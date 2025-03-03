Лепс рассказал, что его младший сын Иван пока не определился с будущей карьерой

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)
14-летний сын народного артиста России Григория Лепса, Иван, ещё не принял решения о том, в какой области будет строить карьеру, сперва ему предстоит закончить школу. Об этом Лепс сообщил в беседе с Пятым каналом.
По словам музыканта, Иван не доставляет ему хлопот.
Примечательно, что Лепс не держит сына в ежовых рукавицах. Он спокойно относится к тому, что Иван может, например, курить с друзьями за гаражами. У каждого поколения есть свои моральные ориентиры, заключил артист.
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*Запрещен в РФ
«Нет, нормально себя ведет, а то я могу ему ноги поломать», — с улыбкой отметил певец.
Примечательно, что Лепс не держит сына в ежовых рукавицах. Он спокойно относится к тому, что Иван может, например, курить с друзьями за гаражами. У каждого поколения есть свои моральные ориентиры, заключил артист.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова