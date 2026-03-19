Агрессивный пёс кидался на прохожих и искусал лицо пятилетнему мальчику в Подмосковье
В подмосковном Реутове собака искусала лицо пятилетнему мальчику. Ребёнка госпитализировали, сообщает RT.
Инцидент случился вечером 19 марта. Согласно материалу издания, животное находилось на улице без хозяина. Региональный СК уже возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В местных пабликах очевидцы написали, что собака бегала вдоль проезжей части и кидалась на прохожих. Они подумали, что пёс породы Бультерьер сорвался с поводка. Предварительно, животное искусало одному несовершеннолетнему «половину лица», также пострадал отец мальчика — мужчине прокусили руку. Прибывшим на место правоохранительным органам пришлось застрелить агрессивную собаку.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Санкт-Петербурге медики Педиатрического университета оказали помощь трёхлетней девочке, которая травмировала руку на эскалаторе в метро.
