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«Люблю себя, свой подбородок, ушки, нос, глаза, тело»: Мария Погребняк ответила критикам насчет своей внешности

Погребняк заявила о любви к себе, к своему подбородку, ушам, носу, глазам, телу
Мария Погребняк (Фото: «ВК»/Мария Погребняк)

Мария Погребняк (Фото: «ВК»/Мария Погребняк)

Мария Погребняк ответила хейтерам после их критики насчет внешности блогерши. Этим она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram*.


Бывшая супруга футболиста Павла Погребняка опубликовала пост, в котором написала, что любит себя, свой подбородок, ушки, нос, глаза, тело. При этом она отметила, что стареть не собирается. Такое заявление блогер сделала на фоне критики хейтеров по поводу внешности многодетной матери. В частности один из подписчиков негативно высказался о подбородке блогерши.

Недавно Мария стала обладательницей уже четвертого ребенка, хотя все равно сохранила прекрасное тело. Погребняк активно делится с подписчиками своей методикой по поддержанию формы.

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«„Эскорт“, „нечестные деньги“ — стандартный набор»: Боня рассказала фанатам о своем заработке
13 февраля 2025, 01:02

Виктория Боня ( Фото: «ВК»/Виктория Боня)

Недавно Виктория Боня поделилась со своими подписчиками новым приобретением, а именно автомобилем «Порше» за 20 миллионов рублей. Часть фанатов искренне порадовалась за телезвезду, а остальная начала задавать провокационные вопросы. Виктория в своей манере не стала подбирать выражений и ответила хейтерам об источнике своего заработка.
Работа вебкам-моделью, многочисленные романы и скандальный развод: как сложилась жизнь участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель
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Как пишут Starhit, Боня опубликовала видео с подписью «Мой новый малыш». На нем виден договор купли-продажи автомобиля. Многие подписчики стали осуждать девушку за столь дорогое приобретение. Также хейтеры предположили, что Виктория делает покупки за деньги спонсоров. На всю критику телезвезда ответила так:

«Почему успех так сильно триггерит людей? Вчера я поделилась радостной новостью — купила новую машину. Многие искренне порадовались за меня, но были и те, кто тут же начал искать грязь. „Эскорт“, „нечестные деньги“ — стандартный набор. Они не могут поверить, что женщина может сама добиться успеха, быть независимой, красивой и при этом жить так, как хочет».

«Успех сильно триггерит»: Боня показала откровенный наряд
«Успех сильно триггерит»: Боня показала откровенный наряд

Боня делится с фанатами тем, что всего в своей жизни добилась сама. Помимо этого Виктория практикует саморазвитие, духовные практики и покорение гор. Девушка призвала своих поклонникам последовать ее примеру и не сидеть на месте, а двигаться к своим мечтам и забыть про страх. Критику же в свой адрес она объяснила так:

«А есть те, кто злится, завидует, ищет оправдания и продолжает сидеть на месте. Им проще поверить в миф о том, что женщина не может добиться всего сама. Так легче оправдать свое бездействие».

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Работа вебкам-моделью, многочисленные романы и скандальный развод: как сложилась жизнь участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель
12 февраля 2025, 18:35

Ольга Рапунцель (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)

Ольга Рапунцель стала популярной благодаря участию в проекте «Дом-2». Сегодня она продолжает поддерживать созданный на проекте имидж романтичной красавицы, которая верит в мечты и принца на белом коне.
Подробности о скандалах и личной жизни Ольги Рапунцель расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Ольга Григорьевская родилась 4 апреля 1987 года во Владивостоке. Девочка росла без отца, ее воспитанием занималась мать Татьяна Владимировна, которая работала продавцом в местном магазине. Еще в детстве будущая телезвезда обожала находиться в центре внимания, постоянно принимала участие в школьных конкурсах и занимала призовые места.

После окончания школы с отличием девушка решила поступить в институт на экономический факультет. Однако во время учебы поняла, что выбранная профессия ей не нравится. Через время Ольга прошла курсы английского языка, после чего занялась репетиторством.

