Лера Кудрявцева поддержала Елену Товстик и призвала женщин к единству

07 августа 2025, 22:49

Телеведущая Кудрявцева выступила в защиту Елены Товстик и призвала женщин к единству

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram / @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева вновь высказала поддержку многодетной матери Елене Товстик, супруге мужчины, с которым Полина Диброва изменила Дмитрию. Звезда призвала женщин к единству и отказу от вражды. Эмоциональный пост она разместила в своем Telegram-канале.







«Пока мы, женщины, будем друг за друга — это будет сила! К сожалению, женщины часто ненавидят других женщин. Если у кого-то плохо, то вроде как тебе от этого хорошо. Но не так всё работает, не так!» — отметила Кудрявцева.