта Надежды Кадышевой и балалаечника

Настасья Самбурская (Фото: ВКонтакте @samburskayapublic)

Настасья Самбурская (Фото: ВКонтакте @samburskayapublic)

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская недавно посетила концерт известной солистки группы «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой и осталась под впечатлением. Об этом пишет Telegram-канал «‎ЗвездаПад».
Она поделилась яркими эмоциями от выступления и отметила, что особенно ей приглянулся красавец балалаечник.

«Вот это настоящая народная любовь! Надежда, спасибо вам, что вы есть! Я уже взяла билеты на август! Ребята, успевайте, это невероятный вайб! Жалею, что кокошник не успела подготовить!» — пояснила Настасья, выразив свою радость от концерта.

Стоит отметить, что из-за небывалого взлета популярности Надежда Кадышева в этом году планирует выступать на стадионах вместимостью от 10 до 20 тысяч зрителей, помимо привычных концертов. Билеты на ее выступления раскупаются с невероятной скоростью, и желающим насладиться хитами, таким как «Плывёт веночек», стоит поторопиться, чтобы не остаться без места на концерте.

Читайте также:

Маргарита Симоньян тяжело переживает состояние мужа Тиграна Кеосаяна

Брачная ночь с Губерниевым, скандал с Бузовой, тайная свадьба: дочь дипломата Юлианна Караулова отмечает 36-летие

«Как прожить?»: Александр Маршал озвучил размер своей пенсии
#август
#любовь
#билеты
«Приду домой, а там тренер по фитнесу»: почему Охлобыстин не доверяет жене и как складывается его брак с Оксаной Арбузовой
24 апреля 2025, 13:45

Иван Охлобыстин с супругой Оксаной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В середине 1990-х жизнь Оксаны кардинально изменилась: выйдя замуж за Ивана Охлобыстина, она почти совсем ушла из кино и посвятила себя семье. Насколько легко было ей отказаться не только от роли актрисы, но и от привычного светского образа жизни ради супруга, расскажет «Радио 1».

Оксана Арбузова: детство и карьера в кино

Оксана была младшим ребёнком в семье геолога и юриста. Детство омрачали пятидневки в детсаду и гастродуоденит, из‑за которого она постоянно лежала в больницах и санаториях.

«Мне было плохо везде, где не было мамы и папы, — говорила она. — Я была невероятно к ним привязана. Они никогда не ссорились, и я всегда хотела иметь такую же крепкую семью».
Профессия актрисы не входила в её планы, но она задержалась в драмкружке из‑за тёплой атмосферы. Первый шанс дала ей роль в «Катеньке» у режиссёра Леонида Белозоровича. Затем её утвердили на роль «Аварии — дочери мента» у Михаила Туманишвили, и в 16 лет она стала узнаваемой.

«И когда Туманишвили понадобилась этакая оторва для главной роли в фильме "Авария — дочь мента“, он посоветовал меня».

Оксана Арбузова (Фото: кадр из фильма «Авария — дочь мента»)

Из-за обрушившейся славы успеваемость рухнула: на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ Оксана блестяще сдала актёрское мастерство, но «провалилась» по остальным предметам. Табаков принял её как вольного слушателя, а в киногруппе Соловьёва она училась лишь на актёрском отделении, оставшись без диплома из‑за «хвостов».

После «Аварии…» Оксана играла в «Сделано в СССР», «Мигранте», «Белых одеждах» и «Завещаниях Сталина», но ни одна роль не дарила ей радости. Это привело к глубокой депрессии: она лежала днями на кровати, и даже подумывала о суициде.

Украшения за десятки миллионов и брак с директором канала «Россия»: как сейчас живет Дарья Златопольская
Украшения за десятки миллионов и брак с директором канала «Россия»: как сейчас живет Дарья Златопольская

Знакомство с Охлобыстиным

И вот в самый тяжёлый момент в Доме кино на лестнице её взгляд пересёкся с Иваном Охлобыстиным, и он, ударившись головой о дверь, произнёс: «Ты будешь моей!». Эти слова заглушили всё вокруг. В тот же вечер они встретились в клубе «Маяк», и он предложил ей руку и сердце — депрессия сразу отступила.

