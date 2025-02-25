«Внучку тебе, мам!»: Юная избранница Лепса загадала рождение дочки в свой день рождения

Аврора Киба (Фото: Instagram*/avrorakiba)
Совсем недавно юная избранница Григория Лепса отпраздновала свое 19-летие. Публику шокировал роман артиста со столь молодой особой, но это не мешает паре уже говорить о скорой свадьбе, и даже загадывать появление потомства. Аврора Киба призналась, что хочет девочку.
Пара рассчитывает сыграть свадьбу уже этим летом. Как пишут Starhit, многие думали, что все это является лишь пиар ходом, но Лепс опроверг эти домысли:
Аврора уже задумывается о рождении ребенка от певца. Во время празднования своего 19-летия девушка загадала весьма неожиданное желание:
В ответ на столь смелое желание мама заявила, что не готова пока стать бабушкой. При этом свою дочь она упрекнула в том, что та сошла с ума.
На данный момент Григорий Лепс и Аврора Киба активно готовятся к свадьбе. Девушка сама готовит себе дизайны для нарядов и уже объявила, что на свадьбе будет сразу в нескольких.
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«Когда свадьба? Рассчитываю, что летом. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», — рассказал Григорий в эфире канала ТНТ.
Аврора уже задумывается о рождении ребенка от певца. Во время празднования своего 19-летия девушка загадала весьма неожиданное желание:
«Внучку тебе, мам!», — сказала Киба перед тем как задуть свечи на праздничном торте.
В ответ на столь смелое желание мама заявила, что не готова пока стать бабушкой. При этом свою дочь она упрекнула в том, что та сошла с ума.
На данный момент Григорий Лепс и Аврора Киба активно готовятся к свадьбе. Девушка сама готовит себе дизайны для нарядов и уже объявила, что на свадьбе будет сразу в нескольких.
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Иван Мусатов