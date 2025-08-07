Дженнифер Лопес не смогла войти в бутик Chanel в Турции
Дженнифер Лопес запретили заходить в бутик Chanel в Стамбуле
56-летняя суперзвезда столкнулась с неожиданным инцидентом во время визита в премиум-торговый центр Istinye Park в Стамбуле.
Перед концертом в рамках тура Up All Night Дженнифер Лопес решила зайти в бутик Chanel, но охранник не узнал её и отказал во входе, сказав, что «всё занято».
Как сообщает Turkey Today, Лопес отреагировала с улыбкой, отметив: «Хорошо, без проблем», и отправилась в соседние магазины, где за три часа потратила десятки тысяч долларов в бутиках Celine и Beymen.
Позже сотрудники Chanel осознали свою ошибку и попытались пригласить Джей Ло снова, но она вежливо отказалась.
Читайте также: