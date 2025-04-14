Лёве Би-2* присвоили статус иноагента на второй имя

Егор Бортник* (фото: Instagram** @levab2)
Лёве Би-2 (настоящее имя – Егор Бортник)* присвоили статус иноагента на второе имя. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на соответствующее решение Минюста РФ.
Это означает, что теперь солист рок-группы не сможет зарабатывать и вести бизнес в России под своим настоящим именем Игорь, под которым он проходил по всем документам и на которое были оформлены ИНН, банковские счета и бизнес.
В реестре иноагентов музыкант теперь числится как Бортник Егор* (Игорь) Михайлович, «Лёва Би-2»*.
Напомним, что в прошлом году компания Бортника* впервые за два года показала хорошую прибыль. С бизнеса певец заработал 1,8 миллиона рублей. Общественники заметили несостыковки и обратились в прокуратуру с требованием заблокировать счета Лёвы Би-2* и присвоить статус иноагента на его настоящее имя.
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В реестре иноагентов музыкант теперь числится как Бортник Егор* (Игорь) Михайлович, «Лёва Би-2»*.
Напомним, что в прошлом году компания Бортника* впервые за два года показала хорошую прибыль. С бизнеса певец заработал 1,8 миллиона рублей. Общественники заметили несостыковки и обратились в прокуратуру с требованием заблокировать счета Лёвы Би-2* и присвоить статус иноагента на его настоящее имя.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова