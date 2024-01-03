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Юрий Лоза высмеял тексты песен Билана и Долиной

03 января 2024, 17:26
Фото: istockphoto/76cfc62a_271

Фото: istockphoto/76cfc62a_271

Певец и композитор Юрий Лоза на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) признался, что его рассмешили тексты песен отечественных артистов, которые выступали на «Песне года».
«Я нашел себе новое развлечение — параллельно читать в интернете тексты, которые звучали 2 дня подряд на «Песне года». Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор. Вот только неясно — а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это», —написал в своём блоге Лоза.
В качестве примеров музыкант привел тексты песен Димы Билана, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте, а также Mia Boyka, Николая Баскова, Сергея Лазарева.


Ранее Лоза говорил, что новогодние шоу могут только испортить настроение. По его мнению, времена, когда подобные концерты могли подарить новые хорошие песни и фильмы, остались в далёком прошлом.

«Смотреть на потуги сегодняшних хозяев телевизионного вещания, неумело пытающихся создать нам веселый праздник — только портить себе настроение», — высказал своё мнение Юрий Лоза.
Ранее Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» вспомнил, как был гостем программы Анастасии Ивлеевой.

Шоумен Отар Кушанашвили прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой.«СтарХит» пишет, что «голая вечеринка» Ивлеевой наделала шума в СМИ. Её гостям и самой хозяйке вечера пришлось записать видеоролики с извинениями.

«Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у неё. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — прокомментировал происходящее Отар Кушанашвили.
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Винокур прокомментировал данные о судебном иске против его фонда
Артист Винокур не знает об иске против своего фонда из-за неуплаты за отопление
03 января 2024, 15:32

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский артист Владимир Винокур в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал судебный иск Московской объединённой энергетической компании против его культурного фонда в связи с неуплатой счётов за отопление.
Собеседник издания подчеркнул, что ничего не знает о предъявленном иске, поскольку такими вопросами в его фонде занимаются другие люди.

Ранее в этот день Telegram-канал SHOT сообщил, что Московская объединённая энергетическая компания подала иск в суд в отношении фонда Владимира Винокура. Он обвиняется в неуплате 501 тысячи рублей за отопление в период с 2020 по 2023 год.

Из данных открытых источников известно, что культурный фонд Владимира Винокура, основанный в ноябре 2010 года, занимается организацией развлекательных мероприятий, а также творческой деятельность.

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#суд
#артист
#долги
#отопление
#компании
#фонд
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Директор Киркорова рассказал о смене гендиректора компании певца
Максим Ситник: компания Киркорова давно приняла решение о смере гендиректора
03 января 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Решение о смене генерального директора компании «Филипп Киркоров Продакшн» было принято в связи с отъездом Артёма Кияшко. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал директор Филиппа Киркирова Максим Ситник.
Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято ещё давно, однако продолжительное время были затруднения с поиском новой кандидатуры.

Собеседник «Газеты.Ru» рассказал, что бывший гендиректор Артём Кияшко решил сменить деятельность. Однако на вопросы о том, чем он занимается сейчас и как долго планирует это делать Ситник не ответил.

Изданию удалось выяснить, что по данным ЮГРЛ в настоящее время гендиректором компании числится Владимир Пономарёв.

ООО «Филипп Киркоров Продакшн» уже на протяжении 10 лет занимается деятельностью в сфере исполнительских искусств. Согласно данным из открытых источников, основным заказчиком организации является петербургский «БКЗ «Октябрьский».

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#компании
#киркоров
#бизнес
#шоу-бизнес
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«Мне открыли глаза»: Киркоров заявил о появлении врагов
Певец Филипп Киркоров заявил, что у него немерено врагов
02 января 2024, 03:35

Фото: istockphoto/carloscastilla

В своем новогоднем поздравлении, опубликованном в Instagram*, Филипп Киркоров поделился мыслями о прошедшем годе, отметив, что он расставил все на свои места и помог понять, кто стоит на какой стороне.
Певец выразил благодарность за многочисленных друзей и признал, что у него также имеется немало врагов.

Он отметил, что жизнь становится менее предсказуемой и интересной благодаря разнообразию опытов и событий, подчеркнув, что «мы начинаем ценить простые вещи», когда сталкиваемся с житейскими реалиями.

Ранее Филипп Киркоров извинился публично за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой через социальную сеть «ВКонтакте», утверждая, что присутствовал на мероприятии всего лишь пять минут.

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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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#киркоров
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Жора Крыжовников сделал намек на второй сезон «Слова пацана»
01 января 2024, 11:54

Фото: istockphoto/Darwin Brandis

Жора Крыжовников намекнул поклонникам сериала, что шоураннеры начали обсуждать второй сезон «Слово пацана».
Режиссер Жора Крыжовников сделал намек, что шоураннеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» говорят о втором сезоне проекта. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — такую подпись Крыжовников под совместным снимком.
Ранее Андрей Золотарев говорил, что историй героев сериала хватит на два сезона. По словам сценариста, сериал рассказывает историю о том, что зло всегда возвращается злом.

Премьера сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась в декабре. Проект стал главным культурным событием конца 2023 года в стране.

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Кушанашвили о Ивлеевой: «Более циничного существа в юбке я не видел»

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#сериал
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Кушанашвили о Ивлеевой: «Более циничного существа в юбке я не видел»
31 декабря 2023, 13:45

Фото: istockphoto/gpetric

Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» вспомнил, как был гостем программы Анастасии Ивлеевой.
Шоумен Отар Кушанашвили прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой.

«СтарХит» пишет, что «голая вечеринка» Ивлеевой наделала шума в СМИ. Её гостям и самой хозяйке вечера пришлось записать видеоролики с извинениями.

«Ивлеева — из простой семьи, она ролевая модель для девчонок из Воркуты, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у неё. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — прокомментировал происходящее Отар Кушанашвили.
Также он высмеял и Лолиту, которая говорила, что собиралась на арт-выставку.

«Туда именно так у нас и ходят!» — с иронией сказал Кушанашвили.
«Про Филиппа я скажу отдельно. Несколько слов про его способность мимикрировать: это всем хамелеонам хамелеон»,-прокомментировал извинение Киркорова за участие в вечеринке Кушанашвили.
Журналист добавил, что российские знаменитости предпринимают попытки копировать стиль жизни Мадонны, Элтона Джона и других западных звезд.

«Они не понимают и забывают, что мы живем в России, которая не любит, когда люди щеголяют богатством», —сказал Отар Кушанашвили в итоговом выпуске YouTube-шоу «Каково?!».
Ранее сообщалось, что выступления народного артиста РФ Филиппа Киркорова и певицы Лолиты отменили в рамках «Зимнего Show», запланированного на 1 января 2024 года. Их место займут Люся Чеботина, Хабиб и Burito, сообщили на сайте Live Арены, где организовано мероприятие.

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#шоу-бизнес
#новости
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Киркорова и Лолиту вырежут из новогодних эфиров ВГТРК и «Первого канала»
31 декабря 2023, 10:48

Фото: istockphoto/carloscastilla

Артистов Филиппа Киркорова и Лолиту уберут из новогодних эфиров холдинга ВГТРК и «Первого канала».
Такое решение принято из-за их участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Также их экранное время решено сократить на телеканалах ТНТ и НТВ.

«Государственный холдинг ВГТРК и окологосударственный «Первый канал» решили убрать из эфиров особо отличившихся на вечеринке Киркорова и Лолиту», —сообщает «Комсомольская правда».
В эфире телеканала НТВ Киркоров и Лолита останутся, но только в программах, где их не получится заменить, а именно в «Маске» и «Суперстар». При этом их экранное время сократят. На такие меры пойдёт и ТНТ.

Ранее сообщалось, что Киркоров погасил все долги на фоне скандала с «голой вечеринкой». Певец Филипп Киркоров выплатил около 12,3 млн рублей долгов. SHOT пишет, что Киркоров заплатил земельный, имущественный, транспортный налоги, а также начисления по УСН.

Задолженность по налогу на имущество у Филиппа Киркорова оценивался в 7,3 млн рублей, по транспортному налогу артист задолжал 253 тысячи рублей, а по земельному налогу — 371 тысяч рублей, по УНС долг оценивался в более 4 млн.

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#шоу-бизнес
#налоги
#новости
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Киркоров погасил все долги на фоне скандала с «голой вечеринкой»
31 декабря 2023, 10:19

Фото: istockphoto/blinow61

Певец Филипп Киркоров выплатил около 12,3 млн рублей долгов.
SHOT пишет, что Киркоров заплатил земельный, имущественный, транспортный налоги, а также начисления по УСН.

Задолженность по налогу на имущество у Филиппа Киркорова оценивался в 7,3 млн рублей, по транспортному налогу артист задолжал 253 тысячи рублей, а по земельному налогу — 371 тысяч рублей, по УНС долг оценивался в более 4 млн, пишет Shot.

Ранее Филипп Киркоров принёс извинения за своё появление на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.
По словам певца, он туда пришёл по приглашению, не зная о формате мероприятия. Киркоров назвал себя патриотом и сказал, что не собирается покидать Россию.

Скандальная вечеринка в московском клубе «Мутабор» состоялась 21 декабря. Её гостями стали Киркоров, Джиган, Оксана Самойлова, Лолита, Анна Асти.

Ранее сообщалось, что певица Анна Асти может лишиться российского гражданства, которое она получила несколько месяцев назад. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По информации портала, с просьбой лишить исполнительницу обратились активисты из движения «Сорок Сороков». Общественники уверены, что своим участием в «голой вечеринке» Ивлеевой, артистка пренебрегла присягой, которую давала, когда получала российский паспорт.

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Стало известно, кто из приглашённых не пришёл на вечеринку Ивлеевой в Mutabor
#налоги
#новости
#певец
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Признанная умершей звезда «Пацанок» Янголенко оказалась жива
«StarHit»: звезда «Пацанок» Янголенко инсценировала свою смерть
30 декабря 2023, 19:55

Фото: iStock/dragana991

Участница шоу «Пацанки» Диана Янголенко инсценировала свою смерть ради денег. Об этом сообщает издание «StarHit».
В течение нескольких дней в сети активно обсуждалась новость о смерти Янголенко. Были даже опубликованы фотографии якобы с её похорон. Однако позднее девушка в своём личном блоге написала, что жива, а ненастоящая смерть была частью социального проекта, в котором она приняла участие.

Она разместила видео, в котором возложила цветы на свою могилу, зачитала стихотворение о смерти и призвала ценить то, что имеешь.

По словам Янголенко, это была история о том, до чего может дойти, если употреблять запрещённые вещества.

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#история
#смерть
#видео
#шоу
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Отечественный аналог «Евровидения» пройдёт в Петербурге в 2024 году
30 декабря 2023, 14:23

Фото: istockphoto/cookelma

В 2024 году в Санкт-Петербурге пройдёт международный конкурс популярной песни «Интервидение». Соответствующее распоряжение о его проведении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. На проведение музыкального мероприятия правительство РФ выделило 600 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». Эта сумма будет направлена Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства».

Этот конкурс должен стать аналогом и достойной альтернативой «Евровидения», в котором участвуют исполнители и музыкальные коллективы из Европы и Австралии. Точная дата проведения «Интервидения» в Санкт-Петербурге пока не называется.

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