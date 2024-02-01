Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Лоза назвал «Песню года» «ржакой»

Лоза назвал «Песню года» «ржакой»

01 февраля 2024, 19:47
Фото: istockphoto.com/tuaindeed

Фото: istockphoto.com/tuaindeed

Певец и композитор Юрий Лоза высказал своё мнение о «Песне года», подчеркнув комичность мероприятия.

«Вот, например, я работал над книгой «Научу писать хиты» — это такой учебник по созданию песенного текста. Дело вот в чем. Чтобы писать стихи, нужен талант. А песенный текст может написать кто угодно. Не верите — послушайте «Песню года». Это такая ржака, что слов нет», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Лоза.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявлял, что не хотел бы, чтобы кто-либо перепевал его песни. Кроме того, он подчёркивал, что не понимает смысл каверов своих хитов, поскольку и сам способен их исполнять. По его словам, например, его песня «Плот» живёт своей жизнью и не нуждается во всякого рода «переделках».

Читайте также:

Юрий Лоза высмеял тексты песен Билана и Долиной

Юрий Лоза отмечен премией по лженауке

Юрий Лоза выступил против каверов своих хитов
#певец
#композитор
#стихи
#песня
#концерт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В крови погибшего шоумена Красилова не нашли следы наркотиков
01 февраля 2024, 16:36

Фото: iStock/Soumen Hazra

В крови танцора и шоумена Дмитрия Красилова, который скончался в декабре 2023 года, не нашли следы наркотиков, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, 17 декабря 2023 года Красилову стало плохо по дороге домой с работы. На следующий день его бездыханное тело обнаружили в столичной квартире артиста.

Baza стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы Красилова. По информации СМИ, следов наркотических веществ в его крови обнаружено не было.

«Причиной смерти Красилова стали последствия эндокринопатии — болезни, спровоцированной нарушением работы эндокринных желёз», — сообщили журналисты.

Красилов заработал народную любовь, снявшись в клипе группы Little Big на песню Uno. После этого фанаты артиста стали ласково называть его «Пухляш».

Читайте также:

В Москве скончался танцор и актёр Дмитрий Красилов

РИА: Предварительно, Дмитрий Красилов скончался в результате сердечного приступа

Врач Павлова: Красилову нельзя было так интенсивно танцевать
#москва
#наркотики
#актёр
#танцы
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокат Айвар назвала правильной депортацию «Би-2» из Таиланда
31 января 2024, 22:09

Фото: istockphoto.com/Bogdan Khmelnytskyi

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар объяснила, что решение депортировать из Таиланда артистов группы «Би-2» было верным с точки зрения закона, поскольку свою концертную деятельность на территории страны музыканты проводили незаконно.
«Они въехали по туристической визе и начали зарабатывать деньги. Так нельзя. Если ты по туристической визе, значит, загорай на солнце и на пляже пей кокосовые соки. А если ты едешь работать, значит, ты должен получить разрешение на работу, задекларировать те деньги, которые ты заработал, заплатить налоги в том государстве, в котором ты заработал эти деньги», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Айвар.

Ранее сообщалось, что все участники рок-группы «Би-2» покинули Таиланд.

Читайте также:

Всех участников группы «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль

Солиста Би-2 Лёву* выпустили из миграционной тюрьмы Таиланда

Лёва «Би-2»* приехал в Израиль после задержания в Таиланде


*Признан иностранным агентом на территории РФ
#израиль
#налоги
#таиланд
#шоу-бизнес
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Жалко, простят»: Охлобыстин предположил, что станет с участниками «голой вечеринки»
Охлобыстин: Добрый русский народ простит участников «голой вечеринки»
31 января 2024, 14:36

Фото: iStock/alexkoral

В результате, народ всё равно простит участников «голой вечеринки», потому что их жалко, заявил доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина, актёр Иван Охлобыстин в интервью для «РИА Новости».
«Посмотрим. Но у нас очень добрый и прощающий народ. Но думаю, да. В итоге да. Потому что все равно жалко», — заявил Охлобыстин.

По его словам, нынешняя ситуация не заключается в потери любви к артистам, которые приняли участие в «голой вечеринке», а, скорее, в возникшей по отношению к ним брезгливости. Охлобыстин считает, что россиянам просто надоело проявление бескультурия, которое с завидной периодичностью демонстрируют звёзды российской эстрады.

Напомним, самая скандальная вечеринка 2023 года состоялась в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR. На ней собрались самые яркие представители российских сцены и экрана в максимально эпатажных образах, а кто-то и вовсе «в неглиже».