Оксана Арбузова (Фото: кадр из фильма «Катенька»)

В 1995-м пара венчалась, и Оксана покинула съёмочные площадки. Роль в Германии сорвалась из‑за конфликта Ивана с режиссёром, а предложение сыграть в «Стране глухих» она отвергла из‑за беременности.

«Господь беспрестанно дарил нам детей, — говорила актриса. — А сегодня моя главная профессия — жена и мать».

В 1996-м у пары родилась Анфиса, вскоре — Дуся, затем Варвара, Василий, Иоанна и Савва. Когда в 2001-м Иван стал священником, Оксана поддержала его духовный путь, а сама появилась на экране лишь раз — в «Софи» (2007). Иван вернулся в кино, потому что у семьи скопились долги. Он отлучился от церкви и принимает участие в съемках.

«Моя жена излучает невероятную сексуальность, от которой невозможно отказаться! Она мне столько детей родила, а я ей все равно не верю и ревную. Все время боюсь, что приду домой, а там тренер по фитнесу… Поэтому всегда беру жену с собой во все поездки — хоть на съемки, хоть куда», —говорит артист о Софии.

Читайте также:

Украшения за десятки миллионов и брак с директором канала «Россия»: как сейчас живет Дарья Златопольская

«20 млн за концерт»: названа самая высокооплачиваемая российская звезда

Николай Расторгуев не пришел на свадьбу единственной внучки
#кино
#долги
#мать
#семьи
#актриса
#съёмки
#артист
#депрессия
#площадки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван кандидат на место лидера российской эстрады вместо Пугачевой
Соседов: Ваенга может занять место лидера российской эстрады вместо Пугачевой
24 апреля 2025, 12:54

Елена Ваенга (фото: Instagram* @vaengaofficial)

Певица Елена Ваенга могла бы занять место лидера российской эстрады, которое раньше принадлежало Алле Пугачевой. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что Ваенга никогда не поет под фонограмму на своих выступлениях, а также с любовью и уважением относится к своим слушателям.
«И если уж говорить, кто мог бы занять место лидера на эстраде, которое раньше занимала Пугачева, то это, я считаю, Елена Ваенга. <…> Какое уважение к зрителю, общение, поклоны. Вот у кого надо учиться», — поделился Соседов.
Критик подчеркнул, что восхищается концертами Ваенги, на которых певица исполняет свои песни только с живым звуком и с большим музыкальным коллективом.

Читайте также:

«Это большая трагедия»: муж Елены Ваенги высказался о смерти поклонницы певицы на концерте в Твери

Катя Лель и Елена Ваенга получили звание заслуженных артисток России

Гонорар «Дяде Ване»: почему Ваенга отдает часть доходов бывшему супругу и от кого она родила сына

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#трагедия
#эксперт
#певица
#instagram
#концерт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нельзя так организовывать мероприятия»: Юлия Зиверт отказалась выступить на концерте в честь 90-летия Николая Агутина
Юлия Зиверт отказалась выступить на концерте в честь 90-летия Николая Агутина
24 апреля 2025, 12:23

Юлия Зиверт (Фото: Telegram-канал @zivert_new)

34-летняя певица Юлия Зиверт обвинила в непрофессионализме организаторов юбилейного концерта участника шоу «Голос 60+» Николая Агутина.
В среду, 23 апреля, в концертном зале «Москва» состоялось шоу Николая Агутина «Я люблю эту жизнь». В концерте должна была принять участие Юлия Зиверт, но за несколько часов до его начала она заявила, что не выйдет на сцену из-за непрофессионализма организаторов.

«На вечере Агутина нас сегодня не будет. Причина: непрофессиональная команда организаторов. При всем уважении к семье Агутиных, но так организовывать мероприятия, как люди, которым это доверили — нельзя. Уже 25-й год на дворе», — рассказала певица в своем Telegram-канале.

