Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Мы разводимся»: звезда «Дома-2» Ирина Пинчук узнала об изменах мужа

«Мы разводимся»: звезда «Дома-2» Ирина Пинчук узнала об изменах мужа

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объявила о разводе с мужем Араем Чобаняном
Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (Фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (Фото: Telegram @pinchulli)

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук эмоционально объявила о разводе с мужем Араем Чобаняном, узнав о его переписках с другими девушками.
«Мы разводимся. Очередную ночь в стрессе живу и думаю, а почему я должна молчать? Время 01:40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется, как осиновый лист», — заявила Пинчук в соцсети.

Она также опубликовала видео своих трясущихся рук, чтобы показать подписчикам, как сильно она переживает.

Звезда «Дома-2» также отметила, что не планирует молчать о причине, которая привела брак с Араем к полному краху. Так, она поделилась профилем девушки по имени Карина.

«Подруга нашей семьи. Если вдруг хотите дружить в Ростове с кем-то, то это к ней», — иронично подписала Ирина.

Также девушка показала поклонникам скрины переписок мужа с другой девушкой, которую Арай просил приехать к нему и приготовить какое-то блюдо, которое она опубликовала в блоге.

«Когда очень сильно хочется, чтобы кто-то приехал и приготовил. А то Ира не готовит», — посмеялась обиженная Пинчук.

Напомним, несколько дней назад страницу Арая взломали. После этого мошенники опубликовали его интимные переписки и фотографии.

Читайте также:

«Вы отстой»: чем Пинчук разозлили друзья в день ее 30-летия

«Больше не альфонс»: что муж Ирины Пинчук подарил ей на 30-летие

Мошенники слили в Сеть интимные фото и переписки звезды «Дома-2» Арая Чобаняна
#мошенники
#соцсети
#ночь
#видео
#фото
#семьи
#брак
#звёзды
#дома
#мама
#девушка
.
«Еще чуть-чуть — и оголится, как Бьянка»: ​в соцсетях подметили ​схожий выбор нарядов ​Бьянки и ее младшей сестры
Анжелина Цензори привлекла внимание схожим с сестрой Бьянкой «вкусом» в нарядах
19 февраля 2025, 07:30

Анжелина Цензори (Фото: Instagram* @angelinacensori)

Анджелина Цензори может затмить свою старшую сестру по красоте и смелости нарядов. Пока внимание прессы приковано к Бьянке и ее эпатажным выходам с Канье Уэстом, 20-летняя сестра жены рэпера активно заявляет о себе, пишет DailyMail.
Многие зарубежные пользователи лишь недавно открыли для себя Анджелину, и американские журналисты тут же начали пристально рассматривать ее стиль.

Анжелина Цензори (Фото: Instagram* @angelinacensori)

Одно из последних появлений младшей Цензори вызвало шквал обсуждений: в черном боди с вырезами стоимостью почти 7 тысяч рублей она выглядела так, что многие признали — у нее и Бьянки одинаковый вкус.

В гардеробе девушки есть и фирменные колготки ее сестры, которые в случае Бьянки иногда заменяют весь образ.

Анжелина и Бьянка Цензори (Фото: Instagram* @angelinacensori)

Недавний скандальный выход супруги Уэста на «Грэмми», когда Канье, по слухам, заставил ее снять шубу перед фотографами, заставил западные СМИ подметить очередную схожесть. Ведь Анджелина не упускает возможности добавить в свои образы мех, прямо как ее сестра.

Анжелина Цензори (Фото: скриншот видео Instagram* @angelinacensori)

Из-за поднятой шумихи Канье с Бьянкой пророчат развод. Обвинения в абьюзе и чрезмерном «контроле» жены сыпятся на Уэста градом.

«Сняла пальто, а под ним — ничего?!»: Номинация на «Грэмми» рэпера Канье забылась на фоне «провокации» его жены Бьянки Цензори
«Сняла пальто, а под ним — ничего?!»: Номинация на «Грэмми» рэпера Канье забылась на фоне «провокации» его жены Бьянки Цензори
Официальных комментариев от супругов не было, но их представитель заявил, что слухи распространяются уже не в первый раз. Ранее он подчеркнул, что пара остается в Лос-Анджелесе и собирается отметить День святого Валентина.

Еще год назад отец Бьянки открыто высказывался против ее брака с Уэстом. По словам инсайдеров DailyMail, Лео Цензори хотел лично поговорить с Канье и спросить, почему тот демонстрирует Бьянку, как «трофейного пони».

«Он знает, что Канье ни за что на свете не допустил бы такого для своих дочерей. Почему тогда он поощряет такое для собственной жены?!», — передает DailyMail слова анонимного источника о чувствах отца.

Мигрант-трансгендер* загнал 14-летнего мальчика в туалет и изнасиловал, ​но закон ​не позволил его депортировать
Мигрант-трансгендер* загнал 14-летнего мальчика в туалет и изнасиловал, ​но закон ​не позволил его депортировать
При этом Канье не остановился запоминающимся появлением на «Грэмми»: вскоре после возмущенных обсуждений в сети по «наряду» Бьянки, пользователи пришли в шок от нескольких заявлений рэпера в личном блоге. Он не только призвал к освобождению Шона Комбса, обвиняемого в наркоторговле и множественных изнасилованиях, но и оскорбил евреев, выразив «симпатию» Адольфу Гитлеру.

Читайте также:

«Освободите моего брата!»: Канье Уэст запросил у Трампа свободы для P. Diddy, а Рубчинский расторг с проблемным рэпером контракт

«Я прекрасно выгляжу»: жена Цекало Дарина Эрвин не реагирует на критику о сильном похудении и смеется над хейтерами

ABC News: Рэпер A$AP Rocky чуть не сел на 24 года за стрельбу в друга, но его оправдали

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
#журналисты
#отец
#день святого валентина
#пользователи
#стиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я прекрасно выгляжу»: жена Цекало Дарина Эрвин не реагирует на критику о сильном похудении и смеется над хейтерами
Жена Цекало художница Дарина Эрвин игнорирует критику о сильном похудении
19 февраля 2025, 04:50

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)

Жена Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, в последнее время привлекает внимание своей необычной внешностью. Она сильно похудела, а ее лицо стало еще более утонченным, чем раньше. Даже чересчур. Однако сама Дарина уверена, что выглядит прекрасно и не собирается оправдываться перед критиками.
33-летняя Эрвин подчеркивает, что чувствует себя красивой в любом весе и не переживает из-за изменений в фигуре. Наоборот — худоба ее радует. Несмотря на слухи о возможном «слишком большом использовании» современных препаратов для похудения, супруга Цекало никак их не комментирует.

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)
«Дарина, все в порядке? Вы очень похудели...», — время от времени пишут пользователи под фотографиями художницы, но ответа не получают.
Также Дарина не реагирует на обвинения в чрезмерном увлечении пластической хирургией. Ее внешность действительно изменилась, но сама художница предпочитает не обсуждать, насколько это естественные перемены. Впрочем, ее уверенность в себе остается неизменной.

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)

Она продолжает публиковать в личном блоге фотографии, демонстрируя стройное тело и обновленный образ. Иногда Эрвин шутит про сложности в социуме и терапию, однако общий настрой ее Instagram* положительный.

Как правило, от постоянных подписчиков «хейта» девушка в последнее время не получает. Те, кто следят за ее контентом, поддерживают Дарину, благодарят за новые фото с интересными замечаниями и утверждают, что читать слухи в медиа и лично наблюдать за ее блогом — это небо и земля, впечатление очень меняется.

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)

«Где там мои новый хейтеры? Старым я уже что-то нравиться начинаю», — шутит жена Цекало о подобных «переменах».
О прошлом Эрвин до сих пор ходят разные слухи, которые она сама не спешит подтверждать или опровергать. Известно, что ее отец, Бахыт Сапаров, когда-то был категорически против ее брака с Цекало. Главным образом из-за разницы в возрасте. Однако изменил ли он свое мнение спустя годы — остается загадкой.

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)

Дарина — уже четвертая жена продюсера Александра Цекало, ради нее он оставил Викторию Галушку. Женился Александр на Эрвин в 2019 году, и до сих пор очень сильно любит девушку. Несмотря на недавние слухи о возможном расставании, на деле отношения у пары крепкие — они просто редко говорят о личной жизни в сети.

Читайте также:

«У него была любовь на всю жизнь. И это не Ира»: музыкант Левшин раскрыл, кому принадлежало сердце короля шансона Михаила Круга

Александр Цекало дал первое интервью за несколько лет. Рассказал о разводе с женой, продаже недвижимости в России и сестре Веры Брежневой

«Всегда есть возможность отомстить»: молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин снялась голой на побережье

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#мнение
#отец
#медиа
#фото
#отношения
#пользователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гоша Куценко впервые отреагировал на ситуацию с «Запорожцем», в котором нашли труп
18 февраля 2025, 22:17

Гоша Куценко (Фото: Инстаграм* @goshakutsenko_official)

Актер Гоша Куценко в первый раз прокомментировал происшествие с «Запорожцем», в котором нашли труп. Артист показал средний палец журналистке.
Соответствующие кадры опубликовал Телеграм-канал «Звездная пыль».

«Не могли не спросить, что в итоге стало с той машиной, про которую все писали?», — спросила журналистка у артиста.

В ответ Куценко показал средний палец и удалился.

Стоит напомнить, что 19 января в «Запорожце» актера обнаружили труп женщины со следами колото-резаных ран на теле. Подозреваемого в убийстве задержали и им оказался 30-летний Альберт Абдуллин. Он говорил, что после употребления спиртного поругался с жертвой и ударил ножом, а тело спрятал в салоне автомобиля. Фигурант уже признался в совершении преступления.

Известно, что «Запорожец» не был закрыт. Следов взлома при осмотре не нашли.

Читайте также:

После скандальной истории с трупом в машине стал известен необычный райдер Гоши Куценко

«Жил в машине Куценко»: появились новые подробности дела о трупе в машине актера

Стало известно о претензиях Куценко по делу о трупе в его машине

*Запрещен в РФ
#труп
#смерть
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пока ничего непонятно»: бывшая жена Моргенштерна* попала в больницу
18 февраля 2025, 22:16

Дилара Зинатуллина (Фото: Телеграм @dilalara753)

Дилара Зинатуллина, бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна*, поделилась в своем Teлеграм-канале видео из больницы. По какой причине туда попала девушка, пока не известно.
Вечером в своем аккаунте Дилара опубликовала короткое видео. На нем видно, что девушка находится в больнице. Она лежит в медицинском кресле, а к руке блогера врачи подключили катетер. Рядом с девушкой стоит капельница.

Что конкретно произошло, бывшая супруга Моргенштерна* не стала рассказывать. Она только уточнила, что ей поставили капельницу. Это делается для того, чтобы Диларе не стало хуже.

«Угодила в больницу, пока ничего непонятно, просто капают, чтобы хуже не становилось», — отметила бывшая жена рэпера.

Подписчики Дилары обеспокоены состоянием звезды. В комментариях они поддержали девушку.

«Выздоравливай скорее»; «Поправляйся давай»; «Выглядит как физраствор, скорее всего, не супер серьезно!»; «Диля, держись», — написали поклонники.

Читайте также:

«Все еще колотится сердце»: Ани Лорак и Артем Качер рассказали о токсичных отношениях в новом треке

«Я безумно скучаю»: Глюкоза показала трогательное видео с бабушкой

«Горжусь собой»: супруга Павла Прилучного сделала заявление в день 29-летия

*признан иностранным агентом на территории России
#больница
#госпитализация
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Все еще колотится сердце»: Ани Лорак и Артем Качер рассказали о токсичных отношениях в новом треке
18 февраля 2025, 21:40

Ани Лорак и Артем Качер (Фото: Инстаграм* @artemkacher)

Артисты Ани Лорак и Артем Качер стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Они выпустили еще одну совместную композицию «Вулканы» и рассказали о смысле трека.
Фанаты обрадовались их общей песне «Материк» — она вышла ровно три года назад. 14 февраля Лорак и Качер обрадовали слушателей еще одной совместной композицией.

«Давно, на самом деле, веяло в воздухе, витало: «Когда, когда, когда?» И вот этот момент пришел, потому что не хотелось выпускать «абы что» после такого большого хита», — обратил внимание Артем.

Звезды поделились, что «Вулканы» — это лиричное продолжение «Материка». Песня представляет собой драматичную историю любви, когда людям сложно вместе и врозь.

«Все еще колотится сердце. Не хотят прощаться, но нужно. Знаете, вот такие истории, когда нужно выходить из токсичных отношений и идти дальше», — откровенничала Ани Лорак.

Исполнительница полагает, что эта композиция поможет людям, которые оказались в подобной ситуации.

«А тем людям, кто еще не любил, не испытывал такого, просто поможет сделать выводы и не наступать на эти грабли», — добавила артистка.

Звезды очень надеются, что у них выйдет повторить успех «Материка».

Читайте также:

«Столько красивых женщин»: Юрий Антонов планирует с размахом отметить юбилей

Российский актёр Марк Эйдельштейн снялся полуобнаженным для Cosmopoliten

«Просто не с нашей планеты»: олигарх Рустам Тарико усыпал лепестками роз «Мисс Россию» Юлию Полячихину

*Запрещен в РФ
#песня
#певица
#певец
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате