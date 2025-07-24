Любовь Толкалина впервые рассказала, к кому ушла от Егора Кончаловского

24 июля 2025, 17:15

Актриса Толкалина после расставания с Кончаловским ушла к Гребенщикову*

Любовь Толкалина (фото: Instagram** @tolkalinaliuba)

Любовь Толкалина сделала неожиданное заявление о разводе с режиссёром Егором Кончаловским. Актриса раскрыла, что ушла от него к музыканту Борису Гребенщикову*.





О связи с исполнителем Толкалина ничего не рассказывала на протяжении многих лет. Звезда считала Гребенщикова* «лучшим человеком» на планете, но при этом тщательно скрывала отношения с ним.





«Свою дочку единственную родила от аристократа, и ушла от него сама к самому лучшему человеку на Земле – Борису Гребенщикову*. Сама и без обид. Море больших событий и океан маленьких...», – отметила Толкалина, слова которой приводит портал «Страсти».