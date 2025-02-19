«Мы разводимся»: звезда «Дома-2» Ирина Пинчук узнала об изменах мужа

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (Фото: Telegram @pinchulli)
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук эмоционально объявила о разводе с мужем Араем Чобаняном, узнав о его переписках с другими девушками.
«Мы разводимся. Очередную ночь в стрессе живу и думаю, а почему я должна молчать? Время 01:40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется, как осиновый лист», — заявила Пинчук в соцсети.
Она также опубликовала видео своих трясущихся рук, чтобы показать подписчикам, как сильно она переживает.
Звезда «Дома-2» также отметила, что не планирует молчать о причине, которая привела брак с Араем к полному краху. Так, она поделилась профилем девушки по имени Карина.
«Подруга нашей семьи. Если вдруг хотите дружить в Ростове с кем-то, то это к ней», — иронично подписала Ирина.
Также девушка показала поклонникам скрины переписок мужа с другой девушкой, которую Арай просил приехать к нему и приготовить какое-то блюдо, которое она опубликовала в блоге.
«Когда очень сильно хочется, чтобы кто-то приехал и приготовил. А то Ира не готовит», — посмеялась обиженная Пинчук.
Напомним, несколько дней назад страницу Арая взломали. После этого мошенники опубликовали его интимные переписки и фотографии.
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Мошенники слили в Сеть интимные фото и переписки звезды «Дома-2» Арая Чобаняна
Элина Позднякова