«Я — патриотка, а ты нахалка»: Аллу Пугачеву разозлили журналисты, заставшие ее врасплох на Кипре

Ала Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)
Аллу Пугачеву разозлили журналисты, которые застали ее врасплох на Кипре и попытались задать несколько вопросов насчет ее планов о возвращении в Россию.
В итоге на вопрос, нравится ли ей в Лимассоле, Пугачева все же ответила.
На что журналистка задала Примадонне резонный вопрос, почему же она покинула Россию, раз считает себя патриоткой. Этот вопрос остался без ответа, а Пугачева поспешила скрыться от камер.
Ранее актер Никита Джигурда призвал россиян прекратить осуждать Аллу Пугачеву, которая покинула страну после начала спецоперации, и назвал ее святой по сравнению с другими артистами, предавшими родину.
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«Очень нравится в Лимассоле. Вы тупые, нахальные. Я — патриотка, а ты нахалка», — сказала Алла Борисовна.
На что журналистка задала Примадонне резонный вопрос, почему же она покинула Россию, раз считает себя патриоткой. Этот вопрос остался без ответа, а Пугачева поспешила скрыться от камер.
Ранее актер Никита Джигурда призвал россиян прекратить осуждать Аллу Пугачеву, которая покинула страну после начала спецоперации, и назвал ее святой по сравнению с другими артистами, предавшими родину.
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Элина Позднякова