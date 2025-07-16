Любовь Толкалина хочет завести закрытый телеграм-канал с нюдсами
Актриса Любовь Толкалина, возможно, создаст закрытый телеграм-канал со своими интимными фотографиями, призналась артистка в интервью Светлане Бондарчук.
Толкалина сообщила, что у неё накопилось много нюдсов, жалко, если они пропадут.
Ранее сообщалось, что режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева пытаются наладить отношения, никто из них не подал на развод.
По словам подруги пары, Паулина и Фёдор почти помирились. Кроме того, женщина опровергла слухи о романах режиссёра после расставания с Андреевой.
Также стало известно, сколько заработала Светлана Бондарчук. По данным издания «Страсти», Светлана в своём активе имеет 93 миллиона рублей. Она является владельцем девяти компаний, большинство из которых стабильно показывают хорошую прибыль. В частности, Бондарчук управляет сетью салонов красоты.
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