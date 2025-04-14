Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Лёве Би-2* присвоили статус иноагента на второй имя

Лёве Би-2* присвоили статус иноагента на второй имя

Егор Бортник* (фото: Instagram** @levab2)

Егор Бортник* (фото: Instagram** @levab2)

Лёве Би-2 (настоящее имя – Егор Бортник)* присвоили статус иноагента на второе имя. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на соответствующее решение Минюста РФ.
Это означает, что теперь солист рок-группы не сможет зарабатывать и вести бизнес в России под своим настоящим именем Игорь, под которым он проходил по всем документам и на которое были оформлены ИНН, банковские счета и бизнес.

В реестре иноагентов музыкант теперь числится как Бортник Егор* (Игорь) Михайлович, «Лёва Би-2»*.

Напомним, что в прошлом году компания Бортника* впервые за два года показала хорошую прибыль. С бизнеса певец заработал 1,8 миллиона рублей. Общественники заметили несостыковки и обратились в прокуратуру с требованием заблокировать счета Лёвы Би-2* и присвоить статус иноагента на его настоящее имя.

Читайте также:

Иноагент Лёва Би-2* продолжает зарабатывать в России под другим именем

Иноагент Лёва Би-2 заявил о желании купить партию HIMARS для ВСУ

В Таиланде задержаны участники «Би-2» за выступления без разрешения на работу

*признан Минюстом РФ иноагентом

**запрещён в РФ
#певец
#бизнес
#музыкант
#рок
#иноагент
#рф
#минюст рф
Певец Александр Серов не приехал на свадьбу дочери от Надежды Тилер
14 апреля 2025, 10:10

Александр Серов (Фото: Телеграм, @serovofficial)

Певец Александр Серов отказался приезжать на свадьбу внебрачной дочери от журналистки Надежды Тилер. На приглашение музыкант отреагировал довольно грубо.
Как пишет издание «Страсти», дочь Серова Кристин вышла замуж в Германии.
«Я ему звонила, говорила об этом. Он сказал: „Я не приеду“. В своей, конечно, типичной форме…» — заявила Тилер в шоу «Звёзды сошлись».
Несмотря на отсутствие отца, свадьба прошла хорошо. Мама невесты призналась, что всё было на немецком, но с русским флёром. Тилер заявила, что такого праздника в Германии ещё не видели. Надежда очень счастлива, что её дочь выбрала в мужья такого прекрасного мужчину.

Ранее певец Денис Клявер сообщил, что летом они с супругой планируют провести свадебное торжество.

Читайте также:

Стало известно о новом романе Веры Брежневой после развода с Меладзе

«Плевать с высокой колокольни!»: Лера Кудрявцева ответила хейтерам после признаний о проблемах с мужем

Савин прокомментировал высокие гонорары Ефремова после выхода из колонии
#певец
#свадьба
#звёзды
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о новом романе Веры Брежневой после развода с Меладзе
Блогер Беспалов: Брежнева после развода встречалась с манекенщиком Козаком
14 апреля 2025, 10:03

Вера Брежнева (Фото: Instagram* @ververa)

Украинский блогер Богдан Беспалов заявил, что Вера Брежнева после развода с Константином Меладзе встречалась с 28-летним киевским манекенщиком Иваном Козаком, пишет «Комсомольская правда».
Брежнева не афиширует подробности своей личной жизни после развода с Константином Меладзе. Тем не менее однажды она всё же дала понять, что её сердце вновь занято.

А недавно Беспалов в своём подкасте заявил, что Брежнева после развода встречалась с 28-летним киевским манекенщиком Иваном Козаком. Блогер уточнил, что мужчина лично рассказывал знакомым о романе с Брежневой. Певица знакома с Козаком ещё со времён телешоу «Хочу к Меладзе». Он также снимался в клипе Брежневой «Розовый дым». Тем не менее доподлинно неизвестно, продолжаются ли их отношения до сих пор.

Недавно появились слухи о романе Брежневой с банкиром Романом Буничем, вместе с которым Вера появилась на концерте в Киеве. Некоторые даже предположили, что именно Бунич оплатил Брежневой поездку в США на музыкальный фестиваль Coachella.

Читайте также:

Вера Брежнева выложила фото дочери в купальнике

В Сеть утекли интимные фото Веры Брежневой на фоне слухов о работе в эскорте

Вера Брежнева отпраздновала день рождения в Париже и показала кольцо после признания о новом мужчине

* Запрещён в РФ
#сша
#фестиваль
#сердце
#певица
#фото
#день рождения
#мужчина
#отношения
#блогер
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Плевать с высокой колокольни!»: Лера Кудрявцева ответила хейтерам после признаний о проблемах с мужем
Лера Кудрявцева заявила о равнодушной реакции на негатив в свою сторону
14 апреля 2025, 09:38

Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм @lerakudryavtseva)

Недавно известная телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что в её семье существуют проблемы, связанные с алкоголем, после чего столкнулась с негативной реакцией публики на свои слова. В ответ она заявила, что её мало трогают злобные комментарии хейтеров.
По словам телезвезды, она настолько устала скрывать порой охватывающее её бессилие и слабость, что подумывает обратиться к психологу.

«Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать.
Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия. Но вам этого не понять.», — писала Лера в своём телеграм-канале.

Откровения телеведущей вызвали волну негатива среди подписчиков и пользователей Сети. На Кудрявцеву, которая и сама никого не жалеет (достаточно вспомнить недавние скандалы на шоу «Суперстар!», где она входит в состав жюри), посыпались упрёки и даже оскорбления.

В ответ она поразмышляла, что было бы, если бы она не была такой жёсткой и колючей, воздерживалась от высказывания своего мнения, подстраивалась под других. Телеведуща считает, что такой путь не для неё.

«Так получилось , что я уже давно взрослая , самодостаточная баба и мне на этот ваш детский хейт плевать с большой колокольни», — написала Лера Кудрявцева.

Читайте также:

«Я созависимая, плачу от бессилия»: Кудрявцева эмоционально выговорилась о проблемах от алкоголизма мужа

«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника

«Любой скандал – хорошая реклама»: телеведущий Березин оценил конфликт Кудрявцевой и Азизы на шоу «Суперстар!»
#психолог
#техника
#реклама
#сми
#скандал
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Савин прокомментировал высокие гонорары Ефремова после выхода из колонии
Певец Савин заявил, что скандал вокруг Ефремова поднял его ценник
14 апреля 2025, 09:26

Михаил Ефремов (Фото: Telegram @mihail_efremov)

Сергей Савин заявил, что скандал, завязавшийся вокруг Михаила Ефремова, работает на его ценник. Так певец прокомментировал резко возросший гонорар актёра.
Ранее продюсер Евгений Морозов заявлял, что получивший условно-досрочное освобождение Ефремов станет «самым кассовым актером», а его съёмочный день будет стоить 2,5 млн рублей.

По его словам, тем, кто решил работать с Ефремовым, даже не придётся тратить деньги на рекламу.

Однако Савин считает, что самому Ефремову внимание прессы и возросший гонорар удовольствия не приносит.

«Умышленно он никому зла не желал. Но допустил страшную ошибку, которая привела к трагическим последствиям. Я не знаю, как теперь он с этим будет жить. А возвращаясь к гонорарам в два с половиной миллиона, думаю, что эти деньги очень пригодятся — Михаил пообещал поддерживать семью погибшего мужчины», — отметил Савин в беседе с aif.ru.

Напомним, 9 апреля Михаил Ефремов покинул колонию в Белгородской области, выйдя на свободу по УДО.

Читайте также:

Психолог Герман: Михаил Ефремов может страдать от ПТСР после выхода по УДО

Стало известно, будет ли Ефремов восстанавливать водительские права

«Может вернуться в колонию»: Юрист Хаминский рассказал о перспективах Ефремова
#деньги
#психолог
#права
#юрист
#водительские права
#мужчины
#михаил ефремов
#продюсер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не думала, что смогу»: Зепюр Брутян похвасталась возможностями своего тела после родов
Зепюр Брутян полностью вернула физическую форму после родов и показал растяжку
14 апреля 2025, 08:56

Зепюр Брутян (Фото: Телеграм @zepyur_priluchnaya)

Известный актёр Павел Прилучный живёт в браке с Зепюр Брутян уже два с половиной года, у пары подрастает сын Микаэль. Молодая мама быстро пришла в форму после родов и продолжает её поддерживать, регулярно посещаяя спортзал.
Недавно в своих социальных сетях 29-летняя актриса поделилась видео, на котором демонстрирует великолепную растяжку. По её словам, два года назад, то есть сразу после рождения ребёнка, она не была уверена, что сможет вернуть себе прежнюю гибкость. Однако кадры видеозаписи убеждают, что ей удалось это сделать.

«Два года назад я думала, что уже точно не верну растяжку свою. Тело помнит всё, главное напоминать, что оно умеет», — прокомментировала Зепюр свои упражнения.

Маленького Микаэля родители-актёры также активно приучают к спорту. Мама малыша опубликовала ещё один пост, прикрепив видео, на котором двухлетний мальчик под руководством тренера уверенно плавает в бассейне. Правда пока что в надувных нарукавгиках.

Новой избраннице 47-летнего Прилучного удалось подружиться с его детьми от первого брака с Агатой Муцениеце. Недавно Зепюр тепло поздравила дочь актёра в день, когда той исполнилось девять лет, опубликовав трогательное совместное фото. А 12-летний Тимофей с лета прошлого года живёт в новой семье папы вопреки решению суда.

Читайте также:

Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Прилучного от брака с Муцениеце

Павел Прилучный добивается снижения алиментов детям от Агаты Муцениеце

Павел Прилучный и его жена в ужасе от того, что Тимофей с разрешения Агаты Муцениеце покрасил волосы
#видео
#родители
#фото
#кадры
#актриса
#актеры
#мальчик
#мама
Следите за нашими новостями
в удобном формате