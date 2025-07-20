«Не удивляет, что Люба осталась одна»: Кончаловский рассказал о разрыве с Толкалиной
Режиссер Егор Кончаловский рассказал о разрыве с Любовью Толкалиной
Режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина прожили вместе более 20 лет, а в 2017 году внезапно объявили о расставании. По словам сценариста, они долго не говорили об этом ради дочери. Кроме того, знаменитости считали, что не стоит выносить напоказ личную жизнь.
Кончаловский подчеркнул, что у них с Толкалиной разный жизненный ритм и принципы. Также мужчина отметил, что у его экс-возлюбленной непростой характер.
«Меня вообще не удивляет то, что Люба осталась одна, такая красивая женщина. Очень у нее непростой характер. Хотя человек она удивительно хороший», — сказал Кончаловский в эфире программы «Судьба человека».
Он добавил, что Толкалина «неправильно воспринимала семью», и в какой-то момент у него «пропало желание» вести женщину в ЗАГС или под венец. Вместе с тем он благодарен Любови за дочь Марию.