Читайте также:

«Известия»: Певица Лолита в феврале выступит в Чехове, Люберцах и Ступино

Слуцкий назвал участников голой вечеринки «элиткой»

Михалков заявил, что не говорил Путину про вечеринку Ивлеевой
#актёр
#мероприятия
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд ограничил 88-летнего Алена Делона в дееспособности
BFMTV: суд лишил актера Делона права распоряжаться недвижимостью
29 января 2024, 18:58

Фото: istockphoto/Zolnierek

Французский суд ограничил в дееспособности 88-летнего актера Алена Делона.
Об этом сообщает телеканал BFMTV. Известно, что актер может совершать самостоятельные действия, исключение сделано для важных. К примеру, продажа недвижимости. Представитель актера будет помогать Делону с медицинским обслуживанием и выбором врача.

«Это очень радостное решение», — заявил Франк Бертон, адвокат Анушки Делон, дочери Алена Делона.
Состояние здоровья известного актера в последнее время стало предметом разбирательств среди его родственников и близкого окружения. Прокуратура инициировала расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на сестру Анушку, якобы злоупотреблявшей неведением отца и его слабостью.

Спутница Делона Хироми Роллен отправила письмо в прокуратуру. Она обвинила детей Делона в «попытке умышленного убийства» их известного отца. Ален Делон прошел медосвидетельствование, результаты которого не сообщаются.

Читайте также:

Цекало продал особняк на Рублевке

Киркорова не будет на премии «Золотой граммофон»

Мать Бузовой пожаловалась на доходы дочери
#суд
#новости
#актёр
#кино
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киркорова не будет на премии «Золотой граммофон»
29 января 2024, 17:19

Фото: istockphoto/cookelma

Артиста Филиппа Киркорова убрали с афиши «Золотого граммофона».
В пресс-службе мероприятия рассказалти «Фонтанке», что Киркорова на церемонии не будет. В минувшем году Киркоров вёл «Золотой граммофон», был представлен на афише и в этот раз, но после скандала после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой певца убрали с плаката. Также в окончательном списке гостей артиста нет.

19 января появилась информация, что камео Киркорова вырезали из сериала «Сваты» в версии канала «Дом Кино», артиста убрали из некоторых шоу и фильма «Иван Васильевич меняет все».

Мероприятие Анастасии Ивлевой состоялось 20 декабря 2023 года. Гостями были Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Джиган, Дима Билан. После вечеринки звёздным гостям пришлось приносить публичные извинения.

Читайте также:

Собчак раскрыла, кто нажаловался Путину на «голую» вечеринку

Михалков заявил, что не говорил Путину про вечеринку Ивлеевой

Захарова раскрыла, как на самом деле все узнали о «голой» вечеринке Ивлеевой
#шоу-бизнес
#артист
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Цекало продал особняк на Рублевке
29 января 2024, 11:54

Фото: istockphoto/sl-f

Шоумен, продюсер и музыкант Александр Цекало решил продатт особняк в Подмосковье.
Telegram-канал Mash сообщает, что дом располагается в элитном поселке Шульгино на Рублево-Успенском шоссе. Сумма сделки оценивается в 430 млн рублей. Предполагается, что продажа могла вестись в закрытом формате через знакомых Цекало. Сделку проводил. Сам Александр Цекало с 2019 года живёт в США.

Особняк продюсера выполнен в форме куба, обшит дорогой ольховой доской и имеет «незатейливый дизайн». В доме просторная гостиная, 10 спален, кабинет, сауна и бассейн площадью 20 кв. метров, гараж.

Соседями нового хозяина особняка станут телеведущий Александр Масляков-старший, артистка Маша Распутина и другие звезды шоу-бизнеса.

Читайте также:

Лепс рассказал о знакомстве с Зеленским и отношении к СВО

Группа «Би-2» впервые вышла на связь после задержания в Таиланде

Звезда «50 оттенков серого» после выхода фильма прятался от публики
#дом
#жильё
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лепс рассказал о знакомстве с Зеленским и отношении к СВО
28 января 2024, 15:58

Фото: iStock/cookelma

Российский певец Григорий Лепс рассказал, почему поддерживает СВО, и выразил мнение о некогда коллеге Владимире Зеленском. Его слова приводит издание «Царьград».
Исполнитель заявил, что любит страну, в которой родился, и которой обязан полученными знаниями, успехами и навыками. Лепс добавил, что не может понять людей, которые «переобуваются» и отворачиваются от России.

