«Как Бог даст»: Певец SHAMAN объяснил, почему не планирует детей с Мизулиной

Певец SHAMAN рассказал о планах на детей с женой Екатериной Мизулиной
Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) высказался о пополнении в семье.



В беседе с Пятым каналом Дронов дал понять, что пока не планирует заводить детей с супругой Екатериной Мизулиной.

Ярослав считает: в вопросе семьи и детей не стоит торопить события. По словам певца, сейчас он не готов форсировать перемены в личной жизни.

«Поживём — увидим, тут как Бог даст. Понимаете, в чём дело, торопить события не стоит», — поделился артист.
Певец добавил, что время покажет, как сложится их семейная жизнь с Мизулиной. Сам Дронов намерен подходить к этому вопросу без спешки и сосредоточен на текущих делах и творчестве.

Ранее SHAMAN раскрыл, зачем ему портрет президента РФ Владимира Путина в каждой гримёрке.
Ольга Щелокова

