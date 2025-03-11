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Лолита назвала шуткой подготовку Аллой Пугачевой заказного убийства

Лолита: заявление о покушении Пугачёвой на Бородина может быть шуткой к 1 апреля
Лолита (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская прокомментировала обвинения в адрес уехавшей из РФ Аллы Пугачевой в подготовке покушения на главу «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина. Слова певицы приводит «Ридус».
По словам исполнительницы, вряд ли примадонна, которая живет тихой жизнью с семьей на Кипре, строит криминальные планы против кого-то из своих недоброжелателей.

«Она конечно может послать надоедливых людей, но как и все мы. Бородин красивый, сильный мужчина, так что 75-летняя пенсионерка вряд ли положит глаз. Может, он просто так пошутил? Скоро как раз 1 апреля», — отметила Лолита.

Напомним, Виталий Бородин критикует Аллу Пугачеву за негативное отношение к действиям российского правительства. Общественник пытается добиться лишения певицы госнаград, а также присвоения ей статуса иноагента.

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#пенсионерка
#алла пугачёва
#мужчина
#иноагенты
#преступление
«Повергли в шок»: Певица Севиль прокомментировала роман Мизулиной и SHAMANа
11 марта 2025, 14:26

Севиль (Фото: Telegram @seville_offi)

Певица Севиль не знала, что SHAMAN и Екатерина Мизулина в отношениях и отметила, что находится в шоке от таких новостей, пишет Kp.ru.
Севиль посетила пресс-завтрак, посвященный 20-й премии канала МУЗ-ТВ, где ответила на вопросы журналистов. Один вопрос был посвящен романтическим отношениям SHAMANа и Екатерины Мизулиной.

По словам Севиль, она даже не знала о новой паре в шоу-бизнесе.

«Пока еще не посмотрела новости. Вот как раз сейчас буду ехать в машине и читать, просто эти дни вообще не открывала социальные сети. Ну, а вы меня повергли в шок. Классно, я всегда радуюсь за ребят, слежу за своим носом и работаю над своими творческими делами», — ответила Севиль журналистам.

Напомним, в понедельник, 9 марта, в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом «Ты моя», на котором официально объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной.

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#социальные сети
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Роль оленя и креветки: Юрию Чурсину 45 лет, личные тайны актера и почему его считают сексистом
11 марта 2025, 14:12

Юрий Чурсин (фото: РИА Новости / Светлана Шевченко)

Юрий Чурсин — один из самых таинственных актеров современности. Он завоевал признание зрителей благодаря ролям в фильмах и сериалах «Хиромант», «Изображая жертву», «Три мушкетера». 11 марта артисту исполняется 45 лет, и он по-прежнему остается востребованным как в кино, так и на театральной сцене. Как сложилась его судьба, какие испытания он прошел и в каких скандалах оказался замешан — расскажет «Радио 1».

Детство и становление Юрия Чурсина


Юрий Чурсин всегда относил себя к интровертам, и, возможно, именно поэтому о его детстве известно не так много. Будущий актер появился на свет в казахстанском городе Приозерске в семье военного. Рядом с этим городом расположен полигон Сары-Шаган, где проходили испытания противоракетного оружия.

Как и положено в семье военного, Чурсину с детства пришлось привыкать к постоянным переездам. Он сам признавался, что именно это воспитало в нем склонность к перевоплощению. В детстве Чурсин не отличался актерскими амбициями — на утренниках он лишь читал стихи и пел, но не участвовал в театрализованных сценках. Однако в школьные годы он попробовал себя на сцене, сыграв в одном из первых спектаклей оленя.

«Нравилось быть на сцене, творить иллюзию. Импонировало вместе с большим количеством людей переживать тот опыт, который бы ты в жизни никогда не пережил. И сегодня все то же самое», — рассказал Чурсин.

Мать Чурсина скончалась в тот период, когда он уже поступил в Щукинское училище, но еще не добился известности. Он пообещал себе во что бы то ни стало окончить ВУЗ в ее память.

Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury)

Впрочем, обучение в театральном институте не обошлось без трудностей. Уже после первого курса Чурсин оказался на грани отчисления за «профнепригодность». К счастью, за него вступился художественный руководитель Юрий Шлыков, дав студенту второй шанс. И Чурсин его не упустил: успешно окончив учебу, он получил приглашение в театр имени Вахтангова.

Параллельно он начал сниматься в эпизодических ролях, дебютировав в сериале «Простые истины», а затем появившись в картинах «Неудача Пуаро» и «Трое против всех».

Прорыв в карьере: от «Хироманта» до артхауса


Настоящая известность пришла к Юрию Чурсину после роли Сергея Рябинина в сериале «Хиромант». Персонаж, обладающий способностью читать судьбу по линиям на ладонях, настолько впечатлил зрителей, что некоторые действительно поверили в экстрасенсорные способности актера. Сам же Юрий объяснял свою убедительную игру не верой в мистику, а интересом к психологии.

Следом последовала работа в культовой черной комедии Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Чурсин сыграл выпускника, который устроился статистом для следственных экспериментов в милицию. Фильм завоевал главный приз «Кинотавра», а Чурсин подтвердил свой статус талантливого актера интеллектуального кино.

Любовь к необычным ролям он доказал, снявшись в альманахе «Короткое замыкание» (2009), где появился в образе парня в костюме креветки. Однако со временем актер начал выбирать более коммерческие проекты.

Юрий Чурсин (фото: кадр из фильма «Короткое замыкание»)

Фильмы, за которые Чурсина критиковали


Юрий Чурсин поучаствовал в ряде популярных фильмов и сериалов:

  • «Глухарь в кино» (комедия);
  • «Мафия: Игра на выживание» (фантастика);
  • «Бригада. Наследник»;
  • «Гости» (хоррор).
Однако далеко не все проекты были успешными. Например, «За гранью реальности», в котором снялся Чурсин, оказался настолько спорным, что даже блогер BadComedian не удержался от саркастического комментария о том, как столь талантливый актер оказался в таком фильме.

«Когда тебе в руки попадает сценарий, когда встречаешься с режиссером, и даже когда уже идет съемка — ни в один из этих моментов ты не знаешь, что получится в самом конце. И все может пойти не так из-за человека, которого ты, возможно, никогда в жизни и не увидишь. Сделают странный монтаж, или странно запишут звук, или композитор напишет странную музыку. Кино — коллективный труд, где каждый может тянуть одеяло в свою сторону. А может, наоборот, все сложится. Я больше скажу: тот формат кинопроизводства, какой сейчас у нас выстроен, когда главная цель на каждом этапе — заработать, — кажется мне очень странным», — комментировал актер.

Почему Чурсин на 12 лет пропал из театра


В 2005 году он впечатлил зрителей ролью в постановке «Лес» по Островскому, а в последующие два года дважды становился лауреатом премии «Чайка» за выдающуюся игру в спектаклях «Примадонны» и «Человек-подушка». В 2009 году его участие в «Старшем брате» Константина Богомолова принесло ему еще одно признание — премию «Звезда театрала».

Однако после этой череды успехов Чурсин неожиданно отошел от театральной сцены. Причина проста: он решил сосредоточиться на карьере в кино.

Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury

Скандал из-за высказываний


Долгие годы Чурсин не играл в театре, пока пандемия и вынужденная самоизоляция не заставили его пересмотреть свои приоритеты.

«Я, может быть, в какой-то степени сексист, но мне кажется, что у девочек этот момент как-то проще переживается, потому что им легче находиться в состоянии "ничегонеделания", само течение жизни для них — это уже прекрасная деятельность. А мальчикам сложнее, потому что им важно реализовываться в деле», — высказался артист.

В этот период актер задумался о возвращении на подмостки и вновь вышел на сцену со спектаклем «Кинастон» — постановкой, в которой ранее блистал Максим Матвеев.

«Со мной произошло примерно то же, что с Кинастоном: ты просто перестаешь делать хоть что-то. А поскольку я не большой любитель выпивать и забросил всякие эксперименты со своим сознанием, никакого альтернативного выхода не нашел, кроме как вернуться в театр, признаться, не без удовольствия», — отметил Юрий.

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать, не является ли актер сексистом. Этот резонанс был особенно неожиданным, ведь Чурсин всегда держался в стороне от громких сплетен и предпочитал не распространяться о своей личной жизни. Единственное, что можно было о ней узнать, — это редкие высказывания актера о семейных ценностях, его строгом отношении к изменам и теплых вечерах с женой Анной и сыновьями Богданом и Филиппом.

