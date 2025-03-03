Иноагент Лёва Би-2 продолжает зарабатывать в России под другим именем

Егор Бортник* (фото: Instagram** @levab2)
Солист группы «Би-2» Егор Бортник*, более известный как Лёва Би-2, продолжает зарабатывать и вести дела в России под другим именем. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, Егор Бортник* числится в документах как Игорь Бортник, имеет гражданство РФ, собственный ИНН, банковские счета и даже бизнес.
Отмечается, представители движения «Сорок сороков» обратились с заявлением в МВД, в котором потребовали присвоить статус иноагента «Игорю». Кроме того, они также потребовали лишить его российского гражданства.
Ранее Бортник* заявил о желании купить партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для украинской армии. Он также признался, что уже выделил ВСУ суммарно более 100 тысяч евро. В частности, он приобрёл две машины скорой помощи и один автобус.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Отмечается, представители движения «Сорок сороков» обратились с заявлением в МВД, в котором потребовали присвоить статус иноагента «Игорю». Кроме того, они также потребовали лишить его российского гражданства.
Ранее Бортник* заявил о желании купить партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для украинской армии. Он также признался, что уже выделил ВСУ суммарно более 100 тысяч евро. В частности, он приобрёл две машины скорой помощи и один автобус.
Читайте также:
«Ползал по сцене»: Лева Би-2 назвал себя первооткрывателем квадроберов
Лева Би-2* отменил концерт в Баку из-за страха
Любовные драмы, обвинения в домогательствах и побег из России: что скрывает Шура Би-2?
*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Элина Позднякова