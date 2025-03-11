Лолита назвала шуткой подготовку Аллой Пугачевой заказного убийства

Лолита (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Лолита Милявская прокомментировала обвинения в адрес уехавшей из РФ Аллы Пугачевой в подготовке покушения на главу «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина. Слова певицы приводит «Ридус».
По словам исполнительницы, вряд ли примадонна, которая живет тихой жизнью с семьей на Кипре, строит криминальные планы против кого-то из своих недоброжелателей.
Напомним, Виталий Бородин критикует Аллу Пугачеву за негативное отношение к действиям российского правительства. Общественник пытается добиться лишения певицы госнаград, а также присвоения ей статуса иноагента.
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«Она конечно может послать надоедливых людей, но как и все мы. Бородин красивый, сильный мужчина, так что 75-летняя пенсионерка вряд ли положит глаз. Может, он просто так пошутил? Скоро как раз 1 апреля», — отметила Лолита.
Напомним, Виталий Бородин критикует Аллу Пугачеву за негативное отношение к действиям российского правительства. Общественник пытается добиться лишения певицы госнаград, а также присвоения ей статуса иноагента.
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Екатерина Коршунова