«Просто мы не можем родить ребенка и быть заземлены настолько, насколько заземлены женщины. И они в этом прекрасны и мудры, в них заключена великая тайна. А мужчины всегда более абстрактны, и способом их реализации в основном является дело. Безусловно, и для женщины важна самореализация, но это относится к личности, а не к половой принадлежности. В моем идеальном мире женщина не должна работать ради выживания. Это ложится на плечи мужчин. И мой сексизм в том, что я должен нести тяжелые сумки и открывать двери в машине, а не женщина», — объяснил актер.

Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury)

Как живет Юрий Чурсин сегодня


Чурсин продолжает активную работу в кино и театре. В 2024 году он снялся в нескольких фильмах, сыграв главные роли в лентах «Атом», «В плену надежды», «Детокс» и «Этерна».

Кроме того, актер гастролирует по стране со спектаклем «Эмигранты» и выступает в театре «Современник» в постановке «Двое на качелях». Интересно, что до него эти роли исполняли Кристина Орбакайте и Кирилл Сафонов, но после их эмиграции на сцену вышли Чурсин и Татьяна Бабенкова.

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Стал вдовцом и усыновил троих детей: как живет и сколько зарабатывает ведущий шоу «Место встречи» Андрей Норкин
11 марта 2025, 14:03

Андрей Норкин (фото: кадр из программы «Место встречи» канала НТВ)

Андрей Владимирович Норкин — известный и скандальный журналист, прошедший непростой жизненный путь. Он стал вдовцом, но сумел вновь найти счастье в личной жизни. Несмотря на отсутствие высшего образования, он построил успешную карьеру на телевидении и завоевал любовь зрителей.
Как начиналась его карьера и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».

Детство и юность Андрея Норкина


Будущий журналист родился 25 июля 1968 года. С ранних лет проявлял артистизм, участвовал в конкурсах и даже пробовал себя в цирковом искусстве. Однако связывать жизнь с этим направлением не планировал — мечтал стать актером и поступить в театральное училище. Попытка оказалась неудачной: Норкина не приняли и посоветовали сначала отслужить в армии.

Параллельно с попытками поступить Норкин начал зарабатывать свои первые деньги — в 1985 году он работал слесарем в Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи. В 18 лет его призвали в артиллерийские войска.

Фото: Instagram* / @norkinntv

В учебной части служба шла спокойно, но однажды его застали за рисованием обнаженных женщин вместо выполнения обязанностей.

«Когда все убирали территорию, я в каптёрке рисовал дембельский альбом для своего замкомвзвода, переводил с кальки голых теток. Комбат разозлился и велел отправить меня в войска. За меня заступились мои "деды", и вместо Забайкальского округа я отправился служить в Кутаиси, в часть, на территории которой росли мандарины, инжир, ежевика», — вспоминал журналист.

Несмотря на этот эпизод, Норкин дослужился до сержанта, хотя сам вспоминал армию без особого энтузиазма. В 1990 году жизнь журналиста потрясла трагедия — его мать погибла под поездом. Официально это считалось несчастным случаем, но родные сомневались в этой версии и требовали расследования.

Первые шаги в карьере Андрея Норкина


После армии Норкин предпринял еще одну попытку поступить в театральное училище — и снова безуспешно. Позже он с иронией вспоминал, что судьба уберегла зрителей от «никудышного актера». Вскоре ему попалось объявление о наборе дикторов на стадион «Лужники». Он прошел пробы и получил работу, которая стала отправной точкой его будущей журналистской карьеры. В период с 1989 по 1992 год Норкин прошел путь от диктора до редактора.

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Работа Норкина на радио и телевидении


В 1991 году Норкин задумался о смене профессии и обратил внимание на журналистику. Первым шагом стало сотрудничество с радио «Максимум», где он вел информационные программы. В 1992 году его пригласили на радиостанцию «101» директором информационных программ. Там он встретил свою будущую жену Юлию, с которой прожил 30 лет.

В 1996 году Юлия убедила Андрея принять участие в конкурсе ведущих на НТВ, что стало поворотным событием в его жизни: он не только выиграл, но и получил должность вопреки строгим требованиям телеканала не нанимать сотрудников без высшего образования.

