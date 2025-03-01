«Я ещё не единожды стану отцом»: Лепс рассказал о предстоящей свадьбе и планах на семейную жизнь

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)
Григорий Лепс разоткровенничался на красной дорожке музыкальной премии «Виктория-2025». Певец рассказал о предстоящей свадьбе с молодой возлюбленной и планах на будущую семейную жизнь.
Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» рассказал, что уже приобрёл пиджак на свадьбу. Но, в отличие от своей 19-летней невесты, отказался менять несколько нарядов во время торжества. Напомним, что Аврора Киба намерена заказать три свадебных платья и несколько раз сменить их за время празднования.
Также Лепс назвал примерные сроки проведения свадьбы.
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Также Лепс назвал примерные сроки проведения свадьбы.
«Мы определились, что свадьба будет летом. Какого года – я не знаю», – отметил певец в беседе с NEWS.ru.Кроме того, исполнитель заявил, что ещё не единожды станет отцом.
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Анастасия Чинкова