Лепс высказался о завершении музыкальной карьеры
Григорий Лепс 16 июля отметит 63-летие. Певец заявил о продолжении активной творческой деятельности, а также подчеркнул, что не рассматривает возраст как ограничение для творчества.
«Я начинал работать на больших площадках, когда мне было 39–40 лет. Обычно артисты в этом возрасте уже на закате своей музыкальной карьеры или на её пике… Да, я поздно начал. Но очень надеюсь, что нескоро закончу», – высказался исполнитель в личном блоге.Несмотря на солидный возраст Лепс чувствует себя полным сил и энергии. Музыкант подчеркнул, что видит свой путь иным, нежели у его коллег по шоу-бизнесу. Певец с особым вниманием относится к вокальному здоровью и с оптимизмом смотрит в будущее, рассчитывая, что его голосовые связки позволят выступать и петь вживую ещё минимум 5-10 лет.