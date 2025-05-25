Униженная невеста Лепса обратилась к обидчику Вахрушеву: «Бумеранг существует!»

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)
Дебют молодой невесты Григория Лепса на телевидении привёл к громкому скандалу. 19-летняя Аврора Киба стала участницей шоу «Мастер игры», стартовавшего на телеканале ТНТ.
Избранница музыканта пришла на проект, чтобы заявить о себе, однако уже на съёмках второго выпуска она оказалась втянута в конфликт.
Даниил Вахрушев после одного из испытаний резко высказался об Авроре, заявив, что у неё пусто в голове. Также он назвал девушку дурой.
Сегодня Киба ответила на нападки, напомнив о существовании бумеранга судьбы, наказывающегося за неправильные поступки и слова.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Даниил Вахрушев после одного из испытаний резко высказался об Авроре, заявив, что у неё пусто в голове. Также он назвал девушку дурой.
Сегодня Киба ответила на нападки, напомнив о существовании бумеранга судьбы, наказывающегося за неправильные поступки и слова.
«Эх, Даня! Нельзя опускаться до уровня личных оскорблений – это и есть мудрость. А бумеранг-то существует!», – заявила Аврора в своём личном блоге.К слову, Лепс пока не вмешивался в скандал с участием своей возлюбленной.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова