Мария Берсенева поделилась опытом второй беременности и радостью материнства

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Известная актриса Мария Берсенева, звезда сериала «Маргоша», рассказала о своей второй беременности и радостях материнства. Два года назад у нее родилась дочь Маруся, и, по словам артистки, она перенесла этот период очень хорошо, несмотря на свой возраст — на тот момент Марии было 41 год. Об этом пишет «StarHit».
Берсенева отметила, что во время беременности много работала и не испытывала дискомфорта. Она добавила, что набрала 22 килограмма, но не переживала по этому поводу.
Актриса даже заказывала пиццу для всей съемочной группы, и коллеги всегда радовались ее съемочным дням. После родов Мария постепенно вернулась в форму и даже похудела на 28 килограммов, став легче, чем до беременности.
У Берсеневой также есть 22-летний сын Никита, который учится и работает. Молодой человек старается проводить время с сестрой, хотя это удается ему нечасто. О личной жизни актрисы известно немного — она предпочитает не раскрывать подробности об отце Маруси. Тем не менее, Мария с удовольствием делится своими творческими планами и ощущением счастья в жизни.
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«Ела все, что хотела, ни в чем себе не отказывала. Это неправильно, но я решила следовать своим желаниям. Особенно мне хотелось сэндвичей, макарон и сладкой сдобы», — отметила она.
Актриса даже заказывала пиццу для всей съемочной группы, и коллеги всегда радовались ее съемочным дням. После родов Мария постепенно вернулась в форму и даже похудела на 28 килограммов, став легче, чем до беременности.
У Берсеневой также есть 22-летний сын Никита, который учится и работает. Молодой человек старается проводить время с сестрой, хотя это удается ему нечасто. О личной жизни актрисы известно немного — она предпочитает не раскрывать подробности об отце Маруси. Тем не менее, Мария с удовольствием делится своими творческими планами и ощущением счастья в жизни.
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Дарья Осипова