«Дом-2»


На реалити-шоу Григорьевская пришла в 2015 году. Псевдоним Рапунцель девушка получила из-за длинных волос. На лобном месте Ольга сразу же озвучила цель прихода — это Олег Волков. По ее словам, молодой человек стал «любовью с первого взгляда». Примечательно, что эти отношения продлились недолго, несмотря на громкие слова.

Следующей целью Рапунцель стал Илья Яббаров. Пара сразу сошлась и заселилась в одну комнату. Отношения молодых людей нельзя было назвать идеальными: избранник часто унижал и оскорблял девушку. В результате влюбленные расстались.

На Сейшелах внимание Ольги добивался Николай Должанский, однако некоторое время она не обращала внимания на мужчину. Вскоре к Рапунцель пришел Николай Барановский с намерением сделать предложение руки и сердца. Он даже купил кольцо, но соперник его опередил.

Ольга все же согласилась на фиктивный брак с Николаем Должанским. Во время «свадьбы» участница подписала какой-то документ, восприняв происходящее как шутку. После того как Рапунцель осознала, что официально расписалась с Николаем, устроила истерику, ведь девушка не хотела настоящего брака. Успокаивать Ольгу пришлось долго. Позже ей объяснили, что документ был ненастоящим.

Ольга Рапунцель (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)

После данного инцидента Ольга долгое время не могла прийти в себя, поэтому на проект приехала ее мать. Татьяна Владимировна пыталась поддержать дочь, но та находилась в стрессе. Руководство приняло решение отправить девушку домой на некоторое время.

На проект участница вернулась уже с Дмитрием Дмитренко. С парнем она познакомилась во Владивостоке. Дмитрий заявил, что хочет построить с Рапунцель крепкую семью.

Жизнь с Дмитренко


17 июня 2017 года у Ольги состоялось долгожданное событие — свадьба с Дмитрием Дмитренко. В том же году в семье Рапунцель и Дмитренко произошел скандал, из-за которого пара находилась на грани развода. Мужчину обвинили в избиении беременной супруги. Зрители требовали посадить его за решетку, Ольга даже написала заявление в полицию.

Вскоре Дмитрий стал просить у девушки прощения. Рапунцель призналась, что любит Дмитрия и готова терпеть ради него даже побои. Идиллия долго не продлилась, через время разразился очередной скандал: выяснилось, что Дмитренко завел роман за периметром, пока был в ссоре с Ольгой. Девушка вновь простила супруга, а в измене обвинила соперницу.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)

Весной 2018 года в семье Дмитренко и Рапунцель произошло пополнение — на свет появилась дочь Василиса. В ноябре 2019-го женщина сообщила, что беременна вторым ребенком. В это же время поклонники «Дома-2» стали спорить о том, является ли Василиса родной дочерью Ольги и Дмитрия. Началось все с УЗИ, где будущая мама задавала врачу «глупые» вопросы о беременности. Зрители уверяют, что родившая женщина должна и так все знать, ведь это не первые роды в ее жизни. 10 июня 2020 года Ольга родила дочь Софию.

Стоит отметить, что на проекте по результатам зрительского голосования Рапунцель получила звание «Человек года» и выиграла главный приз — квартиру в Москве. Тем не менее вместе с Дмитрием она осталась на телестройке, так как Ольга мечтала занять место телеведущей. Однако недопонимание с руководством реалити и ее участниками, которые выставляли пару Дмитрия и Ольги не в лучшем свете, привело к тому, что супруги решили покинуть телешоу.

В феврале 2023 года Дмитрий Дмитренко подал заявление на развод с Ольгой Рапунцель. Новость стала абсолютной неожиданностью для поклонников пары, ведь супруги долгое время выстаивали имидж идеальной семьи. В сети появились слухи, что мужчина сделал это из-за постоянных скандалов, устраиваемых женой. Комментариев от Рапунцель по поводу причин расставания не поступало. Дмитренко же рассказал, что распад семьи произошел по причине того, что Ольга настраивает детей против отца, а теща его постоянно упрекает.

Спустя время Ольга обвинила Дмитрия в измене. Он, в свою очередь, рассказал, что у нее самой давно есть поклонник, с которым она строит отношения. Вскоре всплыли новые подробности судебных разбирательств между бывшими супругами. Оказалось, что Рапунцель обвинила Дмитрия в домогательствах к дочерям.

22 августа 2023 года Дмитрий сообщил, что суд окончательно развел бывших супругов.

Скандалы


Серьезный скандал на проекте «Дом-2» вызвали факты из прошлого Ольги Рапунцель: участники шоу увидели видеоматериал, где она еще до телестройки предстает голой для эротического видеочата. Об этом сразу стало известно и пользователям соцсетей, где были опубликованы ролики.

Выяснилось, что Ольга утаила целых 9 лет своей биографии. Все эти годы до проекта девушка подрабатывала вебкам-моделью и получала 200 долларов в час. Она смогла купить машину Jeep Grand Cherokee, а также материально помогала семье.

Осенью 2016 года возник новый скандал, связанный с именем Рапунцель. Влад Кадони опубликовал фото бритоголовой участницы шоу с вопросом, правда ли это. В интернете разразились споры, но факт того, что девушку побрили, так и не подтвердился.

Рапунцель сегодня


В феврале прошлого года Дмитрий Дмитренко объявил о завершении всего бракоразводного процесса. Экс-супруги определились с алиментами и порядке встреч мужчины с детьми.

Ольга Рапунцель с детьми (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)

Однако уже в конце лета Ольга вновь стала обвинять бывшего мужа в том, что он пользуется ее квартирой и требует разделения имущества. ﻿Женщина говорила, что Дмитрий никак не общается с детьми, не платит алименты и собирается привести в ее квартиру новую девушку.

В феврале этого года Ольга Рапунцель подколола экс-супруга и сообщила поклонникам, что одержала очередную победу в суде. Сегодня девушка называет себя счастливой женщиной и мамой. Недавно он дала понять, что у неё есть новый поклонник. По ее словам, каждый день в её доме появляются цветы.

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Смерть, которая потрясла: конфликт вокруг наследства Александра Дедюшко и причины, по которым его первая семья осталась без наследства
12 февраля 2025, 18:33

Александр Дедюшко (Фото: кадр из фильма «‎ДМБ»‎)

Александр Дедюшко, российский актер, известный своими ролями в боевиках, столкнулся с множеством испытаний в жизни, но всегда сохранял оптимизм. Трагедия настигла его 3 ноября 2007 года, когда он и его семья погибли в автокатастрофе.
Дедюшко мечтал стать актером с юности, но его первые попытки поступить в театральный вуз не увенчались успехом. Он добился популярности благодаря съемкам в боевиках и заработал на жизнь рекламными роликами.

Личная жизнь актера была непростой: после развода с первой женой Людмилой Томилиной, от которой у него осталась дочь Ксения, он нашел счастье во втором браке со Светланой Чернышковой, с которой воспитывал сына Диму. К сожалению, его мечты о будущем были разрушены трагической аварией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Автослесарь Дедюшко

Александр Дедюшко родился 20 мая 1962 года в Волковыске, Беларусь. Воспитанный матерью после ухода отца, он с детства увлекался спортом, танцами и театром. После неудачных попыток поступить в театральный вуз в Москве, он работал автослесарем и служил на Балтийском флоте. Вернувшись, устроился на завод, где начал заниматься самодеятельностью. Позже поступил в театральный вуз в Горьком и, окончив его, начал карьеру во Владимире. В 33 года переехал в Москву, где вскоре был принят в МХАТ, но покинул театр, не увидев для себя перспектив.