Андрей Норкин (фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов)

Однако в 2001 году он ушел с телеканала из-за скандала и вскоре начал вести программу «Сегодня на ТНТ».

Позже он работал:

  • 2001–2002 — ТВ-6 («Сегодня на ТВ-6», «Опасный мир»);
  • 2002–2007 — главный редактор «Эхо-ТВ»;
  • генеральный директор «RTVi»;
  • 2007–2011 — ведущий на «Пятом канале» («Утро на Пятом», «Реальный мир»);
  • 2010–2013 — ведущий на «Коммерсантъ FM»;
  • 2012–2017 — руководитель новостной службы «Царьград ТВ»;
  • 2013 — ведущий программы «Прав? Да!» на ОТР;
  • 2014 — автор программы «Реплика» на «России-24».
В 2016 году он вернулся на НТВ, где стал ведущим ток-шоу «Место встречи», принесшего ему широкую известность. Передача отличалась высоким рейтингом, а самого Норкина зрители ценили за жесткие высказывания. Однако не все относились к нему положительно — критики обвиняли его в предвзятости. В 2017 году он начал вести вечерние новости «Итоги дня», а с 2019 года — политическое шоу «Изменить нельзя».

Другие проекты и литературная деятельность


Андрей Норкин не ограничивался телевидением. В 2013–2016 годах он вел мастерскую на факультете журналистики МИТРО, а в 2017 году стал наставником в обучающем проекте НТВ. Кроме того, он пробовал себя в литературе. Его жена Юлия убедила его написать книгу о службе в армии.

«Я написал, но напечатать долго не мог. А потом мне позвонили из издательства "ЭКСМО" и предложили написать о работе на ТВ. И пока я писал книгу про телевизор, они издали про армию. Так что за год у меня вышло сразу два тома», — вспоминал Норкин.
В результате вышли два издания:

  1. «Армейские байки. Как я отдавал Священный долг в Советской армии»;
  2. «От НТВ до НТВ. Тайные смыслы телевидения. Моя информационная война».

Фото: Instagram* / @norkinntv

Сколько зарабатывает Андрей Норкин сейчас


За свою карьеру Норкин получил несколько премий:

  • 2006 — ТЭФИ за лучшего ведущего информационной программы;
  • 2013 — премия Правительства РФ в области СМИ;
  • 2014 — премия «Радиомания».
По данным СМИ, в 2020 году его доход составил 4,3 млн рублей, однако эти сведения не подтверждены.

Личная жизнь Андрея Норкина: трагедия и новая любовь


Первый брак Норкина был коротким: возлюбленные поженились в 1985 году, но быстро расстались. В 1992 году он встретил Юлию,с которой прожил в счастливом браке 30 лет.

«На тот момент я уже успела побывать замужем, у меня был сын Саша», — рассказывала потом сама Юлия.

Журналист сделал девушке предложение, а сына Юлии принял как родного. Позже у них родился и общий ребёнок — дочь Александра. Затем пара решилась на усыновление и в семье появились Артем и Коля.

Андрей Норкин и Юлия (фото: Instagram* / @norkinntv)

Однако в 2020 году Юлия Норкина скончалась в возрасте 52 лет.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — говорил Норкин.

Известно, что на фоне стресса у Юлии случился инфаркт. В 2021 году Норкин снова женился — его избранницей стала бизнес-леди Ирина Бородина, руководитель строительной компании. Их роман развивался стремительно, и 3 сентября 2021 года они поженились. Ирина, которой на тот момент было 60 лет, подарила Норкину не только новую семью, но и статус дедушки — у нее уже были внуки.

Дети Андрея Норкина


Со своим пасынком Сашей у Андрея сложились дружеские отношения. Он стал оператором.

Сын Андрея Норкина Александр (фото: Instagram* / @norkinntv)

Дочь Александра окончила ветеринарный факультет, однако по специальности работать не стала: она выбрала для себя быть продюсером на НТВ и работала вместе с отцом в программе «Место встречи». Сегодня Александра Норкина замужем и воспитывает двоих детей. Приемные сыновья Артем и Николай воспитывались в семье Норкиных с младенчества. Они знали, что приемные, но всегда считали Андрея и Юлию родителями.

Чем занимается Норкин сегодня


Сейчас Норкин продолжает вести «Место встречи» на НТВ и комментировать общественно-политические события. За свою деятельность он попал под санкции ряда стран, но сам не придает этому значения.

