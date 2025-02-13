«Люблю себя, свой подбородок, ушки, нос, глаза, тело»: Мария Погребняк ответила критикам насчет своей внешности

Мария Погребняк (Фото: «ВК»/Мария Погребняк)
Мария Погребняк ответила хейтерам после их критики насчет внешности блогерши. Этим она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram*.
Бывшая супруга футболиста Павла Погребняка опубликовала пост, в котором написала, что любит себя, свой подбородок, ушки, нос, глаза, тело. При этом она отметила, что стареть не собирается. Такое заявление блогер сделала на фоне критики хейтеров по поводу внешности многодетной матери. В частности один из подписчиков негативно высказался о подбородке блогерши.
Недавно Мария стала обладательницей уже четвертого ребенка, хотя все равно сохранила прекрасное тело. Погребняк активно делится с подписчиками своей методикой по поддержанию формы.
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Иван Мусатов