Певец отметил, что Третья мировая война уже идёт. Россию всегда пытались сломить и уничтожить, однако ни у кого этого не получалось. Не получится и сейчас, уверен Лепс.

Также «Царьград» сообщает, что музыкант вспомнил о своём знакомстве с актёром, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Лепса, это произошло около девяти лет назад, и тогда украинский комедиант показался ему блестящим актёром и мастером своего дела.

Лепс не стал сильно критиковать Зеленского, однако заявил, что политика сильно меняет людей, переворачивает их мировоззрение. Также он добавил, что настоящий президент должен многое знать, разбираться в политике, экономике и иных сферах.

Кроме того, он рассказал про то, как ему поступают угрозы из Украины. Лепс подчеркнул, что спокойно относится к ним, подчеркнув, что сделал правильный выбор – остаться на Родине со своей семьёй.

Читайте также:

Актёр Смольянинов* заявил о готовности получить гражданство Украины

Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки

Группа «Би-2» впервые вышла на связь после задержания в Таиланде

*признан Минюстом РФ иноагентом
#шоу-бизнес
#россия
#сво
#певец
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Группа «Би-2» впервые вышла на связь после задержания в Таиланде
Музыканты группы «Би-2» находятся в миграционной полиции Таиланда
28 января 2024, 13:47

Фото: iStock/nantonov

Группа «Би-2» впервые вышла на связь после своего задержания в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В настоящее время музыканты находятся в центре задержания миграционной полиции на Пхукете. Их планируют депортировать в страны, где были выданы паспорта. Отмечается, что среди музыкантов есть граждане России, Израиля и Австралии. Лёва* и Шура, при этом, не имеют российского гражданства.

Музыканты рассказали, что концерты в Таиланде были организованы официально. А задержание было произведено из-за неправильно оформленных документов.

На суде участников группы оштрафовали, они на месте выплатили необходимую сумму, но вновь были задержаны, рассказали они журналистам.

Напомним, что группу «Би-2» задержали после их концерта на Пхукете 24 января. Отмечалось, что у артистов не было разрешения на проведение мероприятия. За это их оштрафовали на 8,5 тысяч рублей с каждого.

Читайте также:

Арестованных в Таиланде участников группы Би-2 депортируют в Россию

Музыкантов группы «Би-2» оштрафовали в таиландском Пхукете

В Таиланде задержаны участники «Би-2» за выступления без разрешения на работу

*Лёва Би-2 (Егор Бортник) признан Минюстом РФ иноагентом
#музыканты
#таиланд
#россия
#штраф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда «50 оттенков серого» после выхода фильма прятался от публики
Daily Mail: Актёр Джейми Дорнан признался, как прятался от людей
28 января 2024, 05:02

Фото: iStock/Lord_Ghost

Ирландский актёр Джейми Дорнан прятался от публики, чтобы избежать насмешек над своей главной ролью в знаменитом эротическом триллере «Пятьдесят оттенков серого». Об этом он рассказал британскому изданию Daily Mail.
Дорнан рассказал, что он и его жена Амелия ненадолго переехали в загородный дом режиссера фильма Сэм Тейлор-Джонсон и её мужа Аарона.

«Они позволили нам поселиться в деревне, и мы вроде как спрятались там на некоторое время и просто немного закрылись от мира <...> Это было странно, потому что <...> ты думаешь, что здесь немного насмешек, а потом я по контракту снимаюсь еще в двух из них и понимаю, что впереди будет еще больше этого проклятия», — отметил 41-летний артист.

Фильм «Пятьдесят оттенков серого», как и роман 2011 года, на котором он основан, исследуют садомазохистские отношения между выпускницей колледжа Анастейшей (Аной) Стил, которую играет Дакота Джонсон, и загадочным магнатом Кристианом Греем, которого как раз и сыграл Дорнан.

Хотя фильм имел огромный коммерческий успех, собрав более $500 млн в международном прокате, критики его раскритиковали.

Дорнан, который впоследствии получил восторженные отзывы за свои главные роли в фильмах «Белфаст» и «Турист», сказал, что не жалеет о создании триллера, хотя ему постоянно напоминали о его недостатках.

Читайте также:

Поддерживающему СВО актёру Шагину пришла подозрительная посылка со статуэткой

NYT: Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в убийстве оператора

В отношении актёра Анатолия Руденко возбудили уголовное дело
#кино
#актёр
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф