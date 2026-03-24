55-летняя звезда Дениз Ричардс сделала подтяжку лица и показала «феноменальные» фото
55-летняя голливудская актриса Дениз Ричардс прошла через комплексную пластическую операцию летом 2025 года. В соцсетях изменения назвали «удивительными» и «феноменальными». Звезда подробно рассказала о своём решении и описала детали процедуры в интервью изданию Allure.
Звезда бондианы объяснила, что обратилась к хирургу для омоложения, несмотря на уговоры дочерей отказаться от профессионального вмешательства. Врач предложил комплексный подход, и актриса согласилась на глубокую подтяжку лица и шеи, височный лифтинг, блефаропластику и липофилинг.
Своё решение она сравнила с реставрацией картины — если начали обновлять что-то одно, то следует идти до конца. Несмотря на страх, артистка была уверена, что ей требуются сильные изменения, и надеялась на лучшее.
После операции Ричардс провела неделю в реабилитационном центре, где ей делали лимфодренаж, светотерапию красным светом и процедуры в гипербарической камере.
Актриса также выложила в личном блоге сравнительные фото до операции, в период восстановления и финальный результат. Своей текущей внешностью она очень довольна и считает, что наконец-то вновь будет радоваться своим фотографиям.
Недавно актриса и комик Марина Федункив заявила о желании сделать пластическую операцию. Федункив призналась, что решилась на омоложение ради годовалого сына Теодора: ей не хочется выделяться среди других мам.
В середине марта советская и российская актриса и телеведущая Татьяна Веденеева рассказывала о том, как 15 лет назад решилась на блефаропластику в Париже из-за припухлости под левым нижним веком. Однако результат её разочаровал.
