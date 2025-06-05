«Лариса, ты зачем в Глюкозу превратилась?»: зрители раскритиковали осветлившую брови Ларису Гузееву
Ларису Гузееву сравнили с Глюкозой после осветления бровей
На Ларису Гузееву обрушилась волна критики после резкой смены образа. Старания её стилиста не оценили ни публика, ни коллеги по цеху.
В последнем выпуске шоу «Давай поженимся!» ведущая предстала перед зрителями и коллегами с осветлёнными бровями и с необычным окрашиванием волос. После этого в комментариях под выпуском в соцсети ВКонтакте началось бурное обсуждение.
Не осталась в стороне и бессменная соведущая Гузеевой Роза Сябитова. Главная сваха страны припомнила телезвезде, как та раньше сама её критиковала, а теперь выглядит не лучше.
«Это ты меня ругала, что я в бабку превратилась, а сама-то в кого?», – высказалась Роза.А один из подписчиков и вовсе сравнил Гузееву с певицей Глюкозой, которая тоже кардинально сменила образ и в последнее время часто эпатировала публику.