«Моя яркость победила»: Блёданс рассказала, как боролась за кольцо с Заворотнюк

03 апреля 2026, 13:49

Блёданс рассказала, как боролась за кольцо с Анастасией Заворотнюк на вечеринке

Актриса Эвелина Блёданс рассказала, как боролась за кольцо с Анастасией Заворотнюк на вечеринке Лены Лениной.





В беседе с «Газетой.Ru» артистка рассказала, что одна из звёздных тусовок превратилась в борьбу за ювелирное украшение.

«Был объявлен конкурс на лучший костюм или преставление кольца, я уже не помню. Тогда я отвоевала у Насти кольцо. Моя яркость победила. В тот день, по-моему, Настя была в таком достаточно тёмном элегантном цвете. А я была, можете себе представить, в розовых лосинах, розовых сапогах, на голове были розовые бигуди», — поделилась певица.