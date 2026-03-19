На предстоящих выходных погода в Москве будет соответствовать концу марта

19 марта 2026, 23:26

Синоптик Позднякова: на выходных в Москве ожидается теплая погода

Фото: iStock/WDnet

В предстоящие выходные в столичном регионе будет теплая погода, характерная для конца марта, а температура превысит климатическую норму. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, в субботу, 21 марта, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров покажут порядка -1…+1 °С, днем потеплеет до +8…+10 °С. В воскресенье погода будет соответствовать концу марта.





«Будет малооблачно, температура воздуха в Москве будет 0…-2 °С. Дневная температура за счет более яркого солнца и меньшего количества облаков в столице составит +10…+12 °С, а в области — порядка +8…+13 °С», — уточнила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«На длительность этого процесса влияют в том числе погодные условия. Оптимальной считается температура в пределах от 12 до 15 °С. Если воздух прогреется до 20 °С и выше, то цветение закончится быстрее», —сказал эксперт.