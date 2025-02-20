Лепса заподозрили в романе с неизвестной девушкой, танцевавшей на его концерте

Григорий Лепс (Фото: ВКонтакте @official_leps)
Личная жизнь Григория Лепса вновь стала предметом сплетен. Все из-за недавнего концерта певца, на котором заметили неизвестную девушку, танцевавшую прямо у сцены.
Девушка под ником Липс похвасталась в соцсетях, что побывала на выступлении артиста и пробралась к нему поближе, где наслаждалась концертом в одиночестве, передает 7Дней.ру. По ее словам, ей буквально повезло оказаться так близко к сцене.
В сети поклонники Лепса заподозрили, что девушку не просто так допустили к Лепсу. Фанаты утверждают, что музыкант закрутил новый роман. Примечательно, что нынешняя избранница Григория, Аврора Киба, на данный момент находится в Лондоне, а в Москве практически не бывает.
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В сети поклонники Лепса заподозрили, что девушку не просто так допустили к Лепсу. Фанаты утверждают, что музыкант закрутил новый роман. Примечательно, что нынешняя избранница Григория, Аврора Киба, на данный момент находится в Лондоне, а в Москве практически не бывает.
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Екатерина Коршунова