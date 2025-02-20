Лечение керосином, уринотерапия и ссора с Малышевой: чем запомнился и куда пропал Геннадий Малахов

Геннадий Малахов (Фото: ВКонтакте @malakhovpro)
Российский писатель и телеведущий Геннадий Малахов в 2006 году вел авторскую программу «Малахов+», которая была одним из самых рейтинговых шоу на телевидении. В эфире он «лечил» людей керосином и приседаниями, а также настаивал, что уринотерапия является лучшим средством от многих болезней.
О том, чем Геннадий Малахов занимался после ухода из программы и что он делает сегодня, расскажет редакция «Радио 1».
Геннадий Малахов родился 20 сентября 1954 года в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. В юные годы он проявлял интерес к спорту — в частности к тяжелой атлетике. После школы он окончил ПТУ по специальности «электрослесарь» и некоторое время работал по профессии.
Когда пришло время службы в армии, Малахова распределили в спортроту, где он вернулся к активным тренировкам. Стоит отметить, что в марте 1975 года он получил звание мастера спорта по тяжелой атлетике.
В 1988 году он окончил Центральный институт физической культуры в Москве с отличием.
По словам телеведущего, к народной медицине он пришел после того, как серьезно заболел: у него начались проблемы с гландами. Ему помог некий Юрий Павлович, который с помощью йоги и особого очищения организма вылечил недуг. Идеи нетрадиционной медицины заинтересовали Малахова.
Вскоре он познакомился с писателем Владимиром Черкасовым, который предложил Малахову литературные труды Пола Брэгга, Герберта Шелтона и Нормана Уокера — все на нужную тему. В 1986 году Геннадий основал оздоровительный клуб «Бодрость», где проводил занятия по гимнастике, йоге и ушу, рассказывал посетителям о правильном питании и способах очищения организма.
Но доходов клуб не приносил, поэтому «целителю» приходилось трудиться на нескольких работах. Он рассказывал, что работал «и машинистом холодильной установки, и водолазом, и начальником спасательной станции».
Основную часть прибыли Малахову приносила работа на Каменской спасательной станции, но была и творческая подработка — корреспондентом рубрики «Здоровье» в газете «Труд». Набив руку на заметках о ЗОЖ, будущий народный целитель начал писать свою книгу. В 1989 году в издательстве Старого Оскола вышел двухтомник Геннадия Малахова «Целительные силы». В нем содержатся его авторские рецепты и различные рекомендации по выздоровлению без использования лекарств.
К середине 90-х книга стала бестселлером в РФ, а за 25 лет с момента выхода книги тираж превысил 10 млн экземпляров. Примечательно, что вскоре Малахова стали приглашать на телевидение в качестве эксперта.
10 апреля 2006 года на Первом канале состоялась премьера нового шоу о здоровом образе жизни «Малахов + Малахов». Изначально ведущими передачи должны были стать Геннадий Малахов и Андрей Малахов, но после отказа последнего передача сменила название на «Малахов+», а соведущей эксперта по здоровью стала актриса Елена Проклова.
Каждый выпуск передачи был посвящен определенной теме. Сначала приглашенные гости рассказывали ведущему о своей проблеме, после чего «целитель» советовал пациентам особенное лечение, которое никак нельзя было назвать традиционным. Периодически сам ведущий и его помощники готовили мази и настойки, рецепты которых, по их словам, были протестированы дипломированными врачами.
На этом таланты «гуру» народной медицины не заканчивались. В начале каждого выпуска шоу Геннадий Петрович рассказывал зрителям об особенностях лунного дня и давал особые рекомендации, как его лучше прожить. А фраза ведущего «Доброго вам здоровьица!» в дальнейшем стала его визитной карточкой.
Вспомним о методах, которыми Малахов предлагал лечить недуги. Например, чтобы вылечиться от паразитов, ведущий рекомендовал использовать керосин. Если же герои передачи хотели прочистить печень, то непременно нужно было принимать лимонный сок и оливковое масло. Еще больше внимания Геннадий Петрович уделял уринотерапии. По заверению «целителя», «лечить» мочой можно все — от бронхитов до закупорок.
С первых дней своего существования передача стала предметом обсуждения в СМИ и научной среде. Малахова сравнивали с «экстрасенсом» Анатолием Кашпировским, называли его шарлатаном и обвиняли в пропаганде лженаучных и крайне опасных методов лечения. Однако, несмотря на всю критику в адрес шоу и его ведущего, рейтинги передачи уверенно росли.
С течением временем передачу и самого Малахова все чаще обвиняли в пропаганде недоказанных, а порой и опасных методов лечения. Один из самых громких скандалов спровоцировал выпуск шоу, вышедший в эфир в середине сентября 2009 года. Героем передачи стал мальчик с сахарным диабетом первого типа, который якобы лечился по методике ведущего — практиковал приседания и правильное дыхание — и достиг такого прогресса, что смог обходиться без уколов инсулина. После эфира общественность призвала руководство Первого канала закрыть передачу, а ее ведущего — привлечь к суду. Но до закрытия, как и до суда, тогда дело не дошло.
Критиковали Геннадия Петровича и члены профессионального медицинского сообщества.
По мнению медиков, методики и рецепты Малахова не только бесполезны, но и в большинстве случаев чрезвычайно опасны.
Больнее всего Геннадия Петровича «ударила» его коллега, ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. В интервью газете «Труд» она заявила, что пить мочу и мазаться керосином может только психически нездоровый человек, нормальный же — будет искать хорошего специалиста.
В 2009 году Малахов промолчал и не стал реагировать на заявление Малышевой, однако спустя десять лет признался, что «был удивлен», обиделся и до сих пор «точит на нее зуб» за призыв сажать таких, как он, в тюрьму.
Осенью 2010 года Геннадий Малахов неожиданно пропал: он не появился на съемках своей авторской передачи и перестал отвечать на звонки. В СМИ забили тревогу, а к поиску самого народного лекаря подключились спасательные службы. Как сообщили его соседи, известный ведущий пытался свести счеты с жизнью, но вовремя остановился.
Спустя пару дней «целитель» нашелся и заявил, что завершает карьеру на телевидении. Свое исчезновение ведущий объяснил хронической усталостью и проблемами со здоровьем, а решение уйти — неудовлетворенностью качеством программы.
В ответ на заявление Малахова в пресс-службе Первого канала сообщили, что контракт ведущего может быть расторгнут в одностороннем порядке только при условии выплаты последним крупной неустойки, и даже пригрозили ему судом. Все закончилось благополучно, но программа «Малахов+» была закрыта, а ее место в эфире заняла передача «Жить здорово!» с Еленой Малышевой.
После ухода с Первого канала «гуру» нетрадиционной медицины вернулся в родной регион, где погрузился в «научную» работу — снимал фильмы о пользе воды и писал «Энциклопедию народной медицины». Параллельно он продолжал участвовать в телепроектах. В декабре 2012 года «гуру» вновь появился на Первом, где на протяжении двух лет был лицом шоу «Доброго здоровьица» вместе с радио- и телеведущей Ангелиной Вовк.
Кроме того, Малахов завел свой канал на YouTube, где продолжил делиться с людьми собственными уникальными методиками «оздоровления». В феврале прошлого года Геннадий Петрович стал гостем программы Андрея Малахова. В эфире он похвастался домом в Ростовской области, уточнив, что построил его на гонорары от книг и телепередач.
Малахов подчеркнул, что продолжает следовать собственным «заповедям здоровья», благодаря которым в 70-летнем возрасте чувствует себя отлично.
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Биография
Геннадий Малахов родился 20 сентября 1954 года в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. В юные годы он проявлял интерес к спорту — в частности к тяжелой атлетике. После школы он окончил ПТУ по специальности «электрослесарь» и некоторое время работал по профессии.
