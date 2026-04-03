«Страусильда»: Эвелина Блёданс рассказала, как чуть не задохнулась во время съёмок
Актриса театра и кино Эвелина Блёданс рассказала, что за время съёмок не раз оказывалась в ситуациях, которые могли стоить ей жизни.
В беседе с Общественной Службой Новостей артистка сообщила, что самый опасный эпизод случился с ней на проекте «Маска» на российском телевидении.
«Мне нужно было исполнять роль страуса. В костюме, который мне достался, я чуть не задохнулась. Там жарко, совсем нет воздуха, ты ничего не понимаешь. Перья страуса начали мешать потоку воздуха, у меня впервые в жизни тогда случилась паническая атака. Я начала плакать, меня начало трясти просто, такого у меня никогда ещё не было», — рассказала Эвелина.Тем не менее звезда взяла себя в руки и вышла к зрителям. Она добавила, что очень переживала и боялась упасть в обморок прямо на сцене, но артистка должна, превозмогая страх и боль, радовать публику. Многие зрители прозвали образ теледивы Страусильдой.