«Лови момент»: Ирина Пинчук неплохо зарабатывает на «шоу о разводе» с Чобаняном

Арай Чобанян и Ирина Пичук (Кадр из видео: Тик-ток @pinchulli)
Вся страна, по крайней мере, её страдающая сетевой зависимостью часть, вот уже пару недель с болью, тоской, недоумением и скепсисом (нужное — подчеркнуть) наблюдает за драмой, разыгрывающейся (разыгранной?) в некогда считавшейся идеальной семье бывших звёзд шоу «Дом-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна. А мать двоих очаровательных мальчишек между тем неплохо зарабатывает на волне этого интереса.
Хакеры взломали телефон ещё недавно любящего супруга и отца и слили в Сеть его интимную переписку с другими женщинами, напоминает издание StarHit. Жена устроила публичный скандал (на просторах всё того же интернета) и выгнала неверного мужа из дома. Арай неловко оправдывался, называл опубликованные сообщения любовницам фейком и... собирал вещи в мусорные пакеты. Блогерша, поостыв, призналась, что погорячилась и дала Чобаняну возможность оправдаться, но тот, видимо, ею не воспользовался, так как спустя пару дней Ирина заявила о разводе.
Многие поклонники и подписчики изначально усомнились как в искренности героев семейной драмы, так и в правдивости происходящего. Особенно после того, как Пинчук призналась, что заплатила хакеру, взломавшему телефон мужа. Да и доступ к своему аккаунту Арай восстановил подозрительно быстро. Пара явно стремилась ковать железо, пока горячо.
Арай Чобанян и Ирина Пичук (Кадр из видео: Тик-ток @pinchulli)
Насколько оно горячо, говорит хотя бы тот факт, что оскорблённая в лучших чувствах жена отнюдь не упускает возможности хорошо заработать на семейной драме в социальных сетях. Она активно распродаёт рекламу на своих страницах, предлагая клиентам хорошие скидки. И, видимо, есть на чём зарабатывать: количество просмотров выложенных Ириной постов порой достигает нескольких миллионов.
История звёздного скандала и развода, очевидно, ещё далека от завершения. «Show Must Go On», как всем нам уже давно объяснил незабвенный Фарух Бульсары (настоящее имя солиста группы «Qeen» Фредди Меркьюри - прим. ред.). Поклонникам, подписчикам и просто любопытным остаётся только ждать развязки. И читать сообщения пока ещё супругов, пополняя тем самым их семейную казну.
Читайте также:
Мошенники слили в Сеть интимные фото и переписки звезды «Дома-2» Арая Чобоняна
«Мы разводимся»: звезда «Дома-2» Ирина Пинчук узнала об изменах мужа
«Умоляю очень сильно»: Ирина Пинчук после заявления о разводе обратилась к друзьям Чобаняна
Многие поклонники и подписчики изначально усомнились как в искренности героев семейной драмы, так и в правдивости происходящего. Особенно после того, как Пинчук призналась, что заплатила хакеру, взломавшему телефон мужа. Да и доступ к своему аккаунту Арай восстановил подозрительно быстро. Пара явно стремилась ковать железо, пока горячо.
Арай Чобанян и Ирина Пичук (Кадр из видео: Тик-ток @pinchulli)
Насколько оно горячо, говорит хотя бы тот факт, что оскорблённая в лучших чувствах жена отнюдь не упускает возможности хорошо заработать на семейной драме в социальных сетях. Она активно распродаёт рекламу на своих страницах, предлагая клиентам хорошие скидки. И, видимо, есть на чём зарабатывать: количество просмотров выложенных Ириной постов порой достигает нескольких миллионов.
История звёздного скандала и развода, очевидно, ещё далека от завершения. «Show Must Go On», как всем нам уже давно объяснил незабвенный Фарух Бульсары (настоящее имя солиста группы «Qeen» Фредди Меркьюри - прим. ред.). Поклонникам, подписчикам и просто любопытным остаётся только ждать развязки. И читать сообщения пока ещё супругов, пополняя тем самым их семейную казну.
Читайте также:
Мошенники слили в Сеть интимные фото и переписки звезды «Дома-2» Арая Чобоняна
«Мы разводимся»: звезда «Дома-2» Ирина Пинчук узнала об изменах мужа
«Умоляю очень сильно»: Ирина Пинчук после заявления о разводе обратилась к друзьям Чобаняна
Александр Бойцов