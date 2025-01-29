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«Юрий Лоза и Катя Лель»: Шура перечислил, кто из артистов «творит дичь»

Певец Шура заявил, что не стал бы выступать с Юрием Лозой и Катей Лель
Александр Медведев (фото: соцсети)

Александр Медведев (фото: соцсети)

Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, заявил, что не стал бы выступать вместе с музыкантом Юрием Лозой или певицей Катей Лель. В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил, что старается дружить практически со всеми коллегами по цеху, но есть и те, с кем бы он точно не захотел бы сталкиваться.
Шура пояснил, что не хотел бы выступать вместе с Юрием Лозой или записывать с ним совместный трек, так как тот верит в плоскую Землю и имеет «вечно какие-то загоны в голове».
«И потом, он написал за всю жизнь всего один хит. Что мне с ним петь на одной сцене? Свои песни? Простите, нет!», — поделился артист.


Он также добавил, что похожие эмоции у него вызывает Катя Лель, которая, по его словам, творит невероятную «дичь».
«Катюша Лель, моя любимая, которая в нулевые просто звучала из каждого утюга. Где эта девочка со своими «муси-пуси»? Почему я ее вижу в странных ток-шоу, где она продолжает пороть бред о инопланетянах и своих украденных зубах. Вот Катя меня тоже очень беспокоит, и я бы на данный момент вряд ли бы захотел с ней сотрудничать», — посетовал артист.
Шура отметил, что сейчас ему не до сплетен, ведь впереди большой концерт в Москве, к которому он активно готовится.
«Не мне, конечно, камнями бросаться. Но я хоть какую-то долю адекватности пытаюсь сохранить», — резюмировал он.
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Мария Берсенева поделилась опытом второй беременности и радостью материнства
29 января 2025, 08:16

Фото: iStock/gorodenkoff

Известная актриса Мария Берсенева, звезда сериала «Маргоша», рассказала о своей второй беременности и радостях материнства. Два года назад у нее родилась дочь Маруся, и, по словам артистки, она перенесла этот период очень хорошо, несмотря на свой возраст — на тот момент Марии было 41 год. Об этом пишет «‎StarHit».
Берсенева отметила, что во время беременности много работала и не испытывала дискомфорта. Она добавила, что набрала 22 килограмма, но не переживала по этому поводу.

«Ела все, что хотела, ни в чем себе не отказывала. Это неправильно, но я решила следовать своим желаниям. Особенно мне хотелось сэндвичей, макарон и сладкой сдобы», — отметила она.

Актриса даже заказывала пиццу для всей съемочной группы, и коллеги всегда радовались ее съемочным дням. После родов Мария постепенно вернулась в форму и даже похудела на 28 килограммов, став легче, чем до беременности.

У Берсеневой также есть 22-летний сын Никита, который учится и работает. Молодой человек старается проводить время с сестрой, хотя это удается ему нечасто. О личной жизни актрисы известно немного — она предпочитает не раскрывать подробности об отце Маруси. Тем не менее, Мария с удовольствием делится своими творческими планами и ощущением счастья в жизни.

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Сергей Мезенцев открылся о личной жизни и психотерапии после развода
29 января 2025, 07:57

Сергей Мезенцев с Марианной Елисеевой (Фото: соцсети)

Популярный шоумен Сергей Мезенцев поделился подробностями своей личной жизни и о том, как ему удалось справиться с эмоциональными трудностями после болезненного развода с первой супругой. Об этом пишет «‎StarHit».
В интервью Амирану Сардарову артист признался, что два года посещал сеансы психоанализа, что помогло ему разобраться в себе и наладить отношения с новой избранницей Марианной Елисеевой.

Мезенцев рассказал, что развод стал для него тяжелым испытанием, и именно по просьбе Марианны он начал работать с психологом.

«Она сказала: «Если хочешь, чтобы мы жили долго и счастливо, давай ты попробуешь поработать с психологом». Это было ее условие перед браком», — отметил шоумен.

Сначала Сергей неохотно посещал сеансы, открыто высказывая неприязнь к терапии. Однако со временем он стал раскрываться и осознавать свои внутренние проблемы, включая непережитую утрату отца.

Сейчас между супругами царит идиллия, однако они предпочитают жить в разных квартирах в одном доме, что позволяет им сохранять личное пространство и избегать чувства вины за отсутствие сил на другого человека. Таким образом, Мезенцев подчеркивает важность диалога и осознанного подхода к отношениям, что стало основой их семейного счастья.

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#украшения
#отношения
#артист
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Заговорившая о третьем замужестве Полина Гагарина неожиданно преобразилась – фото
28 января 2025, 21:40

Полина Гагарина (фото: соцсети)

Певица Полина Гагарина неожиданно сменила имидж на фоне разговоров о личной жизни. На днях она заверила подписчиков, что не собирается выходить замуж в третий раз, поскольку ей хорошо и в одиночестве.
После этого заявления звезда внезапно преобразилась и стала похожа на роковую красотку. Гагарина вместо привычного каре предстала пред поклонниками с очень короткой стрижкой, уложенной «ёжиком». Однако не до конца понятно, действительно ли она сделала такую причёску или всё-таки просто примерила парик.

Полина Гагарина (фото: соцсети)

Напомним, что певица дважды выходила замуж. В первый раз за актёра Петра Кислова, от которого родила сына Андрея. А во второй раз – за фотографа Дмитрия Исхакова, в браке с которым родилась дочь Мия. С последним супругом ей удалось наладить отношения после развода в 2021 году и вместе воспитывать дочь.

После этого Полина Гагарина пыталась построить отношения с другими мужчинами, но до брака ни с одним из них так и не дошло.

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#соцсети
#певица
#фото
#отношения
#брак
#шоу-бизнес
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Старшая дочь Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца** впервые стала мамой
28 января 2025, 21:21

Соня Шац (фото: соцсети)

Старшая дочь телеведущих Татьяны Лазаревой* и Михаила Шаца** впервые стала мамой.
26-летняя Соня Шац опубликовала в своих соцсетях фотографию из палаты в роддоме.

О беременности девушки стало известно в октябре прошлого года. Она рассказала о своём положении в соцсетях, написав трогательно обращение к будущему ребёнку.

«Ни смотря на то, что количество новостей в этом году и так зашкаливает – есть ещё одна! Пожалуй, самая важная и та, которую я бережно хранила и оберегала! 7 июня мы о тебе узнали, 10 июня увидели, а чуть позже первый раз услышали твоё сердечко. И дальше все как в тумане. Пупсик, мы тебя очень ждём! Ты определенно мой самый главный фит с любимым артистом Семёном, а релиз уже в феврале», – написала девушка.
Личность своего избранника она раскрыла только после переезда в Европу в 2022 году. Она состоит в отношениях с бывшим студентом МГТУ им. Н.Э. Баумана по имени Семён. Пара переехала в Португалию, где начала открыла бизнес и начала изготавливать ковры.

При этом Соня рассказала, что не все её родственники были рады новости о беременности. По её словам, многие не испытали радости и встретили её слова шоком. От некоторых реакций девушке даже было больной, поскольку ей писали: «Как ты могла?».

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*признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан Минюстом РФ иноагентом
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#португалия
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Умерла актриса Шепард, работавшая с Элвисом Пресли
28 января 2025, 21:21

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Американская актриса кино и сериалов Жан Шепард ушла из жизни на 97 году жизни в госпитале в Калифорнии, сообщил журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на ее сына.
Сын артистки поделился, что Шепард умерла от пневмонии на фоне дыхательной недостаточности.

Жан скончалась еще 17 января. Последние дни жизни она находилась в медицинском центре Providence St. Joseph в Бербанке, сообщил портал Legacy.com.

Жан Шепард впервые появилась на экране в 1952 году, застав «золотой век» Голливуда. Она принимала участие в съемках многосерийных вестернов. У Шепард было более 90 ролей, в том числе «Одинокий рейнджер», «История о техасских рейнджерах», «Дни в долине смерти». Актриса работала со знаменитым американским актером и музыкантом Элвисом Пресли в картинах «Кинг Креол» и «Рай в гавайском стиле».

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Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал новости о кинопробах артиста в колонии
28 января 2025, 20:48

Михаил Ефремов (фото: соцсети)

Адвокат актёра Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг сведения о проведении кинопроб в колонии.
Ранее появилась информация о том, что к артисту выстроилась очередь из режиссёров, которые хотят работать с ним.

Адвокат заявил, что эти сообщениях являются фейками, поскольку Ефремов отбывает наказание на общих условиях, поэтому ни о каких кинопробах в колонии речи идти не может.

Михаила Ефремова в 2020 году приговорили к восьми годам колонии общего режима после смертельного ДТП с участием его автомобиля. Актёр находился за рулём в нетрезвом состоянии, он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фургоном. Водитель машины скончался от полученных травм в больнице.

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Волочкова раскрыла дату свадьбы своей единственной 19-летней дочери
28 января 2025, 20:39

Ариадна Вдовина и Никита Григорян (фото: соцсети)

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с kp.ru раскрыла дату свадьбы своей 19-летней дочери Ариадны.
Напомним, что девушка выходит замуж за 23-летнего Никиту Григоряна. Он является учредителем нескольких компаний, занимающихся уборкой помещений и продажей табачной продукции.

Волочкова подчеркнула, что взяла на себя организацию свадьбы, которая пройдёт в особняке Мясникова в Петербурге.

Также звёздная мама помогла девушке со свадебным платьем – его сошьёт дизайнер Ирина Волкова, которая шила все балетные пачки для балерины.

Наконец, Волочкова раскрыла дату торжества – 26 апреля.

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«За что?»: Моргенштерн* не понял, почему его объявили в федеральный и межгосударственный розыск
28 января 2025, 20:29

Моргенштерн* (фото: соцсети)

Рэпер Моргенштерн* вышел на связь в своём Telegram-канале после объявления в федеральный и межгосударственный розыск.
Напомним, что накануне Следственный комитет России объявил музыканта в розыск в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента.

При этом его адвокат Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что у следствия не было оснований для розыска его подзащитного. К тому же, его местоположение всем известно – в настоящее время Моргенштерн* находится в рехабе, о чём постоянно сообщает в своих соцсетях.

Алишер* (настоящее имя певца) опубликовал пост с юмористической картинкой, на которой сотрудники правоохранительных органов объявляют рэпера в розыск, а он отвечает, что и не прячется.

«Спасибо, СК РФ, за отличное промо к альбому, а то я сейчас не в лучшем состоянии, чтобы перформансы устраивать. Один вопрос, конечно, чуток мучает... За что?», – поинтересовался Моргенштерн*.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
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На съемках «Аноры» Юра Борисов приобщал своих иностранных коллег к русской музыке — видео
28 января 2025, 20:11

Юра Борисов (Фото: соцсети)

В Сети появился ролик, на котором актер Юра Борисов танцует под песню Димы Билана «Молния».
Видео записали во время съемок фильма «Анора». На кадрах актер кружится, танцует и подпевает русской песне. Сзади Юры стоит американская исполнившая роль Аноры Михеевой актриса Майки Мэдисон. Она смеется и наблюдает за происходящим.

Ранее сообщалось, что российский актёр Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», сыграет в новой адаптации «Преступления и наказания» сербского режиссёра Эмира Кустурицы. Режиссёр рассказал, что работа над сценарием будет окончательно завершена через несколько дней. Он очень автобиографичен и сочетает в себе моменты, связанные с жизнью Кустурицы и конфликтом Достоевского. Начало съёмок запланировано на лето этого года.



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#танец
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