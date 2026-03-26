«Слушать и прощать себя»: Оксана Фёдорова раскрыла секрет 15-летнего брака

26 марта 2026, 19:46

Оксана Фёдорова назвала умение слушать и прощать основой крепких отношений

Телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия — 2001» и «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Фёдорова раскрыла секрет своего счастливого брака. В этом году пара отметит 15-летие супружеской жизни.





В беседе с Леди Mail Фёдорова заявила, что секрет крепких отношений — в умении слушать и прощать, прежде всего самого себя. Иначе брак превращается в попытку подстроиться под партнёра.

«В нашей семье отношения базируются на доверии и уважении. Недопонимания бывают, как и в любой семье, но мы всегда стараемся обсуждать всё открыто и искать компромиссы», — рассказала телеведущая.

«Молодым парам я бы посоветовала быть терпимыми, но не бояться честно говорить о своих чувствах, всегда поддерживать друг друга и относиться к своей семье как к величайшей ценности, которая дана свыше», — заключила Фёдорова.