«Умоляю очень сильно»: Ирина Пинчук после заявления о разводе обратилась к друзьям Чобаняна

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (Фото: Telegram @pinchulli)
Минувшей ночью, находясь в истерике, звезда "Дома-2" Ирина Пинчук сообщила подписчикам, что разводится с супругом, с которым вместе растит двух сыновей. Оказалось, что муж девушки изменял ей даже тогда, когда она находилась в больнице с угрозой выкидыша. Однако позже девушка удалила эти публикации.
По словам Пинчук, удалить сторис ее попросили, мотивируя тем, что Арая оклеветали. Однако Пинчук заявила, что сама сможет во всем разобраться без посторонней помощи.
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«Мне не нужно писать, оправдывать, что-то доказывать, говорить мне какие-то слова, чтобы я успокоилась, допустим. Мне 30 лет, я взрослый человек и сама могу справиться со своими эмоциями и принять для себя определенное решение. Давайте, пожалуйста, без вот этого вот, умоляю очень сильно», — заявила Пинчук.
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Элина Позднякова