«Как Бог даст»: Певец SHAMAN объяснил, почему не планирует детей с Мизулиной
Певец SHAMAN рассказал о планах на детей с женой Екатериной Мизулиной
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) высказался о пополнении в семье.
В беседе с Пятым каналом Дронов дал понять, что пока не планирует заводить детей с супругой Екатериной Мизулиной.
Ярослав считает: в вопросе семьи и детей не стоит торопить события. По словам певца, сейчас он не готов форсировать перемены в личной жизни.
«Поживём — увидим, тут как Бог даст. Понимаете, в чём дело, торопить события не стоит», — поделился артист.Певец добавил, что время покажет, как сложится их семейная жизнь с Мизулиной. Сам Дронов намерен подходить к этому вопросу без спешки и сосредоточен на текущих делах и творчестве.
Ранее SHAMAN раскрыл, зачем ему портрет президента РФ Владимира Путина в каждой гримёрке.