Когда пришло время службы в армии, Малахова распределили в спортроту, где он вернулся к активным тренировкам. Стоит отметить, что в марте 1975 года он получил звание мастера спорта по тяжелой атлетике.
«Я выполнил норматив МС по тяжелой атлетике (140 кг — рывок, 170 кг — толчок). А вообще мои лучшие результаты: рывок — 160 кг, толчок — 202,5 кг. Это результат олимпийского чемпиона на Римской олимпиаде 1960 года», — говорил «гуру» народного целительства в одном из интервью.
В 1988 году он окончил Центральный институт физической культуры в Москве с отличием.
Как Геннадий Малахов стал народным целителем
По словам телеведущего, к народной медицине он пришел после того, как серьезно заболел: у него начались проблемы с гландами. Ему помог некий Юрий Павлович, который с помощью йоги и особого очищения организма вылечил недуг. Идеи нетрадиционной медицины заинтересовали Малахова.
Вскоре он познакомился с писателем Владимиром Черкасовым, который предложил Малахову литературные труды Пола Брэгга, Герберта Шелтона и Нормана Уокера — все на нужную тему. В 1986 году Геннадий основал оздоровительный клуб «Бодрость», где проводил занятия по гимнастике, йоге и ушу, рассказывал посетителям о правильном питании и способах очищения организма.
Геннадий Малахов (Фото: ВКонтакте @malakhovpro)
Но доходов клуб не приносил, поэтому «целителю» приходилось трудиться на нескольких работах. Он рассказывал, что работал «и машинистом холодильной установки, и водолазом, и начальником спасательной станции».
Основную часть прибыли Малахову приносила работа на Каменской спасательной станции, но была и творческая подработка — корреспондентом рубрики «Здоровье» в газете «Труд». Набив руку на заметках о ЗОЖ, будущий народный целитель начал писать свою книгу. В 1989 году в издательстве Старого Оскола вышел двухтомник Геннадия Малахова «Целительные силы». В нем содержатся его авторские рецепты и различные рекомендации по выздоровлению без использования лекарств.
К середине 90-х книга стала бестселлером в РФ, а за 25 лет с момента выхода книги тираж превысил 10 млн экземпляров. Примечательно, что вскоре Малахова стали приглашать на телевидение в качестве эксперта.
Карьера
10 апреля 2006 года на Первом канале состоялась премьера нового шоу о здоровом образе жизни «Малахов + Малахов». Изначально ведущими передачи должны были стать Геннадий Малахов и Андрей Малахов, но после отказа последнего передача сменила название на «Малахов+», а соведущей эксперта по здоровью стала актриса Елена Проклова.
Каждый выпуск передачи был посвящен определенной теме. Сначала приглашенные гости рассказывали ведущему о своей проблеме, после чего «целитель» советовал пациентам особенное лечение, которое никак нельзя было назвать традиционным. Периодически сам ведущий и его помощники готовили мази и настойки, рецепты которых, по их словам, были протестированы дипломированными врачами.
Геннадий Малахов (Фото: кадр из передачи «Малахов+»)
На этом таланты «гуру» народной медицины не заканчивались. В начале каждого выпуска шоу Геннадий Петрович рассказывал зрителям об особенностях лунного дня и давал особые рекомендации, как его лучше прожить. А фраза ведущего «Доброго вам здоровьица!» в дальнейшем стала его визитной карточкой.
Вспомним о методах, которыми Малахов предлагал лечить недуги. Например, чтобы вылечиться от паразитов, ведущий рекомендовал использовать керосин. Если же герои передачи хотели прочистить печень, то непременно нужно было принимать лимонный сок и оливковое масло. Еще больше внимания Геннадий Петрович уделял уринотерапии. По заверению «целителя», «лечить» мочой можно все — от бронхитов до закупорок.
С первых дней своего существования передача стала предметом обсуждения в СМИ и научной среде. Малахова сравнивали с «экстрасенсом» Анатолием Кашпировским, называли его шарлатаном и обвиняли в пропаганде лженаучных и крайне опасных методов лечения. Однако, несмотря на всю критику в адрес шоу и его ведущего, рейтинги передачи уверенно росли.
