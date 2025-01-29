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Лолиту Милявскую продолжают преследовать напасти

Два запланированных концерта Лолиты в Кемерово и Новокузнецке отменены
Лолита Милявская (Фото: соцсети)

Лолита Милявская (Фото: соцсети)

2025 год для известной российской певицы Лолиты Милявской начался не самым удачным образом. Артистка объявила своим подписчикам, что два запланированных концерта в Кемерово и Новокузнецке, которые должны были состояться в феврале, отменены. Об этом пишет «‎7Дней.ру».
Официальной причиной отмены названы технические неполадки в концертных залах. Однако сама певица считает, что за этим стоят недоброжелатели.

Ранее стало известно, что против гастролей Милявской выступает движение «Русская община», которое недовольствуется ее высказываниями, сделанными в 2012 году. Несмотря на то что Лолита неоднократно объясняла, что ее слова были вырваны из контекста, общественники продолжают игнорировать ее доводы.



В связи с отменой концертов, Милявская приняла решение помочь зрителям вернуть деньги за билеты. Она обратилась к директору зала в Новокузнецке с просьбой предоставить официальное письмо с причиной отмены, чтобы это могло служить подтверждением для возврата средств.

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#деньги
#певица
#билеты
«Это странно!»: Кончаловский неоднозначно поздравил Борисова с номинацией на «Оскар»
Режиссёр Кончаловский неоднозначно поздравил Борисова с номинацией на «Оскар»
29 января 2025, 09:49

Андрон Михалков-Кончаловский (Фото: соцсети)

Известный российский режиссёр Андрон Михалков-Кончаловский присоединился к коллегам по цеху, которые в эти дни поздравляют актёра Юру Борисова с номинацией на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Однако мэтр усомнился в истинной ценности награды.
По словам сына автора «Дяди Стёпы» и двух гимнов одной и той же страны, раньше «Оскар» был абсолютной величиной, вершиной признания. Об этой награде грезили люди кино всего мира. Теперь это не так.

«Относиться к нему как к чему-то сакральному — очень странно. Может быть, для Голливуда это важно, для нас — давно нет», — сказал режиссёр.

Он считает, что премия Американской киноакадемии себя дискредитировала. Тем не менее, он поздравил Юру с номинацией, сказал, что это «хорошо», но усомнился, что она поможет артисту получить новые роли.

Напомним, Андрон Михалков-Кончаловский дважды стал обладателем «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля. «Оскар», в отличие от брата Никиты, не получал.

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#кино
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Оксана Самойлова высказалась о диагнозе сына Давида, который ему поставили при рождении
Оксана Самойлова высказалась о диагнозе сына Давида
29 января 2025, 09:39

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Многодетная мама и популярный блогер Оксана Самойлова в своем Telegram-канал рассказала о диагнозе своего сына Давида, который был поставлен при его рождении.
В начале своего поста она напомнила подписчикам, что у Давида была диагностирована непроходимость слезных каналов. Оксана отметила, что этот вопрос вызывал много обсуждений среди родителей, она решила поделиться своим опытом.

«Помните, у Давидика при рождении была непроходимость слезных каналов? В Америке мне врачи говорили, что это пройдет само, а у нас — что нужно обязательно делать операцию», — написала блогер.

Оксана рассказала, что в течение первого года жизни ребенку делали массажи, через шесть месяцев один глаз стал лучше. Однако когда Давиду исполнилось три года, врачи все еще настаивали на операции. Оксана решила посмотреть видео процесса и отложила вмешательство. К счастью, к четырем годам у малыша все проблемы с слезными каналами исчезли.

«Это наш опыт, и я не претендую на истину. Делюсь своей историей, чтобы другие мамы знали: иногда можно обойтись и без хирургического вмешательства», — подытожила Оксана.

Юлия Ефременкова прокомментировала конфликт с Таней Репиной. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#врачи
#блогер
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«Ребёнок только мой»: Меган Фокс выразила недоверие бывшему бойфренду
Актриса Меган Фокс пытается добиться единоличной опеки над будущим ребёнком
29 января 2025, 09:28

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Известная американская актриса Меган Фокс собирается стать мамой уже в четвёртый раз. Она приняла решение, которое вряд ли обрадует будущего отца и бывшего бойфренда Колсона Бейкера — потребовать единоличной опеки над ребёнком.
Таким шагом артистка однозначно дала понять, что не доверяет своему экс-возлюбленному, сообщает издание In Touch со ссылкой на информацию инсайдеров. Напомним, Колсон — музыкант, выступает на сцене под псевдонимом Machine Gun Kelly. В рокерской (и не только) среде известны его проблемы с алкоголем и запрещёнными веществами.

Скорее всего, именно поэтому звезда «Трансформеров» не хочет делить опеку с бывшим партнёром, а намерена ограничиться лишь его временными посещениями. Причём Фокс настаивает, чтобы свидания отца и ребёнка проходили в присутствии специально назначенного судом лица.

