Легендарный актёр Чак Норрис попал в больницу во время отдыха на Гавайях. Ему стало плохо во время силовой тренировки, пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, звезду госпитализировали в медицинское учреждение на острове Кауаи из-за «чрезвычайной медицинской ситуации». В ряде американских СМИ указали, что инцидент произошёл в среду.
На прошлой неделе актёру исполнилось 86 лет. Он сообщил подписчикам, что чувствует себя замечательно, со здоровьем проблем нет. По мнению артиста, возраст его не старит, а только «повышает уровень», как в игре.
Чак Норрис — обладатель чёрных поясов по тансудо, каратэ и бразильскому джиу-джитсу. Даже сейчас он продолжает активно тренироваться несколько раз в неделю, отрабатывая удары, блоки и стойки.
Отмечается, что незадолго до госпитализации актёр находился в отличном настроении. Он спарринговал с партнёром и спокойно общался с другом по телефону.