Критика от врачей
С течением временем передачу и самого Малахова все чаще обвиняли в пропаганде недоказанных, а порой и опасных методов лечения. Один из самых громких скандалов спровоцировал выпуск шоу, вышедший в эфир в середине сентября 2009 года. Героем передачи стал мальчик с сахарным диабетом первого типа, который якобы лечился по методике ведущего — практиковал приседания и правильное дыхание — и достиг такого прогресса, что смог обходиться без уколов инсулина. После эфира общественность призвала руководство Первого канала закрыть передачу, а ее ведущего — привлечь к суду. Но до закрытия, как и до суда, тогда дело не дошло.
Критиковали Геннадия Петровича и члены профессионального медицинского сообщества.
«Хирурги экстренных отделений прекрасно знакомы с его методом очищения печени, после применения которого больные с желчнокаменной болезнью отправляются прямиком на операционный стол», — написала в своей статье «Малахов минус» врач Анна Андронова.
По мнению медиков, методики и рецепты Малахова не только бесполезны, но и в большинстве случаев чрезвычайно опасны.
Скандал с Малышевой
Больнее всего Геннадия Петровича «ударила» его коллега, ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. В интервью газете «Труд» она заявила, что пить мочу и мазаться керосином может только психически нездоровый человек, нормальный же — будет искать хорошего специалиста.
«Он не мой коллега! Я врач по образованию, профессор и доктор медицинских наук. Коллегой моим может считаться только врач. А люди, которые не имеют образования и бросаются давать советы, — преступники, и во всех странах мира их сажают в тюрьму», — говорила Малышева в интервью.
В 2009 году Малахов промолчал и не стал реагировать на заявление Малышевой, однако спустя десять лет признался, что «был удивлен», обиделся и до сих пор «точит на нее зуб» за призыв сажать таких, как он, в тюрьму.
Почему закрылось шоу «Малахов+»
Осенью 2010 года Геннадий Малахов неожиданно пропал: он не появился на съемках своей авторской передачи и перестал отвечать на звонки. В СМИ забили тревогу, а к поиску самого народного лекаря подключились спасательные службы. Как сообщили его соседи, известный ведущий пытался свести счеты с жизнью, но вовремя остановился.
Спустя пару дней «целитель» нашелся и заявил, что завершает карьеру на телевидении. Свое исчезновение ведущий объяснил хронической усталостью и проблемами со здоровьем, а решение уйти — неудовлетворенностью качеством программы.
В ответ на заявление Малахова в пресс-службе Первого канала сообщили, что контракт ведущего может быть расторгнут в одностороннем порядке только при условии выплаты последним крупной неустойки, и даже пригрозили ему судом. Все закончилось благополучно, но программа «Малахов+» была закрыта, а ее место в эфире заняла передача «Жить здорово!» с Еленой Малышевой.
Где сейчас Геннадий Малахов
После ухода с Первого канала «гуру» нетрадиционной медицины вернулся в родной регион, где погрузился в «научную» работу — снимал фильмы о пользе воды и писал «Энциклопедию народной медицины». Параллельно он продолжал участвовать в телепроектах. В декабре 2012 года «гуру» вновь появился на Первом, где на протяжении двух лет был лицом шоу «Доброго здоровьица» вместе с радио- и телеведущей Ангелиной Вовк.
Кроме того, Малахов завел свой канал на YouTube, где продолжил делиться с людьми собственными уникальными методиками «оздоровления». В феврале прошлого года Геннадий Петрович стал гостем программы Андрея Малахова. В эфире он похвастался домом в Ростовской области, уточнив, что построил его на гонорары от книг и телепередач.
Геннадий Малахов (Фото: ВКонтакте @malakhovpro)
Малахов подчеркнул, что продолжает следовать собственным «заповедям здоровья», благодаря которым в 70-летнем возрасте чувствует себя отлично.
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Екатерина Коршунова