Отказ Ларисы Гузеевой от секса, роман с Дмитрием Нагиевым и громкие скандалы. Ведущей «Давай поженимся» 66 лет

Лариса Гузеева (Фото: кадр из шоу «Давай поженимся»)
Легендарной актрисе Ларисе Гузеевой, звезде культового «Жестокого романса», исполнилось 66 лет. Ее жизнь — как драматический сериал: три брака, бурные романы, скандальные высказывания и роли, сделавшие ее иконой советского и российского кино. Как складывалась судьба одной из самых откровенных актрис — в материале «Радио 1».
Бунтарская юность: лысая абитуриентка и рок-н-ролльные тусовки
После школы Гузеева уехала из родного Бердска в Ленинград, где поступила в ЛГИТМиК. Чтобы выделиться среди сотен абитуриенток, она… побрилась налысо. Эпатажный ход сработал — ее заметил режиссер Владимир Петров и взял на курс. Студенческие годы прошли в компании будущих легенд русского рока: Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова** и Сергея Курехина. В последнего Гузеева даже была влюблена, хотя и не считала его идеалом мужской красоты.
«Я видела этих пацанов и думала: голова большая, ноги короткие, пахнет не так… У Цоя прыщи, волосы грязные — ну дурак!» — откровенничала актриса.Не повезло и Никите Михайловскому («Вам и не снилось»), который однажды провожал ее домой.
«Губастенький, молоденький — на таких не клевала», — смеется Гузеева.
Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)
Любовь как страсть: три брака и поиски счастья
Гузеева никогда не скрывала: «В молодости любовь — это секс».
«Когда у тебя пересохло во рту, ты понимаешь, что если не отдадитесь этому мужчине, то просто лопнешь. Поэтому вступаешь в отношения. Это все гормоны», — делилась Лариса Гузеева.Роман с Курехиным длился около четырех лет, после чего он ушел к обеспеченной дочери профессора Анастасии Фурсей. Позже актриса призналась, что он был единственным мужчиной, который ее бросил.
Летом 1983 года она встретила актера Сергея Шакурова, благодаря которому получила роль в фильме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. Во время съемок она влюбилась в экранный образ Никиты Михалкова, сыгравшего Паратова, забыв при этом о своем возлюбленном. Романа с Михалковым за пределами съемочной площадки не произошло, но актриса не слишком переживала по этому поводу.
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Позже Гузеева познакомилась с Ильей Древновым и вышла за него замуж, однако их брак распался из-за его пристрастия к наркотикам и алкоголю. Тем не менее, до развода у нее завязался бурный роман с Дмитрием Нагиевым, который тогда учился в театральном вузе, но эти отношения тоже долго не продлились.
После первого неудачного брака Лариса Гузеева связала свою жизнь с грузинским актером Кахой Толордавой. Этот союз подарил ей сына Георгия, но продлился недолго. Настоящее семейное счастье актриса обрела с Игорем Бухаровым — ресторатором, с которым они вместе уже более 20 лет. В этом браке родилась дочь Ольга.
Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)
Откровения о сексе: «Женщины часто притворяются»Гузеева никогда не стеснялась говорить на запретные темы. В одном из интервью она призналась:
«Мужчины, давайте откроем вам глаза: 80% женщин притворяются в постели. Во-первых, чтобы произвести впечатление, во-вторых — чтобы поднять вашу самооценку».С возрастом ее взгляды изменились. Актриса откровенно рассказывает, что сейчас интимная жизнь в ее браке отошла на второй план:
«Представьте: эпиляция, подготовка… Боже мой! Лучше скажу: "Не сегодня, давай в среду"».
Бурная молодость: «Грешила много, ох, как много!»
Несмотря на нынешнюю размеренную жизнь, Гузеева с улыбкой вспоминает свою молодость — смелую, страстную и порой безрассудную:
«Страха не знала, в такие клоаки залезала! Сейчас жалею, что тратила время не на тех людей. Грехов в жизни было много, очень много! Порой даже думаю: пусть после смерти ничего не будет — не хочу в аду гореть».Читайте также:
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Анастасия Хохлова