Лоза назвал «Песню года» «ржакой»

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Певец и композитор Юрий Лоза высказал своё мнение о «Песне года», подчеркнув комичность мероприятия.
«Вот, например, я работал над книгой «Научу писать хиты» — это такой учебник по созданию песенного текста. Дело вот в чем. Чтобы писать стихи, нужен талант. А песенный текст может написать кто угодно. Не верите — послушайте «Песню года». Это такая ржака, что слов нет», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Лоза.
Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявлял, что не хотел бы, чтобы кто-либо перепевал его песни. Кроме того, он подчёркивал, что не понимает смысл каверов своих хитов, поскольку и сам способен их исполнять. По его словам, например, его песня «Плот» живёт своей жизнью и не нуждается во всякого рода «переделках».
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