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Много интересных ролей

Александр Дедюшко, начавший свою карьеру в театре, дебютировал в кино в фильме «Мать» Глеба Панфилова. Его популярность возросла с развитием криминальных сериалов, и переломным моментом стала роль в «Директории смерти».

Он запомнился зрителям благодаря работам в таких проектах, как «ДМБ», «Марш Турецкого» и «Бригада», а также образу детектива Джокера в «Кукле». В фильме «Черный мяч» он сыграл тренера футбольной команды, а роль Сергея Лапина в «Оперативном псевдониме» стала одной из самых ярких. Дедюшко также участвовал в проекте «Псевдоним «Албанец» и в телешоу «Танцы со звездами», ведя передачу «Улица твоей судьбы».

Первая любовь

Александр Дедюшко встретил свою первую любовь, Людмилу Томилину, во время учебы в вузе. Они поженились и начали жить вместе. Вскоре их распределили по различным городам, и расстояние между Новомосковском и Владимиром стало настоящим испытанием для их отношений. Несмотря на то что у них родилась дочь Ксюша, пара разошлась, сохранив дружеские отношения. Позже, 31 декабря 1996 года, Александр познакомился с 20-летней артисткой Светланой Чернышковой, и между ними быстро вспыхнули чувства.

«Я стал наведываться к ней во Владимир, а через некоторое время убедил переселиться в Москву. Для Светы принять такое решение было непросто, ведь ей пришлось бросить театр и уехать в никуда — у меня же не было московской прописки, и жил я в съемной комнате», — признавался Александр.

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Когда влюбленные решили узаконить свои отношения, у них не было достаточно денег даже на свадебное платье и фату. Света уже была беременна, поэтому они приняли решение пожениться, несмотря на трудности.

«В крупных ЗАГСах нужно было ждать несколько недель, поэтому мы выбрали районный, находящийся в глубинке Владимирской области. Мы доехали туда не на лимузине, а на «КамАЗе». Но для нас это не имело значения. Мы любили друг друга и верили в наше будущее», — отмечал Дедюшко.

После рождения сына Димы актер сосредоточился на том, чтобы обеспечить семью. Первый значимый гонорар он получил за контракт на рекламу тренажеров. Затем последовали съемки рекламного ролика о газировке, на которые Александр смог купить 20-метровую комнату, где жил с женой и ребенком. Светлана тоже работала, например, снялась в сериале «Я сыщик».

Toyota Picnic столкнулась с грузовиком

Александр Дедюшко погиб в автокатастрофе 3 ноября 2007 года, когда его Toyota Picnic столкнулась с грузовиком на трассе Москва-Уфа. В машине находились его супруга Светлана и восьмилетний сын Дима, все пассажиры погибли на месте.

После его смерти его первая жена Людмила и мама Елена Владимировна переживали утрату, но старались избежать конфликтов с родственниками Светланы.

Людмила хотела получить награду Дедюшко за фильм «Оперативный псевдоним», но столкнулась с проблемами из-за исчезновения реликвий. Елена Владимировна, страдая от горя, молилась за сына и передала его фотографии в гимназию, где он учился, чтобы создать музей памяти о нем. Она скончалась в 2017 году.

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Фиктивный брак для прописки в СПБ, наркотики и скандальные высказывания о РФ: Новые сенсационные факты об Арбениной
12 февраля 2025, 17:57

Диана Арбенина (Фото: ВКонтакте @thenightsnipers)

Несмотря на всю свою скандальность и эпатажность, Диана Арбенина всегда предпочитала держать свою личную жизнь в секрете. Чем больше у публичного человека тайн, тем больше возникает обсуждений и слухов.
Однако в жизни Арбениной действительно есть много любопытных и необычных моментов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ночные снайперы

В 1993 году Диана Арбенина и Светлана Сурганова основали группу «Ночные снайперы», которая быстро завоевала популярность благодаря оригинальному звучанию и глубоким текстам. Первые успехи пришли с альбомами «Кошка», «31-я весна» и «Ты дарила мне розы». Рубежом для группы стал альбом «Цунами», после которого Сурганова покинула коллектив, что вызвало вопросы о предсказуемости творчества Арбениной без нее.

