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Любовь Толкалина впервые рассказала, к кому ушла от Егора Кончаловского

Актриса Толкалина после расставания с Кончаловским ушла к Гребенщикову*
Любовь Толкалина (фото: Instagram** @tolkalinaliuba)

Любовь Толкалина сделала неожиданное заявление о разводе с режиссёром Егором Кончаловским. Актриса раскрыла, что ушла от него к музыканту Борису Гребенщикову*.



О связи с исполнителем Толкалина ничего не рассказывала на протяжении многих лет. Звезда считала Гребенщикова* «лучшим человеком» на планете, но при этом тщательно скрывала отношения с ним.

«Свою дочку единственную родила от аристократа, и ушла от него сама к самому лучшему человеку на Земле – Борису Гребенщикову*. Сама и без обид. Море больших событий и океан маленьких...», – отметила Толкалина, слова которой приводит портал «Страсти».
Актриса предпочла и сейчас не раскрывать подробности романа с музыкантом, однако отметила, что не жалеет о принятых решениях. И добавила, что всего в жизни добивалась сама.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский расстались в 2009 году, но развод официально оформили в 2017. По словам режиссёра, брак распался из-за несовпадения характеров.

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