Актриса и музыкант расстались, по слухам, после того, как она нашла у Бейкера в телефоне переписку с любовницей — гитаристкой из их группы. На тот момент (в ноябре 2024 года) Меган уже была беременна их вторым ребёнком. Первого она потеряла после выкидыша годом ранее. Три старших сына Фокс родила от первого мужа.

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#музыкант
#актриса
#беременность
#ребёнок
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Юлия Ефременкова прокомментировала конфликт с Таней Репиной
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова высказалась о конфликте с Таней Репиной
29 января 2025, 09:16

Фото: iStock/GaudiLab

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова вновь привлекла внимание подписчиков своим откровенным комментарием о конфликте с подругой и кумой Таней Репиной, пишет «‎SUPER».
Напомним, что в конце октября между девушками произошла серьезная ссора из-за того, что Репина, обещавшая переехать в Москву и помогать Юлии с близнецами — Кристианом и Даниэлем, в последний момент передумала. Это решение стало причиной обиды Ефременковой, которая была вынуждена пересмотреть свои планы.

В личном блоге Юлия ответила на вопросы поклонников.

«А при чем тут гордость? Взрослые люди должны уметь нести ответственность за свои поступки», — возмутилась она.

Юлия подчеркнула, что всегда готова извиняться и объяснять свои действия, если чувствует вину, однако считает, что в данном случае поведение Репиной было «некорректным».

«Я не злюсь и не обижаюсь, я просто отошла в сторону и сделала выводы», — добавила звезда.

Подписчики звезды «Дома-2» Юлии Ефременковой спросили, что она думает о ситуации, которая сложилась вокруг Анны Седоковой после смерти ее бывшего мужа Янима Тиммы. Та заступилась за подвергшуюся настоящей травле певицу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Лолиту Милявскую продолжают преследовать напасти

Мария Берсенева поделилась опытом второй беременности и радостью материнства

Сергей Мезенцев открылся о личной жизни и психотерапии после развода
#звёзды
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Мария Берсенева поделилась опытом второй беременности и радостью материнства
29 января 2025, 08:16

Фото: iStock/gorodenkoff

Известная актриса Мария Берсенева, звезда сериала «Маргоша», рассказала о своей второй беременности и радостях материнства. Два года назад у нее родилась дочь Маруся, и, по словам артистки, она перенесла этот период очень хорошо, несмотря на свой возраст — на тот момент Марии было 41 год. Об этом пишет «‎StarHit».
Берсенева отметила, что во время беременности много работала и не испытывала дискомфорта. Она добавила, что набрала 22 килограмма, но не переживала по этому поводу.

«Ела все, что хотела, ни в чем себе не отказывала. Это неправильно, но я решила следовать своим желаниям. Особенно мне хотелось сэндвичей, макарон и сладкой сдобы», — отметила она.

Актриса даже заказывала пиццу для всей съемочной группы, и коллеги всегда радовались ее съемочным дням. После родов Мария постепенно вернулась в форму и даже похудела на 28 килограммов, став легче, чем до беременности.

У Берсеневой также есть 22-летний сын Никита, который учится и работает. Молодой человек старается проводить время с сестрой, хотя это удается ему нечасто. О личной жизни актрисы известно немного — она предпочитает не раскрывать подробности об отце Маруси. Тем не менее, Мария с удовольствием делится своими творческими планами и ощущением счастья в жизни.

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#актриса
#сын
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«Прощаюсь с бывшими»: Виктория Романец из «Дома-2» сводит татуировки
Звезда «Дома-2» Виктория Романец показала, как избавляется от татуировок
29 января 2025, 08:02

Виктория Романец (Фото: соцсети)

Звезда социальных сетей и скандальной теле-стройки, 34-летняя Виктория Романец рассказала, что в нынешнем году решила заняться радикальной трансформацией своей внешности. Прежде всего она избавится от татуировок, напоминающих о прошлых отношениях.
«Для меня это уже лютейший моветон», — заявила девушка.

Она уже нашла знакомого мастера, который заверил её, что процесс удаления всех надписей будет максимально безболезненным. Виктория опубликовала даже видео из тату-салона, где видно, как мастер с помощью лазера трудится над удалением «узоров» на коже. Звезда реаалити-шоу решила убрать надпись «Телом и душой», а также избавиться от имени «Дарио» на своей руке.

«О чем только думала моя голова, когда я это делала», — прокомментировала Романец решение набить на теле имя экс-избранника.

Отношения теледивы и парня из Европы начались в 2022 году. Их объединила общая любовь к путешествиям. Однако уже в следующем году во время поездки с друзьями на Бали Романец сообщила о расставании с бывшим возлюбленным.

Только удалением тату перемены во внешности Вики не ограничатся. Медийная персона намерена снова откорректировать губы.

