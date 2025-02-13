«„Эскорт“, „нечестные деньги“ — стандартный набор»: Боня рассказала фанатам о своем заработке

Виктория Боня ( Фото: «ВК»/Виктория Боня)
Недавно Виктория Боня поделилась со своими подписчиками новым приобретением, а именно автомобилем «Порше» за 20 миллионов рублей. Часть фанатов искренне порадовалась за телезвезду, а остальная начала задавать провокационные вопросы. Виктория в своей манере не стала подбирать выражений и ответила хейтерам об источнике своего заработка.
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Как пишут Starhit, Боня опубликовала видео с подписью «Мой новый малыш». На нем виден договор купли-продажи автомобиля. Многие подписчики стали осуждать девушку за столь дорогое приобретение. Также хейтеры предположили, что Виктория делает покупки за деньги спонсоров. На всю критику телезвезда ответила так:
«Почему успех так сильно триггерит людей? Вчера я поделилась радостной новостью — купила новую машину. Многие искренне порадовались за меня, но были и те, кто тут же начал искать грязь. „Эскорт“, „нечестные деньги“ — стандартный набор. Они не могут поверить, что женщина может сама добиться успеха, быть независимой, красивой и при этом жить так, как хочет».
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Боня делится с фанатами тем, что всего в своей жизни добилась сама. Помимо этого Виктория практикует саморазвитие, духовные практики и покорение гор. Девушка призвала своих поклонникам последовать ее примеру и не сидеть на месте, а двигаться к своим мечтам и забыть про страх. Критику же в свой адрес она объяснила так:
«А есть те, кто злится, завидует, ищет оправдания и продолжает сидеть на месте. Им проще поверить в миф о том, что женщина не может добиться всего сама. Так легче оправдать свое бездействие».
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