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«Лови момент»: Ирина Пинчук неплохо зарабатывает на «шоу о разводе» с Чобаняном

Заработки Ирины Пинчук резко выросли на фоне развода с Араем Чобаняном
Арай Чобанян и Ирина Пичук (Кадр из видео: Тик-ток @pinchulli)

Арай Чобанян и Ирина Пичук (Кадр из видео: Тик-ток @pinchulli)

Вся страна, по крайней мере, её страдающая сетевой зависимостью часть, вот уже пару недель с болью, тоской, недоумением и скепсисом (нужное — подчеркнуть) наблюдает за драмой, разыгрывающейся (разыгранной?) в некогда считавшейся идеальной семье бывших звёзд шоу «Дом-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна. А мать двоих очаровательных мальчишек между тем неплохо зарабатывает на волне этого интереса.
Хакеры взломали телефон ещё недавно любящего супруга и отца и слили в Сеть его интимную переписку с другими женщинами, напоминает издание StarHit. Жена устроила публичный скандал (на просторах всё того же интернета) и выгнала неверного мужа из дома. Арай неловко оправдывался, называл опубликованные сообщения любовницам фейком и... собирал вещи в мусорные пакеты. Блогерша, поостыв, призналась, что погорячилась и дала Чобаняну возможность оправдаться, но тот, видимо, ею не воспользовался, так как спустя пару дней Ирина заявила о разводе.

Многие поклонники и подписчики изначально усомнились как в искренности героев семейной драмы, так и в правдивости происходящего. Особенно после того, как Пинчук призналась, что заплатила хакеру, взломавшему телефон мужа. Да и доступ к своему аккаунту Арай восстановил подозрительно быстро. Пара явно стремилась ковать железо, пока горячо.

Арай Чобанян и Ирина Пичук (Кадр из видео: Тик-ток @pinchulli)

Насколько оно горячо, говорит хотя бы тот факт, что оскорблённая в лучших чувствах жена отнюдь не упускает возможности хорошо заработать на семейной драме в социальных сетях. Она активно распродаёт рекламу на своих страницах, предлагая клиентам хорошие скидки. И, видимо, есть на чём зарабатывать: количество просмотров выложенных Ириной постов порой достигает нескольких миллионов.

История звёздного скандала и развода, очевидно, ещё далека от завершения. «Show Must Go On», как всем нам уже давно объяснил незабвенный Фарух Бульсары (настоящее имя солиста группы «Qeen» Фредди Меркьюри - прим. ред.). Поклонникам, подписчикам и просто любопытным остаётся только ждать развязки. И читать сообщения пока ещё супругов, пополняя тем самым их семейную казну.

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«Я эту „аннуседоковщину“ не приемлю»: Отар Кушанашвили усомнился в серьёзности диагноза Влада Лисовца
01 марта 2025, 16:03

Влад Лисовец (фото: Telegram @vladislavlisovets)

В середине февраля СМИ начали писать о том, что Влад Лисовец болен раком. Стилист не стал отрицать проблем со здоровьем, но называть точный диагноз отказался.
«По поводу того, чтобы выкладывать свои анализы, я пока думаю. Любителей покопошиться у нас тоже много», – писал Лисовец в своих соцсетях.
Слухи о болезни прокомментировал Отар Кушанашвили, который сам борется к онкологией. Шоумен усомнился в серьёзности диагноза стилиста.

«Влад, говорить на эту тему, не показывая бумаг, доказывающих, что ты болен, и таким образом выцыганивать у людей сантименты, это нехорошо. Если мои худшие подозрения в том, что это придумано, подтвердятся, ты станешь нерукопожатным персонажем», – заявил журналист в своём YouTube-шоу «Каково?!».
Отар Кушанашвили (фото: Telegram @kakovo_otar)

Кушанашвили указал на то, что Лисовец выглядит слишком бодрым для человека, у которого диагностирована последняя стадия рака. Также телеведущего смутило то, как стилист рассказывает о своём недуге.

«Я на эту тему впервые выступил, когда пацаны меня снимали уже в палате, едва разговаривающим. В момент, когда тебе сказали, у тебя рак в неизлечимой, то бишь терминальной стадии, ты говоришь: „Да ничего, я буду работать“. Это, конечно, пафос, звучит очень красиво. Если это способ привлечения к себе внимание, я эту „аннуседоковщину“ (исковеркал фамилию певицы Анны Седоковой – ред.) не приемлю», – высказался шоумен.
Сам Лисовец дал неоднозначный комментарий касаемо состояния здоровья. Однако дал понять, что чувствует себя неплохо. При этом стилист уточнил, что с самого детства имеет целый букет заболеваний.

