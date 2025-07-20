«Не удивляет, что Люба осталась одна»: Кончаловский рассказал о разрыве с Толкалиной

20 июля 2025, 18:08

Режиссер Егор Кончаловский рассказал о разрыве с Любовью Толкалиной

Егор Кончаловский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина прожили вместе более 20 лет, а в 2017 году внезапно объявили о расставании. По словам сценариста, они долго не говорили об этом ради дочери. Кроме того, знаменитости считали, что не стоит выносить напоказ личную жизнь.





Кончаловский подчеркнул, что у них с Толкалиной разный жизненный ритм и принципы. Также мужчина отметил, что у его экс-возлюбленной непростой характер.





«Меня вообще не удивляет то, что Люба осталась одна, такая красивая женщина. Очень у нее непростой характер. Хотя человек она удивительно хороший», — сказал Кончаловский в эфире программы «Судьба человека».