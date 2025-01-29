«Юрий Лоза и Катя Лель»: Шура перечислил, кто из артистов «творит дичь»

Александр Медведев (фото: соцсети)
Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, заявил, что не стал бы выступать вместе с музыкантом Юрием Лозой или певицей Катей Лель. В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил, что старается дружить практически со всеми коллегами по цеху, но есть и те, с кем бы он точно не захотел бы сталкиваться.
Шура пояснил, что не хотел бы выступать вместе с Юрием Лозой или записывать с ним совместный трек, так как тот верит в плоскую Землю и имеет «вечно какие-то загоны в голове».
Он также добавил, что похожие эмоции у него вызывает Катя Лель, которая, по его словам, творит невероятную «дичь».
Заговорившая о третьем замужестве Полина Гагарина неожиданно преобразилась – фото
Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал новости о кинопробах артиста в колонии
Волочкова раскрыла дату свадьбы своей единственной 19-летней дочери
«И потом, он написал за всю жизнь всего один хит. Что мне с ним петь на одной сцене? Свои песни? Простите, нет!», — поделился артист.
Он также добавил, что похожие эмоции у него вызывает Катя Лель, которая, по его словам, творит невероятную «дичь».
«Катюша Лель, моя любимая, которая в нулевые просто звучала из каждого утюга. Где эта девочка со своими «муси-пуси»? Почему я ее вижу в странных ток-шоу, где она продолжает пороть бред о инопланетянах и своих украденных зубах. Вот Катя меня тоже очень беспокоит, и я бы на данный момент вряд ли бы захотел с ней сотрудничать», — посетовал артист.Шура отметил, что сейчас ему не до сплетен, ведь впереди большой концерт в Москве, к которому он активно готовится.
«Не мне, конечно, камнями бросаться. Но я хоть какую-то долю адекватности пытаюсь сохранить», — резюмировал он.Читайте также:
Заговорившая о третьем замужестве Полина Гагарина неожиданно преобразилась – фото
Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал новости о кинопробах артиста в колонии
Волочкова раскрыла дату свадьбы своей единственной 19-летней дочери
Данил Пономарев