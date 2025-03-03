Лепс рассказал, что его младший сын Иван пока не определился с будущей карьерой

История Маши Распутиной — это захватывающее путешествие, полное загадок и неожиданных поворотов. Эта талантливая певица прошла через множество испытаний, чтобы достичь вершины Олимпа, её путь был усеян как взлётами, так и падениями в столице России. Несмотря на все трудности, ей удалось завоевать сердца миллионов поклонников.