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Женские энергопрактики, наркозависимость и ребенок от американца: зачем экс-солистка «Демо» Саша Зверева вернулась в Россию?
01 марта 2025, 16:01

Саша Зверева (Фото: Инстаграм* @sashazvereva)

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева получила огромную известность в 1999 году после выхода песни «Солнышко в руках». Несколько месяцев назад Телеграм-канал SHOT сообщал, что артистка вернулась из США в Россию на заработки. Что об этом известно, как сейчас живет и чем занимается певица, которая 1 марта отмечает 44-летие — в материале «Радио 1».

Возвращение Зверевой в РФ

44-летняя мать четверых детей собирается вести занятия по женским энергопрактикам, поскольку ее курсы для беременных успеха не имели, передал SHOT.

Сама Зверева отмечала, что за десять лет жизни в США деградировала, поскольку ей не хватало качественного общения. И поэтому певица решила сменить обстановку. Билет на однодневное мероприятие можно приобрести за 35 тысяч рублей. Кроме открытия чакр участницы смогут получить автограф, а еще купить книгу Зверевой. Помимо это, Зверева задолжала российской налоговой 62 тысячи рублей.

Потом Саша стала участницей российского шоу «Звезды в джунглях». Однако путешествие в Колумбию обернулось для Зверевой настоящим кошмаром.

«С самого первого дня я внутренне рыдала и ругала себя за то, что бросила семью, вкусную жизнь и поехала в этот кошмар. Самым непростым было ежедневное ожидание какого-нибудь ужасного испытания с насекомыми, из-за которого моя здравая установка «не есть дрянь» была бы воспринята командой как слабость», — признавалась певица.

Переезд Зверевой в США

Артистка переехала в США в 2015 году, когда ждала появления на свет третьего ребенка. Знаменитость отмечала, что в то время она переживала тяжелый период: тогда Саша только развелась с диджеем Дмитрием Алмазовым, вынашивала малыша и воспитывала двух старших детей, отец которых не проявлял никакого участия. Однако Зверева чувствовала себя свободной и потихоньку обустраивалась на новом месте.

Дэн Уолбран и Саша Зверева (Фото: Инстаграм* @sashazvereva)


В 2020 году экс-солистка «Демо» заключила брак с американцем Дэном Уолбраном, у супругов есть двухлетний общий сын Себастьян. Саша уточняла, что родила бы еще одного ребенка. Однако муж артистки пока не готов нести ответственность за большее количество наследников.

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В июне 2023 года Зверева отмечала, что у нее не было ностальгии по дому в России после переезда в Штаты. Певица объяснила поклонникам в соцсетях, почему так произошло.

«Я с 18 лет не сидела дома, постоянно на гастролях по всему миру. Мне некогда было наводить тоску, надо было справляться с тремя детьми и новой жизнью без помощи партнера. Тут на поспать времени не было, а вы говорите ностальгия», — подчеркнула знаменитость.

Зверева в «Демо»

В 1998 году продюсеры Вадим Поляков и Дмитрий Постовалов создали новую российскую поп-группу и назвали ее «Демо». Раньше мужчины работали в успешных проектах и осознали, что нужно выпустить что-то новое.

Саша Зверева (Фото: Инстаграм* @sashazvereva)


Вскоре продюсеры уже искали вокалистку и танцоров. После прослушиваний Поляков и Постовалов решили, что лицом музыкального коллектива станет 18-летняя студентка МГИМО Саша Зверева. В составе группы «Демо» она была 12 лет, однако в 2011 году захотела уйти из коллектива и заняться сольной карьерой.

В первое время певица судилась с Вадимом Поляковым из-за авторских прав, но в суде доказали, что композиции написал продюсер, из-за чего Саша не имеет права их исполнять.

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Наркотическая зависимость

Несколько лет назад Зверева поделилась, что на пике славы, когда вся Россия слушала ее хит «Солнышко в руках», она употребляла наркотики. Но потом, по ее словам, в один день завязала со всеми пагубными привычками.

