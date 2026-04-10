«Лучшее приобретение»: Бледанс раскрыла, почему для нее важно простить врагов в Пасху

10 апреля 2026, 17:12

ОСН: Бледанс прощает врагов, чтобы отпустить обиды и избавиться от оков

Эвелина Бледанс (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Известная актриса, телеведущая, звезда театра и кино Эвелина Бледанс рассказала о своих планах на Пасху.





По словам артистки в интервью Общественной Службе Новостей, этот праздник занимает особое место в её семье и всегда отмечается с особым размахом. Знаменитость также подчеркнула, что планирует соблюдать семейные обычаи и посетить ночное богослужение вместе с родными. Главным же правилом этого дня для себя она назвала умение прощать.





«Я научилась отпускать обиды — это мое главное и лучшее приобретение за многие годы. Это помогает освободить сердце и душу от груза и оков», — прокомментировала собеседница.