«В четверг лонгидазой убираю губы. У меня гель мигрировал в усы», — призналась бывшая участница скандального проекта.

Потом она, конечно, накачает их снова, но по-другому. Ещё через несколько месяцев девушка планирует заняться коррекцией груди. Для этого сейчас она активно пытается похудеть. Виктория говорит, что не боится болевых или неприятных ощущений. Ранее ей уже пришлось удалять татуировку с именем мужа на животе.

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#видео
#любовь
#шоу
#поездки
#отношения
#девушка
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Сергей Мезенцев открылся о личной жизни и психотерапии после развода
29 января 2025, 07:57

Сергей Мезенцев с Марианной Елисеевой (Фото: соцсети)

Популярный шоумен Сергей Мезенцев поделился подробностями своей личной жизни и о том, как ему удалось справиться с эмоциональными трудностями после болезненного развода с первой супругой. Об этом пишет «‎StarHit».
В интервью Амирану Сардарову артист признался, что два года посещал сеансы психоанализа, что помогло ему разобраться в себе и наладить отношения с новой избранницей Марианной Елисеевой.

Мезенцев рассказал, что развод стал для него тяжелым испытанием, и именно по просьбе Марианны он начал работать с психологом.

«Она сказала: «Если хочешь, чтобы мы жили долго и счастливо, давай ты попробуешь поработать с психологом». Это было ее условие перед браком», — отметил шоумен.

Сначала Сергей неохотно посещал сеансы, открыто высказывая неприязнь к терапии. Однако со временем он стал раскрываться и осознавать свои внутренние проблемы, включая непережитую утрату отца.

Сейчас между супругами царит идиллия, однако они предпочитают жить в разных квартирах в одном доме, что позволяет им сохранять личное пространство и избегать чувства вины за отсутствие сил на другого человека. Таким образом, Мезенцев подчеркивает важность диалога и осознанного подхода к отношениям, что стало основой их семейного счастья.

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#украшения
#отношения
#артист
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«Юрий Лоза и Катя Лель»: Шура перечислил, кто из артистов «творит дичь»
Певец Шура заявил, что не стал бы выступать с Юрием Лозой и Катей Лель
29 января 2025, 07:19

Александр Медведев (фото: соцсети)

Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, заявил, что не стал бы выступать вместе с музыкантом Юрием Лозой или певицей Катей Лель. В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил, что старается дружить практически со всеми коллегами по цеху, но есть и те, с кем бы он точно не захотел бы сталкиваться.
Шура пояснил, что не хотел бы выступать вместе с Юрием Лозой или записывать с ним совместный трек, так как тот верит в плоскую Землю и имеет «вечно какие-то загоны в голове».
«И потом, он написал за всю жизнь всего один хит. Что мне с ним петь на одной сцене? Свои песни? Простите, нет!», — поделился артист.
Он также добавил, что похожие эмоции у него вызывает Катя Лель, которая, по его словам, творит невероятную «дичь».
«Катюша Лель, моя любимая, которая в нулевые просто звучала из каждого утюга. Где эта девочка со своими «муси-пуси»? Почему я ее вижу в странных ток-шоу, где она продолжает пороть бред о инопланетянах и своих украденных зубах. Вот Катя меня тоже очень беспокоит, и я бы на данный момент вряд ли бы захотел с ней сотрудничать», — посетовал артист.
Шура отметил, что сейчас ему не до сплетен, ведь впереди большой концерт в Москве, к которому он активно готовится.
«Не мне, конечно, камнями бросаться. Но я хоть какую-то долю адекватности пытаюсь сохранить», — резюмировал он.
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#артист
#эмоции
#новости
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Заговорившая о третьем замужестве Полина Гагарина неожиданно преобразилась – фото
28 января 2025, 21:40

Полина Гагарина (фото: соцсети)

Певица Полина Гагарина неожиданно сменила имидж на фоне разговоров о личной жизни. На днях она заверила подписчиков, что не собирается выходить замуж в третий раз, поскольку ей хорошо и в одиночестве.
После этого заявления звезда внезапно преобразилась и стала похожа на роковую красотку. Гагарина вместо привычного каре предстала пред поклонниками с очень короткой стрижкой, уложенной «ёжиком». Однако не до конца понятно, действительно ли она сделала такую причёску или всё-таки просто примерила парик.

Полина Гагарина (фото: соцсети)

Напомним, что певица дважды выходила замуж. В первый раз за актёра Петра Кислова, от которого родила сына Андрея. А во второй раз – за фотографа Дмитрия Исхакова, в браке с которым родилась дочь Мия. С последним супругом ей удалось наладить отношения после развода в 2021 году и вместе воспитывать дочь.

После этого Полина Гагарина пыталась построить отношения с другими мужчинами, но до брака ни с одним из них так и не дошло.

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#фото
#отношения
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