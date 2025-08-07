Лера Кудрявцева поддержала Елену Товстик и призвала женщин к единству
Телеведущая Лера Кудрявцева вновь высказала поддержку многодетной матери Елене Товстик, супруге мужчины, с которым Полина Диброва изменила Дмитрию. Звезда призвала женщин к единству и отказу от вражды. Эмоциональный пост она разместила в своем Telegram-канале.
«Пока мы, женщины, будем друг за друга — это будет сила! К сожалению, женщины часто ненавидят других женщин. Если у кого-то плохо, то вроде как тебе от этого хорошо. Но не так всё работает, не так!» — отметила Кудрявцева.Ведущая также поделилась, что всегда старается поставить себя на место других.
В разговоре с подругой Екатериной Гордой она сказала: «Я крёстная твоего сына — можешь себе представить, что чувствует Лена Товстик? Мать шестерых детей!»
Кудрявцева подчеркнула, что всегда будет поддерживать женщин и детей, независимо от ситуации.