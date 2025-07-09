«Взял эту ношу на себя»: Тимати удивил публику своим выступлением

09 июля 2025, 12:48

Тимати, страдающим лишним весом, выступил на сцене перед фанатами

Тимур Юнусов (Фото: Instagram* @timatiofficial)

Рэпер Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, выступил на сцене перед фанатами. Видеоролик с концерта молниеносно разлетелся по социальным сетям. Многие пользователи, посмотрев отрывок выступления, отметили, что артист сильно изменился. Подробности сообщают «Страсти».





Певец был запечатлен на сцене во время исполнения куплета El Problema. Тимур предстал на кадрах в солнцезащитных очках, украшениях и обтягивающей майке. Но, несмотря на активную жестикуляцию Юнусова, поклонники заметили, что артист двигался довольно медленно, а песни исполнял с тяжёлым дыханием и отдышкой.



В социальных сетях тут же вспомнили, что рэпер скоро станет отцом, а в Telegram-канале «Героиня Татлера» на отрывок его выступления сделали комплимент.

«Обычно во время беременности вес набирает женщина, но Тимати, как настоящий джентльмен, взял эту ношу на себя», — сказано в сообщении.