«Кому интересны такие вещи? Внесли и внесли», — прокомментировал журналист.

Андрей Норкин и Ирина Бородина (фото: Instagram* / @norkinntv)

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Бросила миллиардера ради молодого манекенщика: кто он, тайный любовник 38-летней Елены Перминовой? Горячие фото с возлюбленным
11 марта 2025, 13:46

Елена Перминова (Фото:Инстаграм* @lenaperminova)

После разрыва с Лебедевым Елена Перминова улетела в Мексику, где прекрасно проводила время с друзьями, а ещё она была замечена в обществе молодого манекенщика Тараса Романова. По слухам, это её новый ухажёр. Подробности — в материале «Радио 1».

Перминова и Лебедев


Миллиардер и модель познакомились в 2005 году, на тот момент Елене было 19 лет, а Александру — 46. Из-за большой разницы в возрасте многие думали, что их роман долго не продлится. Однако, союз продержался почти 20 лет, у них четверо детей, хотя пара несколько раз расставалась.

В 2020 году Лебедев сделал предложение Елене, однако свадьба так и не состоялась.

Елена Перминова и Александр Лебедев Елена Перминова (Фото:Инстаграм* @lenaperminova)

Как написала модель в своём телеграм-канале, даже самые красивые истории любви заканчиваются, каждый из них, она и Александр, начинают новую жизнь.
«Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за всё. Дальше каждый идет своим путём», — сообщила Перминова.

Слухи о романе


Искать вдохновение и открывать новый этап в жизни Елена решила в Тулуме, где как раз находился Тарас Романов. Говорят, что они вместе провели новогодние каникулы: их фотографии из одних и тех же мест мгновенно вызвали реакцию в Интернете, пользователи увидели множество совпадений. Лебедев же отправился с детьми встречать Новый год на Мальдивы.

Елена Перминова Елена Перминова (Фото:Инстаграм* @lenaperminova)

В соцсетях отмечают, что Тарасов и Перминова регулярно обмениваются лайками и комментариями, а сам манекенщик похож как на Елену, так и на её сына.

Модель по поводу этой ситуации не давала никаких комментариев.
«Личное всегда будет личным», — написала она в своём телеграм-канале.

Кто он — новый избранник?


Тарас Романов строит успешную карьеру в мире моды. Он работал с такими брендами, как Dolce&Gabbana Beauty и Valentino, снимался для многих глянцевых журналов, в том числе и вместе с Линдой Евангелистой. Он часто появляется на красных дорожках.

Тарас Романов (Фото:Инстаграм* @tarasvromanov)

Романов активно занимается спортом, увлекается иностранными языками, философией и историей.

Лена Перминова поделилась горячим фото с возлюбленным


Несколько дней назад бывшая возлюбленная бизнесмена Лебедева опубликовала в сторис запрещенной сети очень откровенный совместный снимок с Тарасом Романовым. Это фото также появилось в карусели снимков, которые манекенщик выложил в честь своего 29-летия, отпразднованного в знаменитом отеле Le Bristol в Париже.

Подписчики именинника не остались равнодушными.

Тарас Романов и Лена Перминова (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)

«Так это официально?» — поинтересовался один из фолловеров Тараса. «Ты себе нормальную девушку нашел», — без ожидания ответа поздравил другой.
Надежда Стрелец также высказалась по этому поводу.

«О, вау! Кажется, флешмоб расставания со взрослыми статусными мужчинами ради парней 2000 года рождения не за горами. Очень секси», — написала она в своем телеграм-канале, намекая на почти десятилетнюю разницу в возрасте между Леной и ее новым избранником.
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SHAMAN и Екатерина Мизулина снялись в романтической фотосессии
11 марта 2025, 13:44

SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина снялись в романтической фотосессии. Ролик публикует Telegram-канал Spletnik.
В чёрно-белом видео, которое было снято на съёмочной площадке, влюбленные целуются и, обнявшись, позируют для снимков. Ролик вызвал бурную реакцию аудитории.




Одни пользователи восхитились парой, называя их «очень красивыми», другие заговорили о пиар-романе, а третьи обвинили исполнителя в корысти.

Напомним, в понедельник, 9 марта, в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом «Ты моя», на котором официально объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной.

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