«Ко мне пришла эта темная сторона в 20 лет — на пике популярности. Полгода я играла в эту распространенную в шоу-бизнесе игрушку. А потом сделала шаг на сторону света — по своему собственному желанию и решению. Без труда и ломок — бросила в один день», — откровенничала Зверева.

Сейчас артистка ведет трезвый образ жизни, отказалась даже от сигарет и рада, что сохранила здоровье.

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Агате Муцениеце — 36: скандальный развод, уход сына и тайный возлюбленный, которого прикрывает Дранга
01 марта 2025, 15:52

Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)

Агата Муцениеце — одна из самых обсуждаемых актрис в современном российском кинематографе. Её личная жизнь постоянно привлекает внимание публики. Свадьба с Павлом Прилучным стала важным событием для поклонников пары, но не менее значимым был и развод, сопровождавшийся разделом имущества и детей. Сегодня Агате Муцениеце исполняется 36 лет. О творческом пути и личной жизни звезды сериала «Закрытая школа» читайте в материале «Радио 1».

Биография Агаты Муцениеце


Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)

Агата Муцениеце появилась на свет 1 марта 1989 года в Риге. Её родители работали в сфере обслуживания: отец был барменом, а мать — поваром. Папа был любителем выпить и к трем годам будущей актрисы скончался.

«Мама вышла замуж достаточно рано. А папа был барменом. Мама родила двоих детей, одного за другим. Папа умер, когда ему было лет 40, и оставил кучу долгов, кучу всего: квартира, машина… Моя бабушка покойная, Анна Ивановна, вдруг решила, что должна отсудить у нас всё, что нам оставил папа. Мама таскалась пять лет по судам», — делилась Муцениеце на передаче «Когда все дома».

Несмотря на трудности, мама Муцениеце смогла дать дочерям достойное воспитание. Агата с детства проявляла творческие способности, и мама рано отдала ее в театральную студию «Шкатулка». Будучи старшеклассницей, девочка решила попробовать себя в модельном бизнесе. Все сложилось удачно, и юная модель начала сниматься в рекламных роликах.

Уже в 15 лет Агата Муцениеце отправилась по модельному контракту в Милан, объездила почти всю Европу и успела пожить по обмену в семье китайских мигрантов и начать учить язык Поднебесной. По возращению в Ригу будущая звезда поступила на филологический факультет Латвийского университета, но, проучившись там год, поняла, что ее призвание — сцена, и отправилась покорять Москву. В столице чужой страны молодая артистка быстро адаптировалась и с первой попытки стала студенткой Всероссийского государственного института кинематографии, где обучалась в мастерской Александра Михайлова.

Карьера в кино


Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)

Агата Муцениеце начала свою кинокарьеру в 2007 году, когда появилась в одном из эпизодов детективного сериала «След». В 2010 году она сыграла дочь главного героя, подполковника Архипова, в комедии «Стройбатя», где партнёром актрисы стал Сергей Баталов.

Широкую известность ей принесла работа в проекте «Закрытая школа», основанном на испанском сериале «Черная лагуна». Именно на съемках этого сериала Агата сблизилась с Павлом Прилучным, и их экранная химия переросла в роман в реальной жизни. За прошедшие годы актриса приняла участие в таких проектах, как «Роман с кокаином», «Тайный город», «Квест», «Чума» и «В клетке», что укрепило её статус в российском кинематографе.

Личная жизнь


Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: Instagram*@agataagata)

Агата Муцениеце и Павел Прилучный встретились во время работы над сериалом «Закрытая школа». Их отношения развивались стремительно, и вскоре последовало предложение о браке. В августе 2011 года молодые люди связали себя узами брака в ограниченном кругу самых близких.

В октябре 2012 года стало известно, что пара ожидает пополнения в семье. 11 января 2013 года Агата родила сына Тимофея. Спустя некоторое время, 3 марта 2016 года, они вновь стали родителями — на свет появилась их дочь, которую назвали Мия.

Встреча с Прилучным сильно изменила планы Муцениеце на жизнь. Актриса не планировала так рано вступать в брак и уж тем более заводить детей. Может, поэтому брак и не сложился. Пара талантливых актеров не смогла ужиться в семье, начались скандалы, и в 2020 году союз распался. Агата Муцениеце делилась с публикой информацией о том, что Павел ее избивал, выгонял с детьми на улицу и часто употреблял алкоголь.

