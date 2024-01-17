Юрий Лоза отмечен премией по лженауке

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Певец и автор песен Юрий Лоза стал финалистом антипремии «Почетный Академик ВРАЛ-2023». Об этом рассказал основатель и главный редактор портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов.
Лозу отметили из-за распространение теорий о плоской Земле, Всемирном потопе 1700-х, лунном заговоре и вреде прививок.
Кроме Лозы антипремией также были отмечены автор учебника по общей биологии на православной основе Сергей Вертьянов и доктор химических наук Анатолий Клесов, противопоставляющий ариев-праславян и захватчиков-эрбинов.
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Кроме Лозы антипремией также были отмечены автор учебника по общей биологии на православной основе Сергей Вертьянов и доктор химических наук Анатолий Клесов, противопоставляющий ариев-праславян и захватчиков-эрбинов.
«Если Лоза просто певец, ударившийся в конспирологию, то Клесов реальный доктор химических наук, который, к сожалению, занялся продвижением своих лженаучных идей в области генетики. Вертьянов ранее вызвал шумиху из-за «Учебника биологии на православной основе». Научное сообщество было возмущено, но учебник между тем переиздаётся, и в некоторых школах по нему учатся», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Соколов.
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Мелисса Тимофеева