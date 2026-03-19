Легендарный актёр Чак Норрис попал в больницу во время отдыха на Гавайях

Чак Норрис (Фото: Instagram* @chucknorris)

Легендарный актёр Чак Норрис попал в больницу во время отдыха на Гавайях. Ему стало плохо во время силовой тренировки, пишет Telegram-канал SHOT.



Согласно материалу, звезду госпитализировали в медицинское учреждение на острове Кауаи из-за «чрезвычайной медицинской ситуации». В ряде американских СМИ указали, что инцидент произошёл в среду.

На прошлой неделе актёру исполнилось 86 лет. Он сообщил подписчикам, что чувствует себя замечательно, со здоровьем проблем нет. По мнению артиста, возраст его не старит, а только «повышает уровень», как в игре.

Чак Норрис — обладатель чёрных поясов по тансудо, каратэ и бразильскому джиу-джитсу. Даже сейчас он продолжает активно тренироваться несколько раз в неделю, отрабатывая удары, блоки и стойки.

Отмечается, что незадолго до госпитализации актёр находился в отличном настроении. Он спарринговал с партнёром и спокойно общался с другом по телефону.

Мария Моисеева

