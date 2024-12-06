Лию Ахеджакову предложили убрать из новогодней комедии «Ирония судьбы»

Популярный пранкер Сурен Каграманов, известный как Сорян, решил высказать свои мысли о Светлане Лободе в своем телеграм-канале. Он напомнил артистке о её поездке на передовую в 2023 году, приуроченной ко Дню независимости Украины, когда она с идеальной прической и макияжем пыталась создать видимость активной поддержки украинских военных. Сорян отметил, что выступления на позициях ВСУ стали для неё вершиной карьеры.