Диана продолжила развивать группу и сохранять популярность, выпуская успешные альбомы и выступая на больших сценах. Личная жизнь Арбениной также привлекала внимание: она стала матерью двоих детей, не раскрывая имени их отца. Это подчеркивало ее силу как женщины и исполнительницы. В этом году Диана отметила свой 50-й день рождения.

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Фиктивный брак

Диана Кулаченко родилась в Воложине, но её семья часто переезжала, в том числе в Магадан. После развода родителей в её жизни появился отчим Александр Федченко, который стал важной фигурой для неё.

С раннего возраста Диана мечтала о музыке и переезде в Санкт-Петербург. В 1991 году она написала популярную песню «Рубеж», а позже переехала в Петербург, поступив в университет. В 1993 году, чтобы получить прописку, она вышла замуж за Константина Арбенина, лидера группы «Зимовье зверей», который поддерживал её творческие амбиции. Начало её карьеры состояло из квартирников и студенческих конкурсов, но благодаря упорству и поддержке окружающих её мечта о музыкальной славе осуществилась.

Причины распада

В 1993 году Диана Арбенина и Светлана Сурганова создали акустический дуэт «Ночные снайперы», название которого предложил таксист, заметивший, что их футляры напоминают оружие.

Группа активно выступала на фестивалях и в клубах Санкт-Петербурга. В 1998 году их песни начали звучать на радиостанциях, что способствовало росту популярности и гастролям по Европе. В 2001 году появились слухи о возможном уходе Сургановой, которые подтвердились в 2002 году, когда она не вышла на сцену после релиза альбома «Цунами». Причиной распада стали различия в музыкальных вкусах: Диана тяготела к рок-н-роллу, а Светлана — к другим направлениям. Арбенина продолжала менять состав группы, ожидая от музыкантов полного профессионализма и соответствия своим требованиям.

Диана Арбенина (Фото: ВКонтакте @thenightsnipers)

Не планировала детей

Диана Арбенина в недавнем интервью рассказала о своем пути к материнству и изменениях в жизни. Ранее, погруженная в рок-н-ролл и концерты, она не планировала детей. Однако в 34 года у нее проснулся материнский инстинкт, в 36 лет она стала мамой двоих — сына Артема и дочери Марты.

Арбенина отметила, что прошла через трудные времена, включая зависимость, но теперь следит за собой, занимается спортом и соблюдает режим. Важным для нее стало осознание опасности допингов. Сейчас она живет с семьей в загородном доме, где построила студию для записи музыки. Арбенина подчеркивает значимость семьи и дружбы, упоминая свою близкую подругу Светлану Сурганову.

Остались друзьями

Светлана Сурганова не раскрывала причины разрыва с Дианой Арбениной, но в 2003 году основала группу «Сурганова и Оркестр», вдохновение для которой черпала из стихов классиков, переживая творческий кризис.

У Светланы возникли трудности с памятью после лечения рака кишечника, в этот сложный период Диана оказала ей поддержку. Встреча на юбилейном концерте в «Олимпийском» спустя 16 лет после расставания стала значимым событием для поклонников, хотя не означала возвращение к прежнему состоянию группы. Сурганова поздравила Арбенину с юбилеем и выразила благодарность, а Диана отметила, что, несмотря на разные пути, они остались друзьями.
Диана Арбенина (Фото: ВКонтакте @thenightsnipers)

Новый партнер и отец детей

Отец детей, о котором она не распространялась, ушел из жизни, Диана объяснила детям его отсутствие.

Хотя она предпочитает скрывать личную жизнь, Диана открыта к серьезным отношениям и ищет партнера, который станет ее опорой. Воспитание детей и работа — главные приоритеты для нее. Она мечтает, чтобы Артем стал хирургом, а Марта занималась спортом, и не планирует навязывать им артистическую карьеру.

Громкие и скандальные заявления о РФ

В июле 2023 года группа «Ночные снайперы» отпраздновала свое 30-летие юбилейным концертом, который провела Диана Арбенина, несмотря на трудности, возникшие из-за ее песни «Не молчи». Весной 2022 года активист Виталий Бородин усмотрел в этом треке признаки нарушения закона и подал жалобу, что привело к отмене концертов группы в нескольких российских городах в апреле 2023 года.

Диана не сдалась и заявила о своем намерении остаться в стране и продолжать выступления. Она отметила, что разделяет горечь происходящего в России, но не планирует уезжать. При этом она никогда не делала громких и скандальных заявлений.

Хотя ее позиция по отношению к текущей ситуации в стране остается неоднозначной, Арбенина выпустила мини-альбом и снялась в сериале «Обоюдное согласие» в роли следователя.

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Пытается молодиться, но выглядит как несчастный: новый стиль Олега Меньшикова обсуждают в сети. Ради кого он сменил имидж?
12 февраля 2025, 17:32

Олег Меньшиков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Олег Меньшиков оказался в центре внимания — на этот раз из-за заметных перемен в стиле. Народный артист сменил привычный имидж и удивил публику новым внешним видом. Что стоит за этими переменами и как на них реагируют поклонники, расскажет «Радио 1».


Биография Олега Меньшикова


Олег Евгеньевич Меньшиков — известный российский актёр театра и кино, режиссёр и педагог.

Родился 8 ноября 1960 года в Серпухове, Московская область. Олег Евгеньевич вырос в семье военного инженера и врача-невролога.

«Мама забрала меня из детского сада, я капризничал и чего-то от нее требовал. А мама не делала того, что я хотел. Я сел посреди улицы в лужу прямо в одежде, мол, пока не сделаешь, так и буду сидеть. Мама стояла и смотрела на меня, даже не пошевелилась, и я сказал: "Какая ты бессердечная". Наверное, таким своенравным я и остался», — отметил Меньшиков в беседе с Psychologies.

Родители были заняты своими делами, поэтому не уделяли ему много внимания и не заставляли следовать строгим правилам. Как сам утверждал актер, его воспитание заключалось в том, что родители не ограничивали его свободу.

«Родители воспитывали меня тем, что не воспитывали. Не лезли ко мне с нотациями, с требованиями откровенности, не запрашивали отчетов о моей жизни, не поучали. Это не потому, что я был им безразличен, просто они меня любили. Но у нас не было доверительных, дружеских отношений, так сложилось. И, наверное, многое тут зависело от меня», — рассказал он.

С ранних лет проявлял интерес к искусству, обучался игре на скрипке.

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Позже окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Популярность ему принесли роли в культовых фильмах «Покровские ворота», «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник». С 2012 года он занимает пост художественного руководителя Театра имени Ермоловой.

За свою карьеру Меньшиков удостоился звания Народного артиста России и трижды становился лауреатом Государственной премии РФ.

Личная жизнь


Личная жизнь Олега Меньшикова всегда была окружена слухами. В школьные годы он пользовался большой популярностью у девушек, а после поступления в театральный институт мог бы покорить любую. Однако сам актер, казалось, не проявлял к этому особого интереса, полностью сосредоточившись на карьере.

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Лишь в 2005 году он связал себя узами брака со студенткой театрального вуза Анастасией Черновой. С тех пор они неразлучны и часто появляются вместе на публике. У пары нет детей — сам Меньшиков объяснял это состоянием своего здоровья.

«Конечно, мы хотели иметь детей, но не получилось. Мы оттягивали, оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла. Какие-то другие формы родительства мы не рассматриваем. Что называется, Бог не дал», — объяснял он.

Олег Евгеньевич считал, что неудача актерской карьеры его жены была его виной. На курсе ее считали талантливой, но на кастингах, услышав фамилию Меньшиков, режиссеры отказывались предлагать ей роли — возможно, из-за страха иметь дело с таким именитым супругом или считая, что успех в профессии ей и так обеспечен. В результате она переключилась на танцы, а позже стала тренером по пилатесу.

Олег Меньшиков с супругой (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

В 2010 году артист перенес гипертонический криз, после чего в прессе появились разговоры о его возможной зависимости от алкоголя. Более того, ходили слухи, что этим же страдала и его супруга, якобы переживавшая из-за отсутствия самореализации.

Позже в СМИ появилась информация о тайной симпатии к актеру со стороны Кристины Асмус.

Однако все сплетни так и остались неподтвержденными, а брак Олега и Анастасии по-прежнему остается прочным.

«Мы как-то вросли друг в друга. Я просто не понимаю, как могло бы быть по-другому, если бы сейчас не было Насти. Это не укладывается в голове. И, конечно, это было бы со знаком минус, гораздо хуже, неправильнее, чем сейчас есть. Конечно, мы менялись, притирались, ссорились и орали. Потом разговаривали «через губу», как-то общались так месяца полтора. Но ни разу не расходились, даже мысли такой не было», — рассказал артист.

Олег Меньшиков и Кристина Асмус (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Изменил стиль


Олег Меньшиков всегда отличался безупречным вкусом, что заметили ещё в начале его карьеры. Коллеги называли актера «франтом», и он старался оправдать это прозвище.

В 2001 году Меньшиков стал лицом швейцарской марки часов Longines, отметив, что его выбрали за элегантность.

Однако у самого актера свое представление о том, что такое элегантность. Он утверждает, что не тратит много времени на подбор одежды, не утруждается глажкой рубашек и не изучает, какие цвета между собой сочетаются.

Вместо этого он полагается на внутреннее чувство и выбирает образы, ориентируясь на свои ощущения.

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Меньшиков активно экспериментирует со стилем, выбирая одежду и аксессуары от ведущих модных брендов. Подписчики нередко восхищаются его вкусом, но находятся и те, кто считает его образы слишком молодежными.

«А что же ему не молодиться-то. Это запрещено? Меньшиков — человек творческий, целеустремленный, энергичный, хочет идти в ногу со временем. Знаете пословицу ''седина в бороду, бес в ребро''? В данном случае ''бес'' проявляется в том, что мужчина хочет выглядеть молодо, задорно, современно. Это типично для представителей актерской среды», — отметил историк моды Александр Васильев.

Сам артист на критику реагирует спокойно, с долей юмора. Он сопровождает свои фотографии ироничными подписями: «Непринужденное сияние», «Интеллектуальный шик», «Аристократический флер», «Добавим душевной легкости», «Парим над суетой», «Продолжаем повышать уровень серотонина», «Весенняя вспышка».

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Что думают подписчика Олега Меньшикова


В интернете активно обсуждают стиль Олега Меньшикова, и мнения пользователей разделились. Некоторые критикуют его образы, считая их неподходящими для его возраста.

«Как нелепо все это выглядит на взрослом мужчине», — пишет один из комментаторов.

Другие предполагают, что смена имиджа связана с попыткой компенсировать внутреннюю пустоту.

«Выглядит как несчастный человек с погасшим взглядом, который пытается как-то и чем-то наполнить жизнь. Как можно больше тряпок, сумок, побрякушек, чтобы чувствовать себя живым».

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Некоторые отмечают, что внешний вид актёра изменился не в лучшую сторону.

«Плохо выглядит, уж точно не здоровым и не счастливым. А жена рядом с ним как старушка. Девочка, оно того стоило?»

Есть и те, кто считает, что его стиль просто не сочетается с внешностью.

«Конечно, ему больше подошли бы чёрные брюки, чёрный гольф, пальто camel, у него слишком строгое, интеллигентное лицо для такого стиля, у меня похожий типаж, только женский, и на мне нелепо смотрятся рюшечки и все цветастое».

Однако большинство комментариев положительные — поклонники восхищаются стилем Меньшикова.

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