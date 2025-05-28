Лепс высказался о завершении музыкальной карьеры

28 мая 2025, 20:32

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс 16 июля отметит 63-летие. Певец заявил о продолжении активной творческой деятельности, а также подчеркнул, что не рассматривает возраст как ограничение для творчества.







«Я начинал работать на больших площадках, когда мне было 39–40 лет. Обычно артисты в этом возрасте уже на закате своей музыкальной карьеры или на её пике… Да, я поздно начал. Но очень надеюсь, что нескоро закончу», – высказался исполнитель в личном блоге.