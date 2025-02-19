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«Умоляю очень сильно»: Ирина Пинчук после заявления о разводе обратилась к друзьям Чобаняна

Объявившая о разводе Ирина Пинчук призвала друзей Чобаняна перестать успокаивать ее
Ирина Пинчук и Арай Чобанян (Фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (Фото: Telegram @pinchulli)

Минувшей ночью, находясь в истерике, звезда "Дома-2" Ирина Пинчук сообщила подписчикам, что разводится с супругом, с которым вместе растит двух сыновей. Оказалось, что муж девушки изменял ей даже тогда, когда она находилась в больнице с угрозой выкидыша. Однако позже девушка удалила эти публикации.
По словам Пинчук, удалить сторис ее попросили, мотивируя тем, что Арая оклеветали. Однако Пинчук заявила, что сама сможет во всем разобраться без посторонней помощи.

«Мне не нужно писать, оправдывать, что-то доказывать, говорить мне какие-то слова, чтобы я успокоилась, допустим. Мне 30 лет, я взрослый человек и сама могу справиться со своими эмоциями и принять для себя определенное решение. Давайте, пожалуйста, без вот этого вот, умоляю очень сильно», — заявила Пинчук.

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Блогер Печерская с идеями «50 тысяч у мужчины — уровень для дур, минимум 300» появилась в новом выпуске «Пусть Говорят»
Блогер Печерская с советами не спать с «бедными» мужчинами вышла в «Пусть Говорят»
20 февраля 2025, 04:17

Юлия Печерская (Фото: скриншот видео с Youtube-канала Юлии Печерской)

Юлия Печерская, вызвавшая шумиху в соцсетях 7-8 лет назад своим «провокационным» роликом о «достойных» зарплатах мужчин, по которым девушкам надо выбирать партнера, вновь явилась давать советы. На этот раз — в студию «Пусть говорят» в обсуждении темы «Роскошь на халяву».
Несколько лет назад блогерша заявила, что мужчина с зарплатой ниже 50 тысяч рублей «не должен размножаться». Конечно, в интернете такая рекомендация вызвала негодование. Ведь, по логике Печерской, ценность партнера для девушек оценивается в первую очередь по материальному признаку.

Если он зарабатывает «хотя бы» 250 тысяч рублей? Заслуживает шанса на секс, однако не на длительные отношения. «Настоящие» мужчины должны иметь доход побольше.

Юлия Печерская (Фото: скриншот видео с Youtube-канала Юлии Печерской)

Теперь советы Юлии еще более глобальные. Она – лайф-коуч, который обучает женщин жить полностью за счет мужчин. Ее тренинги направлены на то, чтобы помочь девушкам понять и принять себя, понять, где стоит уступать мужчине, не умаляя себя, и как «пользоваться» своим «даром».

Юлия Печерская (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят», эпизод 1)

19 февраля 2025 года в программе «Пусть говорят» Печерская рассказала, как помогает девушкам бросить нелюбимую работу, заняться собой и найти достойного мужчину, который обеспечит их красивую жизнь.

Сама она уже в третьем браке – ее супруг, бизнесмен Игорь Лукашик, зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц. Однако коуч утверждает, что оборот его компании составляет миллионы.

Юлия Печерская (Фото: Instagram* @love_trener)

Печерская активно продвигает свою философию, называя девушек, которые соглашаются на меньшее, «дурами». Она предлагает записываться на тренинг, где учит, как привлекать богатых мужчин.

«Ориентирую на мужчин с доходом от 300 тысяч. Тех, кто меньше этой суммы — это уровень для дур, которые себя на помойке нашли, нам с вами это не подходит», — говорила Печерская, подчеркивая, что ее тренинг создан для тарелочниц.
В соцсетях действительно существует такой термин – «тарелочницы». Этим словом называют ухоженных девушек, которые стремятся жить за счет партнеров.

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«Не оскароносная работа»: Ирина Горбачёва жестко раскритиковала фильм «Анора»
19 февраля 2025, 23:03

Ирина Горбачёва (фото: Telegram @GORBACHEVAGORBACHEVA)

Актриса Ирина Горбачёва поделилась мнением о фильме независимого американского режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актёры. Свою оценку картине она дала в интервью YouTube-каналу Влада Аганова.
Артистка призналась, что фильм, получивший несколько номинаций на премию «Оскар», ей не понравился. В основной части она почувствовала «мощнейшую прокрутку».

«В середине вдруг идёт мощнейшая прокрутка. А я уже засыпаю, даже армяне не спасают. Вместо предыстории и настоящей любви показывают бесконечные игры. Выглядит неубедительно. Это не оскароносная работа, хоть Юра и выделяется», – подчеркнула Горбачёва.
Кроме того, актриса назвала сценарий фильма нелогичным. Так, отметила Ирина, главная героиня Майки Мэдисон представлена как сильная и независимая женщина. Однако в самых важных моментах картины она почему-то начинает вести себя пассивно и не пользуется возможностью исправить ситуацию.

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«Не иду за хайпом»: Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска песни «Веном бой»
19 февраля 2025, 22:50

Дмитрий Маликов (фото: Telegram @dmitry_malikov_official)

Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска новой песни.
Музыкант отметил, что в своих музыкальных экспериментах всегда чётко соблюдает границы дозволенного и не позволяет себе ничего лишнего.

«Знаете, почему я иду к молодежи? Нет, не за хайпом. За развитием. Проложить мостик между поколениями – это тоже работа, и я этим занимаюсь в разных проектах уже не первый год. Я всегда любил новое. Очень не хочу стагнации. Я не боюсь изменений, ведь именно в них и кроется будущее», – заявил Маликов.
Напомним, что на днях Маликов выпустил новую песню под названием «Веном бой». Хит покорил ТикТок, под новый трек певца снимают тысячи видео. Как следует из названия, вдохновлялся Маликов хитом, получившим мировую известность – «Сигма бой».

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«Таю, когда вижу этого человека»: Ярослав Могильников откровенно рассказал о личной жизни после расставания с Анной Пересильд
19 февраля 2025, 22:28

Ярослав Могильников (фото: Telegram @yage_mudriy)

17-летний актёр Ярослав Могильников, получивший популярность после выхода сериала «Слово пацана», намекнул на новые отношения после расставания с Анной Пересильд.
«Так скажем: есть кто-то, кто на меня сильно влияет в плане чувств. И я становлюсь такой… очень таю, когда вижу этого человека», – поделился актёр.

Ярослав также подчеркнул, что считает себя романтиком и всегда устраивает своей половинке сюрпризы.

Напомним, что бывшая девушка Могильникова и его коллега по съёмкам сериала, 15-летняя актриса Анна Пересильд, ранее рассказала, что тяжело пережила разрыв, но сейчас она чувствует себя прекрасно. К слову, поклонники уже заподозрили, что в личной жизни актрисы происходят перемены к лучшему. В последнее время её часто видят с 19-летним певцом Ваней Дмитриенко. Они даже вместе отправились на отдых в Турцию.

Ни Анна, ни Ваня не комментируют эти слухи, однако оставляют сердечки под постами друг друга в соцсетях.

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Известный продюсер заявил, что проклял Лолиту
19 февраля 2025, 22:11

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Известный продюсер Андрей Разин, работавший с группой «Ласковый май», раскритиковал певицу Лолиту Милявскую.
По его словам, артистка «наехала на него» и даже угрожала фразой о том, что ему не жить. После этого Разин назвал её главной провокаторшей российского шоу-бизнеса.

«Я давно проклял Лолиту. И своё проклятие я не сниму никогда. Все бывшие мужья пережили шок. Она их избивала, угрожала, обращалась к бандитам. Она – самый большой провокатор нашей эстрады», – отметил Разин.
Говоря о скандалах с участием певицы, Разин подчеркнул, что у него есть подробности резонансной «голой вечеринки», на которой в числе прочих была и Лолита.

Продюсер подчеркнул, что на проведение этого мероприятия было потрачено 84 тысячи долларов, которые были выделены США. Этой вечеринкой американцы хотели показать, что происходит в России. Туда заточили всю «мерзость» и заставили быть в неглиже.

Разин добавил, что ни один артист «Ласкового мая» не позволил бы себе такого унижения.

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