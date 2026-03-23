«Как Бог даст»: Певец SHAMAN объяснил, почему не планирует детей с Мизулиной

23 марта 2026, 20:33

Певец SHAMAN рассказал о планах на детей с женой Екатериной Мизулиной

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) высказался о пополнении в семье.





В беседе с Пятым каналом Дронов дал понять, что пока не планирует заводить детей с супругой Екатериной Мизулиной.



Ярослав считает: в вопросе семьи и детей не стоит торопить события. По словам певца, сейчас он не готов форсировать перемены в личной жизни.

«Поживём — увидим, тут как Бог даст. Понимаете, в чём дело, торопить события не стоит», — поделился артист.