Читайте также:

От стюардессы до звезды шоу-бизнеса: как Zivert стала певицей, почему уходила со сцены и скрывала возлюбленных

Брачная ночь с Губерниевым, скандал с Бузовой, тайная свадьба: дочь дипломата Юлианна Караулова отмечает 36-летие

Раскрыта стоимость выступлений Леонида Агутина
#москва
#жизнь
#певица
#скандал
#мероприятия
#звёзды
#шоу
#telegram
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Неприятные сюрпризы»: диетолог объяснила слова Бузовой о сложности похудения после 35-ти лет
Диетолог Лазуренко: слова Бузовой о сложности похудеть после 35 — правда
24 апреля 2025, 12:17

Ольга Бузова (Фото: ВКонтакте @buzovaofficial)

Ольга Бузова вновь оказалась в центре обсуждений из-за своей фигуры. В одном из интервью она отметила, что после 35 лет лишние килограммы «быстро прилипают», избавиться от них становится сложнее.
Врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Радио 1» заявила, что женский организм уникальный, потому что гормоны управляют метаболизмом, обменом веществ, количеством жировой ткани и мышечной массы, и особенно это чувствуется после взросления организма — после 35-ти лет.

«Организм меняет уровень метаболизма, он его как бы немножечко начинает притормаживать. С одной стороны, это ожидаемые изменения, с другой стороны, они будут сказываться на темпы контроля веса. То, что в 18−25 лет возможно было решить достаточно быстро, сейчас решается тяжелее», — прокомментировала эксперт.

По ее словам, гормональные изменения имеют большое значение, поэтому в обязательном порядке имеет смысл проходить диспансеризацию, чтобы обращать внимание на моменты, связанные с изменением гормонального фона.

«Зачастую бывают какие-то субъективные ощущения повышенной утомляемости, слабости, отсутствие энергии и так далее. Но это может быть гормональное нарушение. Кроме этого, если у человека нет привычки систематически правильно питаться, верно нагружать свой организм физической активностью, то количество мышечной ткани уменьшается, а жировой увеличивается. Мышцы любят постоянную систему», — отметила Лазуренко.

Она подчеркнула, что фон питания составляет 80% правильного подхода к контролю веса.

«Сейчас, когда жизнь становится более размеренной и предсказуемой, организм тратит меньше, поэтому питание имеет 80% значения для контроля постоянного веса. Если этого нет, то будут неприятные сюрпризы, не поддающиеся корректировке», — заключила диетолог.

Читайте также:

Ольга Бузова рассказала о борьбе с лишним весом

Спустила лямку, оголила грудь и подняла мини-платье: Айза, Бузова, Ковальчук и другие звёзды, которые «засветили» интимные места

«Вторая звезда туалета»: Бузова посетила мужскую уборную, где бывала Леди Гага
#изменения
#жизнь
#врач
#диетолог
#питание
#нарушение
#звёзды
#шоу-бизнес
#еда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маргарита Симоньян тяжело переживает состояние мужа Тиграна Кеосаяна
24 апреля 2025, 12:04

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram-канал @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян испытывает глубокую тревогу из-за состояния своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, который после острого инфаркта миокарда впал в кому. Врачи продолжают борьбу за его жизнь, однако значительных улучшений пока не наблюдается. Об этом информирует «‎StarHit».
Симоньян проводит много времени в больнице, общаясь с мужем и надеясь на его выздоровление. Она делится, что первые дни после трагедии были особенно трудными.

«Я жила в больнице и не ела ничего целую неделю. Молилась, чтобы это миновало нашу семью», — рассказала она.

Однако необходимость заботиться о детях заставила ее вернуться домой. Маргарита признается, что психологически ей очень тяжело.

«Дети спрашивают, когда все вернется на круги своя. Мы были очень счастливы, и я не думала, что такое возможно», — пояснила Симоньян.

Она старается поддерживать семью в это непростое время, надеясь на лучшее для всех.

Читайте также:

«20 млн за концерт»: названа самая высокооплачиваемая российская звезда

Украшения за десятки миллионов и брак с директором канала «Россия»: как сейчас живет Дарья Златопольская

Данила Козловский возвращается на сцену с моноспектаклем «Frank» в Москве
#дети
#брак
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате