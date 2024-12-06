Лию Ахеджакову предложили убрать из новогодней комедии «Ирония судьбы»

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил убрать актрису Лию Ахеджакову из новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Бородин заявил, что Ахеджакову можно заменить на актрису Лизу Боярскую благодаря искусственному интеллекту. По его словам, гражданам РФ, а особенно близким участников спецоперации, будет «по меньшей мере неприятно» смотреть на уехавшую из страны актрису, которая открыто поддержала ВСУ.
Накануне в сети появилось видео с недавнего спектакля Ахеджаковой «Мой внук Вениамин», который прошел в Лос-Анджелесе. В ролике актриса произносит: «Слава Украине!» — в ответ на благодарность одной из украинских поклонниц. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова