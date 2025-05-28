Могла полететь в космос вместо Юлии Пересильд: почему Мария Миронова отказалась от роли в фильме «Вызов»
Мария Миронова отказалась от полета в космос для фильма «Вызов» из-за возраста
Актриса Мария Миронова в день своего 52-летия вспомнила о несостоявшемся полете в космос. В 2021 году режиссер Клим Шипенко предлагал ей главную роль в фильме «Вызов», но возраст стал препятствием. Об этом пишет «Экспресс газета».
«В фильме нужны были актеры до 40 лет. Но я считаю, что они с Юлией Пересильд неимоверные герои в смысле преодоления себя», — призналась Мария.В 2023 году актриса, родив сына в 46 лет, приняла решение уйти из «Ленкома» после 25 лет работы.
«Я ушла, потому что хочу успеть быть мамой. Для меня это самая важная роль», — объяснила она.Сейчас жизнь Мироновой посвящена семье. Она проводит много времени на тренировках наследника, который увлекается хоккеем. Актриса называет мам юных спортсменов «великими женщинами».
«Нижайший поклон им, потому что это такая стойкость силы духа и, конечно, огромный материнский труд», — заключила звезда фильма «Свадьба».