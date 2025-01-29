Лолиту Милявскую продолжают преследовать напасти

Лолита Милявская (Фото: соцсети)
2025 год для известной российской певицы Лолиты Милявской начался не самым удачным образом. Артистка объявила своим подписчикам, что два запланированных концерта в Кемерово и Новокузнецке, которые должны были состояться в феврале, отменены. Об этом пишет «7Дней.ру».
Официальной причиной отмены названы технические неполадки в концертных залах. Однако сама певица считает, что за этим стоят недоброжелатели.
Ранее стало известно, что против гастролей Милявской выступает движение «Русская община», которое недовольствуется ее высказываниями, сделанными в 2012 году. Несмотря на то что Лолита неоднократно объясняла, что ее слова были вырваны из контекста, общественники продолжают игнорировать ее доводы.
В связи с отменой концертов, Милявская приняла решение помочь зрителям вернуть деньги за билеты. Она обратилась к директору зала в Новокузнецке с просьбой предоставить официальное письмо с причиной отмены, чтобы это могло служить подтверждением для возврата средств.
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Ранее стало известно, что против гастролей Милявской выступает движение «Русская община», которое недовольствуется ее высказываниями, сделанными в 2012 году. Несмотря на то что Лолита неоднократно объясняла, что ее слова были вырваны из контекста, общественники продолжают игнорировать ее доводы.
В связи с отменой концертов, Милявская приняла решение помочь зрителям вернуть деньги за билеты. Она обратилась к директору зала в Новокузнецке с просьбой предоставить официальное письмо с причиной отмены, чтобы это могло служить подтверждением для возврата средств.
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Дарья Осипова