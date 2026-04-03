«Страусильда»: Эвелина Блёданс рассказала, как чуть не задохнулась во время съёмок

03 апреля 2026, 14:58

Эвелина Блёданс пережила приступ удушья в костюме страуса на телепроекте «Маска»

Актриса театра и кино Эвелина Блёданс рассказала, что за время съёмок не раз оказывалась в ситуациях, которые могли стоить ей жизни.





В беседе с Общественной Службой Новостей артистка сообщила, что самый опасный эпизод случился с ней на проекте «Маска» на российском телевидении.

«Мне нужно было исполнять роль страуса. В костюме, который мне достался, я чуть не задохнулась. Там жарко, совсем нет воздуха, ты ничего не понимаешь. Перья страуса начали мешать потоку воздуха, у меня впервые в жизни тогда случилась паническая атака. Я начала плакать, меня начало трясти просто, такого у меня никогда ещё не было», — рассказала Эвелина.