После расторжения брака началась череда судов по разделу имущества и алиментам и месте проживания детей. По итогу дети остались с матерью, но фактически 11-летний сын ушел жить к отцу и сейчас почти не общается с Агатой.

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Как сейчас живет актриса


Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото Instagram*@agataagata)

Актриса продолжает свою карьеру в кино и театре. В 2024 году на экраны вышел фильм «Тур с Иванушками», в котором Агния Муцениеце сыграла главную роль. Кроме того, она является ведущей актрисой московского кабаре-театра Crave, где она исполняет главную роль в шоу «Абсолютно другая нага».

Агата по-прежнему остается гражданкой Латвии и не собирается что-то менять, латвийский паспорт позволяет ей свободно перемещаться по Европе.

«Не знаю, мне нравится цвет латышского паспорта. Латвия не разрешает иметь двойное гражданство с Россией, а отказываться я не вижу острой необходимости. В России у меня есть вид на жительство, ИП. Ну, голосовать не могу. Но мой голос не решил бы в этой стране проблемы», — цитирует слова Агаты издание «Телеканал 78».

В личной жизни Муцениеце после тяжелого развода тоже все приходит в норму. Известно, что 2025 год артистка встретила в компании музыканта Петра Дранги и дочери Мии. Они не дают никаких комментариев о своих отношениях, но старательно создают видимость пары.

Однако далеко не все верят в искренность этих отношений. Есть предположения, что публичный роман с Петром — лишь прикрытие настоящих отношений с другим мужчиной. KP.ru писали со ссылкой на источник, что у актрисы роман с обеспеченным мужчиной. Она не афиширует свои отношения с ним, так как он не свободен. Этим объясняется и появление у актрисы Агаты нового авто марки «Майбах» за 10 млн рублей и сумки Kelly от люксового бренда Hermes за 3 млн рублей.


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«Её 100% забудут»: продюсер высказался о судьбе Паулины Андреевой после развода с Бондарчуком
01 марта 2025, 15:40

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звёздный продюсер Сергей Дворцов отметил, что многие не знали об актрисе Паулине Андреевой до её встречи с режиссёром Фёдором Бондарчуком. Об этом он сообщил в беседе с порталом «Страсти».
«Её никогда никто не видел в звездных кругах. Девочка была фанаткой Фёдора Бондарчука, и ей просто подфартило. Её 100% забудут после развода, потому что, если бы не Фёдор, её бы никто и не знал», – высказался продюсер.
Также Дворцов раскрыл гонорар актрисы за один съёмочный день. По его данным, она получает порядка 500 рублей, может быть, даже миллион, в зависимости от проекта.

Кинокритик Александр Шпагин тоже высказался об Андреевой. Он отметил, что она очень преуспела в карьере.

«Как актриса – старается. Состоялась больше в этой профессии – хотя бы по названиям», – подчеркнул эксперт.
36-летняя Паулина Андреева и 57-летний Фёдор Бондарчук начали встречаться в 2015 году, а спустя четыре года поженились. Через несколько лет у супругов родился сын Иван. В настоящее время ходят слухи о проблемах в их отношениях и их скором разводе.

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Полина Гагарина поругалась с Бастой на шоу «Голос»
01 марта 2025, 15:20

Полина Гагарина (фото: Telegram @gagara1987official)

В очередном выпуске вокального шоу «Голос» на Первом канале между членами жюри вспыхнул конфликт.
Элеонора Деткова из Ханты-Мансийского автономного округа исполнила песню Валерии «Была любовь». Выступление понравилось всем наставникам, и каждый захотел пригласить талантливую певицу в свою команду. Особенно настаивала Полина Гагарина, которая загородила Басту, не дала ему высказаться, а после вообще развернула его кресло спиной к сцене.

«Вы же понимаете, что она сумасшедшая?! Сумасшедшая!» – возмутился рэпер действиями Полины.
В ответ Гагарина заявила, что Баста, вероятнее всего, выгонит девушку на следующем этапе конкурса, а она будет беречь её и вести к победе. Но в итоге Элеонора всё-таки сделала выбор в пользу команды рэпера.

Во время ссоры между членами жюри зрители смеялись с происходящего.

Ранее Полина Гагарина не смогла сдержать эмоций, когда участница Эмилия Курье предпочла ей другого наставника.

«Я пошла, ушла, я не могу!», – с раздражением высказалась певица, вскочив с креста и покинув студию.
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