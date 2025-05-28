Могла полететь в космос вместо Юлии Пересильд: почему Мария Миронова отказалась от роли в фильме «Вызов»

28 мая 2025, 10:48

Мария Миронова отказалась от полета в космос для фильма «Вызов» из-за возраста

Мария Миронова (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Актриса Мария Миронова в день своего 52-летия вспомнила о несостоявшемся полете в космос. В 2021 году режиссер Клим Шипенко предлагал ей главную роль в фильме «Вызов», но возраст стал препятствием. Об этом пишет «Экспресс газета».







«В фильме нужны были актеры до 40 лет. Но я считаю, что они с Юлией Пересильд неимоверные герои в смысле преодоления себя», — призналась Мария.

«Я ушла, потому что хочу успеть быть мамой. Для меня это самая важная роль», — объяснила она.

«Нижайший поклон им, потому что это такая стойкость силы духа и, конечно, огромный материнский труд», — заключила звезда фильма «Свадьба».