Юрий Лоза высмеял тексты песен Билана и Долиной

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Певец и композитор Юрий Лоза на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) признался, что его рассмешили тексты песен отечественных артистов, которые выступали на «Песне года».
«Я нашел себе новое развлечение — параллельно читать в интернете тексты, которые звучали 2 дня подряд на «Песне года». Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор. Вот только неясно — а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это», —написал в своём блоге Лоза.В качестве примеров музыкант привел тексты песен Димы Билана, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте, а также Mia Boyka, Николая Баскова, Сергея Лазарева.
«Смотреть на потуги сегодняшних хозяев телевизионного вещания, неумело пытающихся создать нам веселый праздник — только портить себе настроение», — высказал своё мнение Юрий Лоза.Ранее Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» вспомнил, как был гостем программы Анастасии Ивлеевой.
Шоумен Отар Кушанашвили прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой.«СтарХит» пишет, что «голая вечеринка» Ивлеевой наделала шума в СМИ. Её гостям и самой хозяйке вечера пришлось записать видеоролики с извинениями.
«Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у неё. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — прокомментировал происходящее Отар Кушанашвили.Читайте также:
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