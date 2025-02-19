«Умоляю очень сильно»: Ирина Пинчук после заявления о разводе обратилась к друзьям Чобаняна

Минувшей ночью, находясь в истерике, звезда "Дома-2" Ирина Пинчук сообщила подписчикам, что разводится с супругом, с которым вместе растит двух сыновей. Оказалось, что муж девушки изменял ей даже тогда, когда она находилась в больнице с угрозой выкидыша. Однако позже девушка удалила эти публикации.