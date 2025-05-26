Невеста Григория Лепса призналась в чувствах к молодому актёру

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)
Невеста известного певца Григория Лепса, Аврора, привлекла внимание общественности своим недавним постом в социальных сетях.
В свежих сторис девушка поделилась фотографией, сделанной на съёмках телешоу, где рядом с ней находится 27-летний актёр Денис Власенко. Под снимком Аврора написала: «Мой самый верный и светлый бести», что вызвало бурное обсуждение среди её подписчиков.
Однако, отношения Авроры с другим участником шоу, Даниилом Вахрушевым, оказались более напряжёнными. В одном из недавних выпусков он назвал её дурой за голосование против его участия в проекте.
Ранее молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала в личном блоге, что ее харизма притягивает людей. По словам сетевой знаменитости, именно собственная харизматичность помогла ей покорить жениха.
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Однако, отношения Авроры с другим участником шоу, Даниилом Вахрушевым, оказались более напряжёнными. В одном из недавних выпусков он назвал её дурой за голосование против его участия в проекте.
Ранее молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала в личном блоге, что ее харизма притягивает людей. По словам сетевой знаменитости, именно собственная харизматичность помогла ей покорить жениха.
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Дарья Осипова